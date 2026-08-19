Yepyeni Hyundai Tucson ilk kez karşımızda: Tasarımıyla ezber bozacak

Yeni nesil Hyundai Tucson, bir önceki modele kıyasla çok daha köşeli, sert ve kaslı bir tasarıma kavuşmuş durumda. Araç markanın "Art of Steel" olarak adlandırılan en yeni tasarım dilini benimsiyor. Dış tasarımdaki en belirgin değişiklikleri yüksek kaput, arkaya doğru daha dik bir açıyla inen tavan sütunları ve genişletilmiş çamurluklar olarak sıralayabiliriz.
İç mekan ve boyutlar
Beşinci nesil Tucson, tamamen yenilenen iç mekanıyla markanın lüks SUV modeli Palisade'in daha üst sınıf tasarım anlayışına yaklaşmış. Kokpitte yeni bir direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve markanın yeni nesil Pleos yazılımını kullanan büyük bir multimedya ekranı mevcut. Ön koltuklar ise sürücü ve yolcu alanını bölen yüksek bir konsolla birbirinden ayrılıyor.
Selefine kıyasla ciddi ölçüde büyüyen yeni Tucson, bu sayede yolcularına çok daha geniş bir iç mekan sunuyor. 4.700 mm uzunluğa, 1.905 mm genişliğe ve 1.685 mm yüksekliğe sahip olan modelin aks mesafesi ise 2.785 mm olarak açıklanıyor.
Motor seçenekleri ve lansman
Yeni Tucson'un detaylı teknik özellikleri ve motor seçenekleri henüz açıklanmadı. Ancak benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekleriyle sunulmaya devam etmesi bekleniyor. Hyundai bazı pazarlarda sadece hibrit odaklı versiyonlara ağırlık verebilir. Aracın global lansmanının ise bu yılın sonuna kadar ABD'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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