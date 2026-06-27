Yenilenmiş ürünlerde büyük değişiklik: Televizyonlar da artık kapsamda

14 gün cayma hakkı geldi
Yeni yönetmelikle birlikte cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat ve oyun konsolu gibi yoğun ilgi gören ikinci el teknolojik ürünlerin belirli standartlar kapsamında yenilenerek garantili şekilde yeniden ekonomiye kazandırılması sürecinde önemli değişikliklere gidildi.
Yönetmeliğin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri 14 günlük cayma hakkının kapsamının genişletilmesi oldu. Daha önce yalnızca mesafeli satışlarda uygulanabilen bu hak, artık fiziki mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünleri de kapsayacak.
Dijital takip de geliyor
Yeni düzenleme kapsamında devreye alınacak Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) sayesinde ise her yenilenmiş ürün için dijital sicil oluşturulacak. Sistem üzerinden cihazda değiştirilen parçaları, yapılan onarım ve yenileme işlemlerini, kayıp, kaçak ve çalıntı ürün sorgularını, işlemi gerçekleştiren yenileme merkezi ile yetkili işletmelerin bilgilerini ve ürün sertifikalarını görüntülemek mümkün olacak.
Televizyonlar da yenilenmiş olarak satılabilecek
Yenilenmiş ürünlerin kapsamı, işleyişi ve takibi kolaylaşırken aynı zamanda yeni yönetmelik bu yenileme merkezlerine de daha sıkı şartlar getiriyor. Buna göre Yenileme yetki belgesi alabilmek için gerekli asgari ödenmiş sermaye şartı 30 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi. Bakanlık, bu değişiklikle sektörün mali güvenilirliğini ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.
Ayrıca yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Tüketicinin sağlığını, güvenliğini veya ekonomik çıkarlarını olumsuz etkileyen yenileme merkezlerinin yetki belgeleri komisyon kararıyla askıya alınabilecek ya da iptal edilebilecek. Yetkisi iptal edilen merkezler ise 1 yıl boyunca yeniden yetki belgesi alamayacak.Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/06/20260627-5.htm https://ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-bakanligi-yenilenmis-urunlerde-yeni-donemi-baslatiyor Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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