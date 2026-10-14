Lokal yapay zeka modellerini sorunsuz çalıştırabilen en iyi laptoplar

Yapay zeka araçlarını kullanmak için artık her işlemde bulut servislerine bağlı kalmak gerekmiyor. Doğru donanıma sahip bir laptop ile dil modellerini doğrudan bilgisayarınızda çalıştırabilir, verilerinizi cihazınızda tutabilir ve internet bağlantısına ihtiyaç duymadan yapay zeka özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Peki, yerel yapay zeka için hangi laptop alınmalı? Yapay zeka için en iyi laptop seçeneklerini bir araya getirdiğimiz bu rehberde, lokal yapay zeka modellerini sorunsuz çalıştırabilen ve farklı ihtiyaçlara hitap eden modelleri inceliyoruz.
|Model 💻
|Fiyat 💵
|Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E)
|223.827 TL
|Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C)
|146.004 TL
|Asus Proart P16 H7606WP-SR259W
|185.999 TL
|ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-QR127-Gaming
|179.999 TL
|Lenovo Legion Pro 5 16IAX10
|189.999 TL
|MSI PRESTIGE 16 AI+
|112.669 TL
|Dell Pro Max 18 Plus
|344.619 TL
|Apple MacBook Pro M5 Max
|294.500 TL
|HP Omen Max 16
|149.999 TL
Lokal yapay zeka modellerini ve ağır veri işleme süreçlerini sorunsuz çalıştırmak için en az 32 GB RAM, 1 TB SSD ve yüksek VRAM kapasiteli ekran kartı iyi bir başlangıç noktasıdır. 2026'da öne çıkan modeller arasında Casper Excalibur G920 yüksek VRAM kapasitesiyle ağır kuantize modelleri rahatça çalıştırırken Casper Excalibur G870 ise 64 GB RAM avantajıyla bütçeyi zorlamadan güçlü bir alternatif sunuyor. ROG Strix SCAR 18 ise güçlü donanım bileşenleriyle dikkat çekiyor.
1️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E)
Lokal yapay zeka için en iyi laptop arayışında ekran kartının yanı sıra soğutma ve bellek kapasitesini de hesaba katmak gerekiyor. G920, iki fanlı FrostFlux soğutma sistemi ve 64 GB'a kadar yükseltilebilen RAM desteğiyle uzun süreli, yoğun iş yüklerine yönelik bir seçenek oluşturuyor. Eğer yapay zeka için laptop arıyorsanız Casper Excalibur G920 hem fiyatı hem de özellikleriyle ön plana çıkıyor.
Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E) teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç QHD IPS, 2560 × 1600 çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı, 500 nit parlaklık
- İşlemci: 14. nesil Intel Core i9-14900HX, 24 çekirdek, 5,8 GHz'e kadar
- Bellek: 32 GB DDR5 RAM, 4800 MHz; iki SO-DIMM yuvası, 64 GB'a kadar yükseltilebilir
- Depolama: 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD; iki M.2 yuvası
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090, 24 GB GDDR7, 256 bit; 175 W'a kadar TDP (Dynamic Boost 2.0 ile)
- Portlar: 3 × USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 × USB 3.2 Type-C (100 W'a kadar şarj desteği), 1 × HDMI, 1 × RJ45 Ethernet, 1 × mikrofon girişi
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Batarya: 63,05 Wh, 4 hücreli lityum iyon
2️⃣ Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C)
G870'nin bu konfigürasyonunda toplam 4 TB PCIe 4.0 SSD depolama alanı bulunuyor. Bu kapasite, farklı yapay zeka modellerini bilgisayarda saklamak ve büyük dosyalarla çalışmak isteyenler için oldukça kullanışlı. 15,6 inç Full HD ekranı 165 Hz yenileme hızı sunarken alüminyum alaşımlı kasa, 2,5 kg ağırlık ve 23,9 mm kalınlık değerleri cihazın taşınabilirlik tarafındaki özelliklerini belirliyor. Yerel yapay zeka için laptop önerisi arayan ve yüksek sistem belleğini önceliklendiren kullanıcılar G870'yi üst sıralarda değerlendirebilir.
Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C) teknik özellikleri
- Ekran: 15,6 inç FHD IPS, 1920 × 1080 çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 250 nit parlaklık
- İşlemci: 13. nesil Intel Core i7-13620H
- Bellek: 64 GB DDR5 RAM, 4800 MHz
- Depolama: 2 × 2 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD, toplam 4 TB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7, 128 bit, 115 W'a kadar TDP (Dynamic Boost 2.0 ile)
- Portlar: 3 × USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 × USB 3.2 Type-C (100 W'a kadar şarj desteği), 1 × HDMI, 1 × RJ45 Ethernet, 1 × mikrofon girişi
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Batarya: 61,53 Wh, 4 hücreli lityum iyon
3️⃣ Asus Proart P16
Yapay zeka destekli bilgisayar Asus ProArt P16, 16 inçlik 3K OLED dokunmatik panel, 120 Hz yenileme hızı, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı ve kalem desteğiyle görsel içerik üretenler için uygun bir çalışma alanı sunuyor. 1,85 kg ağırlığı ve 90 Wh bataryası da cihazı masa başının dışında kullanmak isteyenler açısından önemli. İki M.2 yuvası sayesinde depolama alanı genişletilebiliyor ancak RAM anakarta lehimli ve 32 GB ile sınırlı.
Asus Proart P16 teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç 3K OLED dokunmatik, 2880 × 1800 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık
- İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370, 12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5,1 GHz'e kadar; AMD XDNA NPU, 50 TOPS'a kadar
- Bellek: 32 GB LPDDR5X, anakarta lehimli
- Depolama: 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD; iki M.2 yuvası
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7; AMD Radeon Graphics
- Portlar: 1 × USB 4 Type-C (40 Gbps), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps), 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 × HDMI 2.1 FRL, 1 × 3,5 mm birleşik ses girişi, SD Express 7.0 kart okuyucu, güç girişi
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- Batarya: 90 Wh, 4 hücreli lityum iyon
4️⃣ ASUS ROG Zephyrus G16
Donanım özelliklerini kullanım kolaylığıyla birleştiren model, MUX Switch ve NVIDIA Advanced Optimus teknolojileriyle ekran kartı gücünü ve pil ömrünü kullanım senaryosuna göre verimli bir şekilde dengeliyor. Depolama tarafında 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen cihaz, bünyesindeki ikinci M.2 yuvası sayesinde ileride depolama alanını artırmanıza da olanak tanıyor.
ASUS ROG Zephyrus G16 teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç 2.5K (2560 × 1600) OLED, 240 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3, Pantone Onaylı, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 285H (16 çekirdek, 16 iş parçacığı, 5.4 GHz'e kadar; Intel AI Boost NPU 13 TOPS'a kadar)
- Bellek: 32 GB LPDDR5X (7467 MHz), anakarta lehimli (yükseltilemez)
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD; iki adet M.2 yuvası
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8 GB GDDR7, 105W TGP / 1595 MHz Boost)
- Portlar: 1 × Thunderbolt 4 (DisplayPort / Güç Dağıtımı, 40 Gbps), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort / Güç Dağıtımı), 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps), 1 × HDMI 2.1 FRL, 1 × 3,5 mm birleşik ses girişi, SD kart okuyucu (UHS-II, 312 MB/s)
- Batarya: 90 Wh, 4 hücreli lityum-iyon
5️⃣ Lenovo Legion Pro 5 16IAX10
Cihazın 16 inçlik 2.5K WQXGA çözünürlüğe sahip OLED ekranı, 165 Hz yenileme hızıyla derin siyahlar ve son derece canlı renkler sunarak görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor. Depolama tarafında 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen model, ikinci M.2 yuvası sayesinde kolay depolama artırımına imkan tanıyor.
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç WQXGA (2560 × 1600) OLED, 165 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX (24 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5.4 GHz'e kadar; Intel AI Boost NPU 13 TOPS'a kadar)
- Bellek: 32 GB DDR5 (5600 MHz), çift yuva (yükseltilebilir)
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD; iki adet M.2 yuvası
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8 GB GDDR7, 115W TGP)
- Portlar: 1 × Thunderbolt 4 (DisplayPort / Güç Dağıtımı), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort / Güç Dağıtımı), 3 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 × HDMI 2.1, 1 × RJ-45 Ethernet, 1 × 3,5 mm birleşik ses girişi, güç girişi
- İşletim Sistemi: FreeDOS (İşletim sistemi yok)
- Batarya: 80 Wh, lityum-polimer
6️⃣ MSI PRESTIGE 16 AI+
Prestige 16 AI+ modelinin öne çıkan tarafları arasında 16 inçlik 2.8K OLED ekranı ve 1,59 kg ağırlığındaki ince alüminyum kasası yer alıyor. 48-120 Hz değişken yenileme hızı sunan ekran, uzun süreli çalışma ve içerik üretimi için geniş bir alan sağlıyor.
