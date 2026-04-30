Yenilenmiş telefonlara yeni düzenleme: 14 gün koşulsuz iade hakkı ve dijital kimlik şartı

Yenilenmiş cihaz satışında tüketicilere mevcut haklara ilave olarak aşağıdaki haklar sunulacak:
- Dijital Kimlik: YÜBİS üzerinden cihaz geçmişine erişim
- Şartsız İade: 14 gün içinde hiçbir gerekçe olmadan iade hakkı
- Merkezi Güvence: Ödemelerde doğrudan kurumsal muhatap
- Geniş Ürün Yelpazesi: Telefon, tablete ek olarak televizyonlar da yenilenmiş olarak satılacak
14 gün koşulsuz iade şartı
Yenilenmiş ürün satın alan müşteriler, satın aldıkları telefonlarda çeşitli sorunlarla karşılaşıyor ve iade etmek istediğinde mağduriyet yaşıyordu. Yeni yönetmelikle birlikte yenilenmiş cihazlarda hem internetten hem de mağazadan alınan ürünlere 14 gün şartsız iade hakkı getiriliyor. Böylece müşteriler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden, satın aldığı yenilenmiş cihazı iade edebilecek.
YÜBİS ile cihazların işlem geçmişi vatandaşa gösterilecek
Vatandaşların kullanımına açık olarak Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile her cihaz için dijital kimlik oluşturulacak. Tüketiciler satın almayı düşündüğü yenilenmiş cihazın dijital kimliği ile YÜBİS üzerinden hangi parçaların değiştirildiği, hangi testlerin yapıldığı ve yenileme sürecinin nasıl ilerlediği bilgilerine ulaşacak.
Ödemelerde merkezi güvence
Kredi kartı ile yapılan yenilenmiş cihaz ödemelerinde değişikliğe gidiliyor. Yeni dönemde kredi kartıyla ödemeler, doğrudan yenileme merkezlerinin sanal POS sistemleri üzerinde yapılacak. Ticaret Bakanlığı, bu uygulama sayesinde tüketicilerin herhangi bir uyuşmazlık veya sorun yaşadıklarında güçlü ve kurumsal bir muhatap ile karşılaşacağını ifade ediyor.
Ayrıca vatandaşların satın aldıkları yenilenmiş cihaz hakkında mağduriyet yaşaması durumunda hem merkez hem de merkeze bağlı şubeler sorumlu tutulacak. Böylelikle tüketici haklarının daha etkin bir şekilde korunması sağlanacak.
Televizyonlar yenileme kapsamına alınacak
Daha önce haberlerde ortaya çıktığı üzere televizyonlar da yenilenmiş cihaz kapsamına alınıyor. Vatandaşlar yenilenmiş durumdaki televizyonları uygun fiyata satın alabilecek ve mevcut televizyonlarını yenileme merkezlerine ikinci el fiyatına satabilecek. Bu sayede arızalı durumdaki televizyonların yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.
Sermaye şartı yükseltiliyor
Mevcut yönetmelikte yenileme merkezi yetki belgesi alınması için 30 milyon TL’lik sermaye yeterli oluyor. Bu tutar yükseltilerek 100 milyon TL’ye çıkacak. Bu sayede sektörde daha güçlü firmaların faaliyet göstermesi, daha kaliteli hizmet sunulması ve daha sağlam garanti yapılarının oluşturulması hedefleniyor.
Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliklerin yakın zamanda yürürlüğe gireceği açıklandı. Yönetmeliğin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.
14 Kişi Okuyor (4 Üye, 10 Misafir) 6 Masaüstü 8 Mobil
1295 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
