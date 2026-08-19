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    Yepyeni Hyundai Tucson ilk kez karşımızda: Tasarımıyla ezber bozacak

    Hyundai merakla beklenen beşinci nesil Tucson modelini ilk kez görücüye çıkardı. Markanın en çok satan SUV modellerinden biri olan araç, yeni neslinde radikal tasarım değişiklikleriyle öne çıkıyor.

    Yepyeni Hyundai Tucson ilk kez karşımızda: Ezber bozacak tasarım Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, popüler SUV modeli Tucson'un beşinci neslini resmi internet sitesinde paylaştığı ilk fotoğraflarla görücüye çıkardı. Markanın en çok satan SUV modellerinden biri olan Tucson, yeni neslinde oldukça radikal tasarım değişiklikleri, modern teknolojilerle yenilenen kokpiti ve büyüyen boyutlarıyla öne çıkıyor.

    Yeni nesil Hyundai Tucson, bir önceki modele kıyasla çok daha köşeli, sert ve kaslı bir tasarıma kavuşmuş durumda. Araç markanın "Art of Steel" olarak adlandırılan en yeni tasarım dilini benimsiyor. Dış tasarımdaki en belirgin değişiklikleri yüksek kaput, arkaya doğru daha dik bir açıyla inen tavan sütunları ve genişletilmiş çamurluklar olarak sıralayabiliriz.

    Yepyeni Hyundai Tucson ilk kez karşımızda: Ezber bozacak tasarım Tam Boyutta Gör
    Ön bölümde yeni ve köşeli "H" şeklinde LED far tasarımları dikkat çekiyor. Yan profilde ise belirgin gövde hatları ve geniş çamurluklar araca daha güçlü ve köşeli bir görünüm kazandırmış. Arka kısmında ise yine şerit şeklinde uzanan H tasarımlı LED stop lambaları göze çarpıyor. Seriye yeni eklenen ve daha macera odaklı bir görünüme sahip olan XRT adlı arazi versiyonu ise geniş dikdörtgen ön ızgarası ve büyük koruma plakasıyla dikkat çekiyor.

    Yepyeni Hyundai Tucson ilk kez karşımızda: Ezber bozacak tasarım Tam Boyutta Gör

    İç mekan ve boyutlar

    Beşinci nesil Tucson, tamamen yenilenen iç mekanıyla markanın lüks SUV modeli Palisade'in daha üst sınıf tasarım anlayışına yaklaşmış. Kokpitte yeni bir direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve markanın yeni nesil Pleos yazılımını kullanan büyük bir multimedya ekranı mevcut. Ön koltuklar ise sürücü ve yolcu alanını bölen yüksek bir konsolla birbirinden ayrılıyor.

    Yepyeni Hyundai Tucson ilk kez karşımızda: Ezber bozacak tasarım Tam Boyutta Gör
    Konsolda yumuşak yüzeyler ve ambiyans aydınlatmalarıyla daha modern bir atmosfer sunulurken, vites kolunun direksiyon kolonuna taşınması orta konsolu oldukça ferahlatmış. Böylece geniş bir kol dayama alanı, iki büyük bardaklık ve kablosuz şarj ünitesi için cömert bir yer kazanılmış.

    Selefine kıyasla ciddi ölçüde büyüyen yeni Tucson, bu sayede yolcularına çok daha geniş bir iç mekan sunuyor. 4.700 mm uzunluğa, 1.905 mm genişliğe ve 1.685 mm yüksekliğe sahip olan modelin aks mesafesi ise 2.785 mm olarak açıklanıyor.

    Yepyeni Hyundai Tucson ilk kez karşımızda: Ezber bozacak tasarım Tam Boyutta Gör

    Motor seçenekleri ve lansman

    Yeni Tucson'un detaylı teknik özellikleri ve motor seçenekleri henüz açıklanmadı. Ancak benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekleriyle sunulmaya devam etmesi bekleniyor. Hyundai bazı pazarlarda sadece hibrit odaklı versiyonlara ağırlık verebilir. Aracın global lansmanının ise bu yılın sonuna kadar ABD'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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