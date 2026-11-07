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    Yenilenen Volkswagen Virtus'un ilk fotoğrafları yayınlandı

    Volkswagen, sevilen sedan modeli Virtus’un makyajlı versiyonuna ait ilk görüntüleri paylaştı. 2022’den bu yana ilk kapsamlı güncellemesini alan modelin tazelenen dış tasarımı dikkat çekiyor.

    Yenilenen Volkswagen Virtus'un ilk fotoğrafları yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, popüler sedan modeli Virtus için hazırladığı makyaj operasyonunun ilk resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Markanın Hindistan birimi tarafından yayınlanan görüntüler yenilenen otomobilin dış tasarımındaki dokunuşları ve öne çıkan detayları gözler önüne seriyor.

    Yenilenen modelin mavi renkli GT varyantına ait ilk resmi görseller paylaşıldı. Otomobilin genel silueti ve yan profili büyük ölçüde korunurken ön kısımda üçten detaylara sahip yeni tampon dikkat çekiyor. Tampondan ayrı konumlandırılan sis farları küçültülürken, LED gündüz farlarının (DRL) tasarımı da güncellenmiş.

    Arka bölümde ise yenilenen LED stop lambaları ve hafifçe elden geçirilen tampon tasarımı dikkat çekiyor. Bagaj kapağının ortasında Volkswagen logosu, hemen altında ise Virtus yazısı konumlanmaya devam ediyor. Serinin performans vurgulu GT versiyonunda siyah kaplamalı yeni alaşım jantlar, siyah yan ayna kapakları, kırmızı fren kaliperleri ve ön ızgaradaki kırmızı GT amblemi öne çıkıyor.

    Yenilenen Volkswagen Virtus'un ilk fotoğrafları yayınlandı Tam Boyutta Gör

    İç mekan ve motor seçenekleri

    Volkswagen aracın kabin görselini henüz paylaşmadı. Ancak iç mekanda döşeme malzemelerinin yenilenmesi bekleniyor. Mevcut Virtus modelinde 10 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, dijital gösterge paneli, havalandırmalı ön koltuklar ve elektrikli sunroof gibi donanımların yer aldığını biliyoruz. Yeni modelin 360 derece çevre görüş kamera sistemine de kavuşacağı belirtiliyor.

    Motor seçeneklerine ilişkin resmi detaylar henüz açıklanmadı. Makyajlı Virtus'un mevcut TSI motor seçeneklerini koruması bekleniyor. 115 beygirlik 1.0 TSI motorun 6 ileri manuel şanzımanla devam edeceği, otomatik versiyonda ise 8 ileri tork konvertörlü şanzımana geçileceği tahmin ediliyor. 150 beygirlik 1.5 TSI motorun ise 7 ileri DSG şanzımanını koruması bekleniyor. Motor seçenekleri resmi lansmanla birlikte netlik kazanacak.

    2017 yılında Latin Amerika'da tanıtılan Volkswagen Virtus, 2022'den bu yana Hindistan'da Skoda Slavia ile aynı MQB-A0-IN platformunda üretiliyor. Makyajlı modelin ilk olarak Aralık ayında Hindistan'da satışa sunulması bekleniyor. Virtus yenilenen yüzüyle Skoda Slavia, Hyundai Verna ve Honda City gibi güçlü rakiplerle yarışmaya devam edecek.

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