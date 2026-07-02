Yer çekimine meydan okuyan elektrikli yarış otomobili satışta: Fiyatı 1,3 milyon dolar!

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Tam Boyutta Gör İngiliz otomotiv şirketi McMurtry, yıllardır dikkat çeken fan destekli elektrikli hiper otomobilinin seri üretim versiyonu olan Speirling PURE modelini resmi olarak tanıttı. Sadece 100 adet üretilecek araç, sıra dışı aerodinamik sistemi sayesinde baş aşağı hareket ederek büyük ilgi uyandırmıştı.

McMurtry Speirling'te, geleneksel aerodinamik çözümlerden farklı olarak aracın altına yerleştirilen güçlü fanlar yer alıyor. Bu sistem, aracın altında düşük basınç oluşturarak otomobili adeta yere yapıştırıyor. Böylece araç, ağırlığını artırmadan çok daha yüksek yol tutuşu elde ediyor. Şirketin verilerine göre sistem, araç dururken bile 2.000 kilogramlık yere basma kuvveti üretebiliyor. Bu değer, teorik olarak Speirling’in ters şekilde hareket edebilmesine dahi imkan tanıyor.

1.000 beygir güç, 1,55 saniyede 100 km/s

Seri üretim Speirling PURE, toplam 1.000 beygir güç üreten çift elektrik motoruna sahip. İlginç şekilde her iki motor da arka aksta konumlandırılmış ve araç arkadan itişli olarak tasarlanmış. 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,55 saniyede ulaşabilen otomobilin maksimum hızı 306 km/s olarak açıklandı. Aracın ağırlığı ise 1.350 kg. Prototip versiyona göre yaklaşık 300 kilogram daha ağır olmasına rağmen Speirling PURE, dünyanın en hızlı pist odaklı elektrikli otomobilleri arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör McMurtry, seri üretim modelinde batarya kapasitesini de önemli ölçüde artırdı. Prototipte kullanılan 60 kWh'lik paket yerini 100 kWh kapasiteli bataryaya bıraktı. Şirket, bu kapasitenin yarış temposunda yaklaşık 40-50 kilometrelik pist kullanımına olanak sağladığını belirtiyor. Normal kullanımda ise 480 km menzil sunacağı belirtiliyor. Batarya, uygun koşullarda yüzde 20’den yüzde 95 seviyesine 20 ila 60 dakika arasında şarj edilebiliyor.

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Rekorları altüst etmişti

Speirling prototipi son yıllarda katıldığı etkinliklerde dikkat çekici başarılara imza attı. Araç, 2022 yılında Goodwood Festival of Speed tarihinin en hızlı çıkış derecesini elde ederek daha önce Volkswagen ID.R tarafından kırılan rekoru geride bırakmıştı.

Bunun yanı sıra Top Gear Test Track pistinde bir Formula 1 aracına ait 20 yıllık tur zamanını 3 saniye farkla geçerken, Laguna Seca pistinde de rakiplerinden yaklaşık 6 saniye daha hızlı tur atmayı başarmıştı.

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Sadece 100 adet üretilecek

McMurtry, Speirling PURE modelinden yalnızca 100 adet üretecek. İngiltere'nin Cotswolds bölgesindeki tesiste üretilecek araçlar kapsamlı kişiselleştirme seçenekleriyle sunulacak. Şirket ayrıca sahiplerine özel pist etkinlikleri düzenleyerek mühendis desteği, sürüş eğitimi ve teknik yardım sağlayacak.

McMurtry Speirling PURE’ın başlangıç fiyatı 995 bin sterlin (1,3 milyon dolar) olarak açıklandı. İlk teslimatların ise 2026 yılı içerisinde başlaması planlanıyor.

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