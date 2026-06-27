Yenilenmiş ürünlerde büyük değişiklik: Televizyonlar da artık kapsamda

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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknolojik ürünlerin yenilenerek yeniden satışa sunulmasına ilişkin kuralları güncelleyen "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik”i Resmi Gazete'de yayımladı. 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme ile tüketici hakları genişletilirken yenileme süreçleri daha şeffaf ve denetlenebilir hale geliyor. Bakanlığın paylaştığı verilere göre bugüne kadar yaklaşık 1,6 milyon yenilenmiş ürün yeniden piyasaya kazandırıldı.

14 gün cayma hakkı geldi

Yeni yönetmelikle birlikte cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat ve oyun konsolu gibi yoğun ilgi gören ikinci el teknolojik ürünlerin belirli standartlar kapsamında yenilenerek garantili şekilde yeniden ekonomiye kazandırılması sürecinde önemli değişikliklere gidildi.

Yönetmeliğin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri 14 günlük cayma hakkının kapsamının genişletilmesi oldu. Daha önce yalnızca mesafeli satışlarda uygulanabilen bu hak, artık fiziki mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünleri de kapsayacak.

Dijital takip de geliyor

Yeni düzenleme kapsamında devreye alınacak Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) sayesinde ise her yenilenmiş ürün için dijital sicil oluşturulacak. Sistem üzerinden cihazda değiştirilen parçaları, yapılan onarım ve yenileme işlemlerini, kayıp, kaçak ve çalıntı ürün sorgularını, işlemi gerçekleştiren yenileme merkezi ile yetkili işletmelerin bilgilerini ve ürün sertifikalarını görüntülemek mümkün olacak.

Televizyonlar da yenilenmiş olarak satılabilecek

Tam Boyutta Gör Mevcut uygulamada yenileme kapsamına cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler giriyordu. Yeni yönetmelikle birlikte televizyonlar da yenilenerek garantili şekilde satışa sunulabilecek ürünler arasına eklendi.

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Yenilenmiş ürünlerin kapsamı, işleyişi ve takibi kolaylaşırken aynı zamanda yeni yönetmelik bu yenileme merkezlerine de daha sıkı şartlar getiriyor. Buna göre Yenileme yetki belgesi alabilmek için gerekli asgari ödenmiş sermaye şartı 30 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi. Bakanlık, bu değişiklikle sektörün mali güvenilirliğini ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ayrıca yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Tüketicinin sağlığını, güvenliğini veya ekonomik çıkarlarını olumsuz etkileyen yenileme merkezlerinin yetki belgeleri komisyon kararıyla askıya alınabilecek ya da iptal edilebilecek. Yetkisi iptal edilen merkezler ise 1 yıl boyunca yeniden yetki belgesi alamayacak.

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