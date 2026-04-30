Yenilenmiş telefonlara yeni düzenleme: 14 gün koşulsuz iade hakkı ve dijital kimlik şartı

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş telefon ve yenilenmiş ikinci el cihaz alım satım yönetmeliğinde yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre tüketici mağduriyetinin önüne geçilecek. Yeni düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Yenilenmiş cihaz satışında tüketicilere mevcut haklara ilave olarak aşağıdaki haklar sunulacak:

Dijital Kimlik : YÜBİS üzerinden cihaz geçmişine erişim

: YÜBİS üzerinden cihaz geçmişine erişim Şartsız İade : 14 gün içinde hiçbir gerekçe olmadan iade hakkı

: 14 gün içinde hiçbir gerekçe olmadan iade hakkı Merkezi Güvence : Ödemelerde doğrudan kurumsal muhatap

: Ödemelerde doğrudan kurumsal muhatap Geniş Ürün Yelpazesi: Telefon, tablete ek olarak televizyonlar da yenilenmiş olarak satılacak

14 gün koşulsuz iade şartı

Yenilenmiş ürün satın alan müşteriler, satın aldıkları telefonlarda çeşitli sorunlarla karşılaşıyor ve iade etmek istediğinde mağduriyet yaşıyordu. Yeni yönetmelikle birlikte yenilenmiş cihazlarda hem internetten hem de mağazadan alınan ürünlere 14 gün şartsız iade hakkı getiriliyor. Böylece müşteriler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden, satın aldığı yenilenmiş cihazı iade edebilecek.

YÜBİS ile cihazların işlem geçmişi vatandaşa gösterilecek

Vatandaşların kullanımına açık olarak Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile her cihaz için dijital kimlik oluşturulacak. Tüketiciler satın almayı düşündüğü yenilenmiş cihazın dijital kimliği ile YÜBİS üzerinden hangi parçaların değiştirildiği, hangi testlerin yapıldığı ve yenileme sürecinin nasıl ilerlediği bilgilerine ulaşacak.

Televizyonlar da artık yenilenmiş ürün olarak satılabilecek

Ödemelerde merkezi güvence

Kredi kartı ile yapılan yenilenmiş cihaz ödemelerinde değişikliğe gidiliyor. Yeni dönemde kredi kartıyla ödemeler, doğrudan yenileme merkezlerinin sanal POS sistemleri üzerinde yapılacak. Ticaret Bakanlığı, bu uygulama sayesinde tüketicilerin herhangi bir uyuşmazlık veya sorun yaşadıklarında güçlü ve kurumsal bir muhatap ile karşılaşacağını ifade ediyor.

Ayrıca vatandaşların satın aldıkları yenilenmiş cihaz hakkında mağduriyet yaşaması durumunda hem merkez hem de merkeze bağlı şubeler sorumlu tutulacak. Böylelikle tüketici haklarının daha etkin bir şekilde korunması sağlanacak.

Televizyonlar yenileme kapsamına alınacak

Daha önce haberlerde ortaya çıktığı üzere televizyonlar da yenilenmiş cihaz kapsamına alınıyor. Vatandaşlar yenilenmiş durumdaki televizyonları uygun fiyata satın alabilecek ve mevcut televizyonlarını yenileme merkezlerine ikinci el fiyatına satabilecek. Bu sayede arızalı durumdaki televizyonların yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Sermaye şartı yükseltiliyor

Mevcut yönetmelikte yenileme merkezi yetki belgesi alınması için 30 milyon TL’lik sermaye yeterli oluyor. Bu tutar yükseltilerek 100 milyon TL’ye çıkacak. Bu sayede sektörde daha güçlü firmaların faaliyet göstermesi, daha kaliteli hizmet sunulması ve daha sağlam garanti yapılarının oluşturulması hedefleniyor.

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliklerin yakın zamanda yürürlüğe gireceği açıklandı. Yönetmeliğin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