MSI Prestige 16 AI+ teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç, 2.8K OLED, 120 Hz (48-120 Hz VRR)
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 386H
- Bellek: 32 GB LPDDR5X, anakarta entegre
- Depolama: 1 TB SSD
- Ekran kartı: Entegre grafik birimi (UMA)
- Portlar: Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI
- İşletim sistemi: Windows 11
7️⃣ Dell Pro Max 18 Plus
Dell'in bu modelinde 18 inç QHD+ ekran, 2560 x 1600 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuluyor. Üç fanlı soğutma sistemi, yoğun yük altında performansın korunmasına yardımcı olmayı amaçlarken Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve 2,5 Gbps Ethernet bağlantıları geniş çevre birimi desteği sağlıyor.
Dell Pro Max 18 Plus teknik özellikleri
- Ekran: 18 inç QHD+ WVA, 2560 x 1600 çözünürlük, 120 Hz, 500 nit
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 285HX, 24 çekirdek, 5,5 GHz'e kadar
- Bellek: 32 GB DDR5, 5600 MHz
- Depolama: 1 TB SSD
- Ekran kartı: NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell, 16 GB GDDR7
- Portlar: 2x Thunderbolt 5 (USB-C), 1x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 2,5 Gbps Ethernet, SD kart okuyucu, 3,5 mm ses jakı, isteğe bağlı akıllı kart okuyucu
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
- Batarya: 96 Wh, 6 hücreli, Express Charge 2.0
8️⃣ Apple MacBook Pro M5 Max
16,2 inç Liquid Retina XDR ekran, 3456 x 2234 çözünürlük ve 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor. Cihaz, yerel dil modellerinin yanı sıra yapay zeka destekli görsel ve video üretimi, yazılım geliştirme ve profesyonel içerik üretimi için de değerlendirilebilir.
Apple MacBook Pro M5 Max teknik özellikleri
- Ekran: 16,2 inç Liquid Retina XDR, 3456 x 2234 çözünürlük, 120 Hz'e kadar ProMotion
- İşlemci: Apple M5 Max, 18 çekirdekli CPU
- Bellek: 48 GB birleşik bellek
- Depolama: 2 TB SSD
- Ekran kartı: 40 çekirdekli GPU
- Portlar: 3x Thunderbolt 5 (USB-C), HDMI, SDXC kart yuvası, MagSafe 3, 3,5 mm kulaklık jakı
- İşletim sistemi: macOS
- Batarya: 100 Wh lityum polimer, kablosuz web kullanımında 16 saate kadar pil ömrü
9️⃣ HP Omen Max 16
OMEN Max 16'nın 16 inçlik WQXGA ekranı, 2560 x 1600 çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 sRGB renk kapsamıyla hem teknik çalışmalar hem de görsel içerik üretimi için uygun bir çalışma alanı sunuyor. HP'nin bu seride kullandığı gelişmiş soğutma yaklaşımı, uzun süreli ve yoğun yüklerde işlemci ile ekran kartının performansını korumayı hedefliyor. İki adet 16 GB modülden oluşan RAM yapılandırması, 32 GB kapasite sağlıyor ve SODIMM yuvaları sayesinde bellek yükseltme olanağı sunuyor.
- İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 375 (12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5.1 GHz'e kadar max boost, 55 TOPS NPU yapay zeka birimi)
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7 ayrılmış bellek)
- Bellek (RAM): 32 GB DDR5-5600 MHz SODIMM (2 x 16 GB, çift kanal)
- Depolama: 1 TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
- Ekran: 16 inç, 2K / WQXGA (2560 x 1600) çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, IPS, %100 sRGB, FreeSync™ Premium
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- Bağlantı: MediaTek Wi-Fi 7 (2x2) ve Bluetooth 5.4
- Batarya: 83 Wh, HP Hızlı Şarj desteği (yaklaşık 30 dakikada %50 şarj)
Yapay zeka için en iyi laptopları seçerken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Ekran kartı belleği (VRAM): Lokal yapay zeka modellerinin boyutunu ve performansını belirleyen temel unsurlardan biri VRAM kapasitesidir. Daha yüksek bellek, büyük dil modellerini ve görsel üretim araçlarını çalıştırmayı kolaylaştırır. NVIDIA ekran kartlarında CUDA desteği de pek çok yapay zeka uygulaması için avantaj sağlar.
- Sistem belleği (RAM): RAM kapasitesi, büyük veri kümeleriyle çalışırken ve aynı anda birden fazla uygulama kullanırken önem kazanır. 32 GB başlangıç için değerlendirilebilirken daha büyük modeller ve yoğun iş yükleri için 64 GB veya üzeri bellek gerekebilir.
- İşlemci (CPU): İşlemci; veri hazırlama, kod derleme ve CPU üzerinden yürütülen yapay zeka görevlerinde rol oynar. Çok çekirdekli ve güncel işlemciler bu iş yüklerinde avantaj sağlayabilir.
- Yapay zeka hızlandırıcısı (NPU): NPU, desteklenen yapay zeka işlemlerini daha verimli çalıştırmak için tasarlanır. Ancak TOPS değeri tek başına yeterli bir ölçüt değildir; kullanılan yazılımın NPU desteği de önemlidir.
- Depolama kapasitesi: Yerel modeller, veri kümeleri ve üretim araçları önemli miktarda disk alanı kullanabilir. Bu nedenle 1 TB SSD başlangıç için uygun bir seçenekken çok sayıda modelle çalışanlar daha yüksek kapasiteyi ve ek SSD yuvalarını değerlendirebilir.
- Soğutma sistemi: Yapay zeka modellerini uzun süre çalıştırmak, işlemci ve ekran kartını yoğun yük altında tutabilir. Güçlü soğutma sistemi, sıcaklığa bağlı performans düşüşlerini sınırlamaya yardımcı olur.
- Yazılım ve işletim sistemi uyumluluğu: Kullanılacak modellerin ve araçların Windows, Linux veya macOS desteği kontrol edilmeli. CUDA ve Metal gibi farklı hızlandırma altyapıları, uygulamaların uyumluluğunu ve performansını etkileyebilir.
- Bellek yükseltme imkanı: Bazı laptoplarda RAM anakarta lehimlidir ve sonradan yükseltilemez. Daha büyük modeller çalıştırmayı planlayanlar, satın almadan önce RAM ve SSD yükseltme seçeneklerini kontrol etmeli. Örneğin Casper Excalibur G920 ve G870'nin incelenen konfigürasyonlarında RAM, 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
- Taşınabilirlik ve güç tüketimi: Güçlü ekran kartları yoğun yük altında daha fazla enerji tüketebilir. Cihazın ağırlığı, batarya kapasitesi ve adaptör boyutu da seçim sırasında dikkate alınmalı.
Sıkça sorulan sorular 📒
Lokal yapay zeka modellerini çalıştırmak için kaç GB RAM gerekir?
32 GB RAM, birçok küçük ve orta ölçekli model için başlangıç noktası olabilir. Daha büyük modeller, uzun bağlamlar ve aynı anda birden fazla uygulama kullanımı için 64 GB veya üzeri bellek gerekebilir.
Lokal yapay zeka için ekran kartı mı, RAM mi daha önemli?
Bu, kullanılan modele bağlıdır. GPU hızlandırmalı uygulamalarda VRAM kapasitesi belirleyiciyken sistem RAM'i de modelin belleğe sığması ve diğer işlemler için önem taşır. İkisini birlikte değerlendirmek gerekir.
8 GB VRAM ile yapay zeka modelleri çalıştırılabilir mi?
Evet. Küçük dil modelleri ve bellek gereksinimi düşük uygulamalar çalıştırılabilir. Ancak model büyüdükçe veya bağlam uzunluğu arttıkça bellek yetersiz kalabilir.
Lokal yapay zeka için MacBook mu, Windows laptop mu tercih edilmeli?
Her iki platform da uygun yazılımlarla yerel modelleri çalıştırabilir. Apple Silicon kullanan MacBook'larda CPU ve GPU aynı birleşik bellek havuzunu paylaşır. Windows laptoplarda ise harici NVIDIA ekran kartları, CUDA desteğinden yararlanan uygulamalar için avantaj sağlayabilir
Lokal yapay zeka internet olmadan çalışır mı?
Model ve gerekli dosyalar bilgisayara indirildikten sonra birçok yerel yapay zeka uygulaması internet bağlantısı olmadan çalışabilir. Model indirme, güncelleme ve çevrim içi hizmetlere erişim için internet gerekebilir.
Lokal yapay zeka kullanmak verileri daha güvenli hale getirir mi?
İşlemlerin cihazda yapılması, verilerin harici bir yapay zeka servisine gönderilmesi ihtiyacını azaltabilir. Ancak kullanılan uygulamanın ağ bağlantıları, telemetri özellikleri ve veri işleme politikaları da kontrol edilmelidir
Laptopta büyük dil modellerini çalıştırmak mümkün mü?
Evet. Uygun bellek kapasitesine sahip laptoplarda büyük dil modelleri de çalıştırılabilir. Modelin nicemleme düzeyi, bağlam uzunluğu ve bellek gereksinimi performansı belirler. Bazı büyük modeller ise tek bir laptopun donanım kapasitesini aşabilir.
Lokal yapay zeka için NPU gerekli mi?
Hayır. Yerel modeller CPU veya GPU üzerinden de çalıştırılabilir. NPU, bu donanımı destekleyen uygulamalarda belirli yapay zeka görevlerinin daha verimli yürütülmesine yardımcı olur.
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: