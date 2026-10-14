Lokal yapay zeka modellerini sorunsuz çalıştırabilen en iyi laptoplar

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Yapay zeka araçlarını kullanmak için artık her işlemde bulut servislerine bağlı kalmak gerekmiyor. Doğru donanıma sahip bir laptop ile dil modellerini doğrudan bilgisayarınızda çalıştırabilir, verilerinizi cihazınızda tutabilir ve internet bağlantısına ihtiyaç duymadan yapay zeka özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Peki, yerel yapay zeka için hangi laptop alınmalı? Yapay zeka için en iyi laptop seçeneklerini bir araya getirdiğimiz bu rehberde, lokal yapay zeka modellerini sorunsuz çalıştırabilen ve farklı ihtiyaçlara hitap eden modelleri inceliyoruz.

Lokal yapay zeka modellerini ve ağır veri işleme süreçlerini sorunsuz çalıştırmak için en az 32 GB RAM, 1 TB SSD ve yüksek VRAM kapasiteli ekran kartı iyi bir başlangıç noktasıdır. 2026'da öne çıkan modeller arasında Casper Excalibur G920 yüksek VRAM kapasitesiyle ağır kuantize modelleri rahatça çalıştırırken Casper Excalibur G870 ise 64 GB RAM avantajıyla bütçeyi zorlamadan güçlü bir alternatif sunuyor. ROG Strix SCAR 18 ise güçlü donanım bileşenleriyle dikkat çekiyor.

1️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E)

Tam Boyutta Gör Lokal yapay zeka modellerini çalıştırmak için yüksek ekran kartı belleğine ihtiyaç duyan kullanıcılar için Casper Excalibur G920, RTX 5090 seçeneğiyle öne çıkıyor. Bu konfigürasyonda 24 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı, 32 GB DDR5 RAM ve Intel Core i9-14900HX işlemci bulunuyor. Bu donanım, özellikle ekran kartının belleğinden yararlanan dil modellerini yerel olarak çalıştırmak, yapay zeka destekli görsel üretimi yapmak ve farklı modeller üzerinde denemeler gerçekleştirmek isteyenlere hitap ediyor. Ayrıca 1 TB SSD'nin yanında ikinci bir M.2 NVMe yuvasının bulunması, model dosyaları ve veri kümeleri için depolama alanını genişletme imkanı sağlıyor.

Lokal yapay zeka için en iyi laptop arayışında ekran kartının yanı sıra soğutma ve bellek kapasitesini de hesaba katmak gerekiyor. G920, iki fanlı FrostFlux soğutma sistemi ve 64 GB'a kadar yükseltilebilen RAM desteğiyle uzun süreli, yoğun iş yüklerine yönelik bir seçenek oluşturuyor. Eğer yapay zeka için laptop arıyorsanız Casper Excalibur G920 hem fiyatı hem de özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E) teknik özellikleri

Ekran : 16 inç QHD IPS, 2560 × 1600 çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı, 500 nit parlaklık

: 16 inç QHD IPS, 2560 × 1600 çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı, 500 nit parlaklık İşlemci : 14. nesil Intel Core i9-14900HX, 24 çekirdek, 5,8 GHz'e kadar

: 14. nesil Intel Core i9-14900HX, 24 çekirdek, 5,8 GHz'e kadar Bellek : 32 GB DDR5 RAM, 4800 MHz; iki SO-DIMM yuvası, 64 GB'a kadar yükseltilebilir

: 32 GB DDR5 RAM, 4800 MHz; iki SO-DIMM yuvası, 64 GB'a kadar yükseltilebilir Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD; iki M.2 yuvası

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD; iki M.2 yuvası Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5090, 24 GB GDDR7, 256 bit; 175 W'a kadar TDP (Dynamic Boost 2.0 ile)

: NVIDIA GeForce RTX 5090, 24 GB GDDR7, 256 bit; 175 W'a kadar TDP (Dynamic Boost 2.0 ile) Portlar : 3 × USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 × USB 3.2 Type-C (100 W'a kadar şarj desteği), 1 × HDMI, 1 × RJ45 Ethernet, 1 × mikrofon girişi

: 3 × USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 × USB 3.2 Type-C (100 W'a kadar şarj desteği), 1 × HDMI, 1 × RJ45 Ethernet, 1 × mikrofon girişi İşletim sistemi : FreeDOS

: FreeDOS Batarya: 63,05 Wh, 4 hücreli lityum iyon

2️⃣ Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C)

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G870, 64 GB DDR5 RAM ve 8 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartını bir araya getiriyor. Intel Core i7-13620H işlemciyle gelen model, lokal yapay zeka modellerini çalıştırmak ve aynı anda birden fazla uygulamayla çalışmak isteyenler için değerlendirilebilir. Özellikle 64 GB sistem belleği, büyük veri kümeleriyle çalışırken veya birden fazla aracı aynı anda kullanırken avantaj sağlıyor. RTX 5060'ın 8 GB grafik belleği de büyük modelleri çalıştırmaya yardımcı oluyor.

G870'nin bu konfigürasyonunda toplam 4 TB PCIe 4.0 SSD depolama alanı bulunuyor. Bu kapasite, farklı yapay zeka modellerini bilgisayarda saklamak ve büyük dosyalarla çalışmak isteyenler için oldukça kullanışlı. 15,6 inç Full HD ekranı 165 Hz yenileme hızı sunarken alüminyum alaşımlı kasa, 2,5 kg ağırlık ve 23,9 mm kalınlık değerleri cihazın taşınabilirlik tarafındaki özelliklerini belirliyor. Yerel yapay zeka için laptop önerisi arayan ve yüksek sistem belleğini önceliklendiren kullanıcılar G870'yi üst sıralarda değerlendirebilir.

Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C) teknik özellikleri

Ekran : 15,6 inç FHD IPS, 1920 × 1080 çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 250 nit parlaklık

: 15,6 inç FHD IPS, 1920 × 1080 çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 250 nit parlaklık İşlemci : 13. nesil Intel Core i7-13620H

: 13. nesil Intel Core i7-13620H Bellek : 64 GB DDR5 RAM, 4800 MHz

: 64 GB DDR5 RAM, 4800 MHz Depolama : 2 × 2 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD, toplam 4 TB

: 2 × 2 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD, toplam 4 TB Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7, 128 bit, 115 W'a kadar TDP (Dynamic Boost 2.0 ile)

: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7, 128 bit, 115 W'a kadar TDP (Dynamic Boost 2.0 ile) Portlar : 3 × USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 × USB 3.2 Type-C (100 W'a kadar şarj desteği), 1 × HDMI, 1 × RJ45 Ethernet, 1 × mikrofon girişi

: 3 × USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 × USB 3.2 Type-C (100 W'a kadar şarj desteği), 1 × HDMI, 1 × RJ45 Ethernet, 1 × mikrofon girişi İşletim sistemi : FreeDOS

: FreeDOS Batarya: 61,53 Wh, 4 hücreli lityum iyon

3️⃣ Asus Proart P16

Tam Boyutta Gör Asus ProArt P16, AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisi, 32 GB RAM'i ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartına sahip. İşlemcideki AMD XDNA NPU, 50 TOPS'a kadar yapay zeka işlem gücü sunarken 8 GB GDDR7 belleğe sahip ekran kartı da GPU hızlandırmalı iş yüklerinde devreye giriyor.

Yapay zeka destekli bilgisayar Asus ProArt P16, 16 inçlik 3K OLED dokunmatik panel, 120 Hz yenileme hızı, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı ve kalem desteğiyle görsel içerik üretenler için uygun bir çalışma alanı sunuyor. 1,85 kg ağırlığı ve 90 Wh bataryası da cihazı masa başının dışında kullanmak isteyenler açısından önemli. İki M.2 yuvası sayesinde depolama alanı genişletilebiliyor ancak RAM anakarta lehimli ve 32 GB ile sınırlı.

Asus Proart P16 teknik özellikleri

Ekran : 16 inç 3K OLED dokunmatik, 2880 × 1800 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık

: 16 inç 3K OLED dokunmatik, 2880 × 1800 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık İşlemci : AMD Ryzen AI 9 HX 370, 12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5,1 GHz'e kadar; AMD XDNA NPU, 50 TOPS'a kadar

: AMD Ryzen AI 9 HX 370, 12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5,1 GHz'e kadar; AMD XDNA NPU, 50 TOPS'a kadar Bellek : 32 GB LPDDR5X, anakarta lehimli

: 32 GB LPDDR5X, anakarta lehimli Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD; iki M.2 yuvası

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD; iki M.2 yuvası Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7; AMD Radeon Graphics

: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7; AMD Radeon Graphics Portlar : 1 × USB 4 Type-C (40 Gbps), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps), 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 × HDMI 2.1 FRL, 1 × 3,5 mm birleşik ses girişi, SD Express 7.0 kart okuyucu, güç girişi

: 1 × USB 4 Type-C (40 Gbps), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps), 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 × HDMI 2.1 FRL, 1 × 3,5 mm birleşik ses girişi, SD Express 7.0 kart okuyucu, güç girişi İşletim sistemi : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Batarya: 90 Wh, 4 hücreli lityum iyon

4️⃣ ASUS ROG Zephyrus G16

Tam Boyutta Gör ASUS ROG Zephyrus G16, modelinin kalbinde yer alan Intel Core Ultra 9 285H işlemci ve 32 GB LPDDR5X bellek, yoğun çoklu görevlerin ve zorlu yazılımların üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Grafik tarafında ise 8 GB GDDR7 bellekli NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı görev yapıyor. Cihazın en dikkat çekici detaylarından biri olan 16 inçlik 2.5K OLED ROG Nebula ekranı. Bu ekran 240 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk kapsamı ve Pantone doğrulaması sayesinde hem akıcı bir oyun tecrübesi sunuyor hem de renk doğruluğu arayan içerik üreticilerini fazlasıyla memnun ediyor.

Donanım özelliklerini kullanım kolaylığıyla birleştiren model, MUX Switch ve NVIDIA Advanced Optimus teknolojileriyle ekran kartı gücünü ve pil ömrünü kullanım senaryosuna göre verimli bir şekilde dengeliyor. Depolama tarafında 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen cihaz, bünyesindeki ikinci M.2 yuvası sayesinde ileride depolama alanını artırmanıza da olanak tanıyor.

ASUS ROG Zephyrus G16 teknik özellikleri

Ekran : 16 inç 2.5K (2560 × 1600) OLED, 240 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3, Pantone Onaylı, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus

: 16 inç 2.5K (2560 × 1600) OLED, 240 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3, Pantone Onaylı, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus İşlemci : Intel Core Ultra 9 285H (16 çekirdek, 16 iş parçacığı, 5.4 GHz'e kadar; Intel AI Boost NPU 13 TOPS'a kadar)

: Intel Core Ultra 9 285H (16 çekirdek, 16 iş parçacığı, 5.4 GHz'e kadar; Intel AI Boost NPU 13 TOPS'a kadar) Bellek : 32 GB LPDDR5X (7467 MHz), anakarta lehimli (yükseltilemez)

: 32 GB LPDDR5X (7467 MHz), anakarta lehimli (yükseltilemez) Depolama : 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD; iki adet M.2 yuvası

: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD; iki adet M.2 yuvası Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8 GB GDDR7, 105W TGP / 1595 MHz Boost)

: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8 GB GDDR7, 105W TGP / 1595 MHz Boost) Portlar : 1 × Thunderbolt 4 (DisplayPort / Güç Dağıtımı, 40 Gbps), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort / Güç Dağıtımı), 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps), 1 × HDMI 2.1 FRL, 1 × 3,5 mm birleşik ses girişi, SD kart okuyucu (UHS-II, 312 MB/s)

: 1 × Thunderbolt 4 (DisplayPort / Güç Dağıtımı, 40 Gbps), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort / Güç Dağıtımı), 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps), 1 × HDMI 2.1 FRL, 1 × 3,5 mm birleşik ses girişi, SD kart okuyucu (UHS-II, 312 MB/s) Batarya: 90 Wh, 4 hücreli lityum-iyon

5️⃣ Lenovo Legion Pro 5 16IAX10

Tam Boyutta Gör Lenovo Legion Pro 5 16IAX10, yüksek işlem gücü ve soğutma performansını ön planda tutan kullanıcılar için tasarlanmış, kaslı bir oyuncu ve iş istasyonu bilgisayarı konumunda. Cihazın kalbinde 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 275HX işlemci yer alıyor ve 32 GB DDR5 bellek ile eşleştiriliyor. Grafik tarafında ise 115W TGP değerine sahip 8 GB GDDR7 bellekli NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı bulunuyor.

Cihazın 16 inçlik 2.5K WQXGA çözünürlüğe sahip OLED ekranı, 165 Hz yenileme hızıyla derin siyahlar ve son derece canlı renkler sunarak görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor. Depolama tarafında 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen model, ikinci M.2 yuvası sayesinde kolay depolama artırımına imkan tanıyor.

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 teknik özellikleri

Ekran : 16 inç WQXGA (2560 × 1600) OLED, 165 Hz yenileme hızı

: 16 inç WQXGA (2560 × 1600) OLED, 165 Hz yenileme hızı İşlemci : Intel Core Ultra 9 275HX (24 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5.4 GHz'e kadar; Intel AI Boost NPU 13 TOPS'a kadar)

: Intel Core Ultra 9 275HX (24 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5.4 GHz'e kadar; Intel AI Boost NPU 13 TOPS'a kadar) Bellek : 32 GB DDR5 (5600 MHz), çift yuva (yükseltilebilir)

: 32 GB DDR5 (5600 MHz), çift yuva (yükseltilebilir) Depolama : 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD; iki adet M.2 yuvası

: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD; iki adet M.2 yuvası Ekran Kartı : NVIDIA® GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8 GB GDDR7, 115W TGP)

: NVIDIA® GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8 GB GDDR7, 115W TGP) Portlar : 1 × Thunderbolt 4 (DisplayPort / Güç Dağıtımı), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort / Güç Dağıtımı), 3 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 × HDMI 2.1, 1 × RJ-45 Ethernet, 1 × 3,5 mm birleşik ses girişi, güç girişi

: 1 × Thunderbolt 4 (DisplayPort / Güç Dağıtımı), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort / Güç Dağıtımı), 3 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 × HDMI 2.1, 1 × RJ-45 Ethernet, 1 × 3,5 mm birleşik ses girişi, güç girişi İşletim Sistemi : FreeDOS (İşletim sistemi yok)

: FreeDOS (İşletim sistemi yok) Batarya: 80 Wh, lityum-polimer

6️⃣ MSI PRESTIGE 16 AI+

Tam Boyutta Gör MSI Prestige 16 AI+, Intel Core Ultra 9 386H işlemcisi, 32 GB LPDDR5X belleği ve 1 TB SSD depolama alanıyla günlük işlerin yanı sıra yerel yapay zeka uygulamalarını da değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor. İşlemcideki NPU, desteklenen yapay zeka görevlerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olurken entegre grafik birimi, harici ekran kartına sahip modellerden ayrılıyor. Bu nedenle cihaz, küçük ve orta ölçekli dil modelleri, yerel yapay zeka araçları ve işlemci üzerinden hızlandırılan uygulamalar için düşünülebilir.

Prestige 16 AI+ modelinin öne çıkan tarafları arasında 16 inçlik 2.8K OLED ekranı ve 1,59 kg ağırlığındaki ince alüminyum kasası yer alıyor. 48-120 Hz değişken yenileme hızı sunan ekran, uzun süreli çalışma ve içerik üretimi için geniş bir alan sağlıyor.

MSI Prestige 16 AI+ teknik özellikleri

Ekran : 16 inç, 2.8K OLED, 120 Hz (48-120 Hz VRR)

: 16 inç, 2.8K OLED, 120 Hz (48-120 Hz VRR) İşlemci : Intel Core Ultra 9 386H

: Intel Core Ultra 9 386H Bellek : 32 GB LPDDR5X, anakarta entegre

: 32 GB LPDDR5X, anakarta entegre Depolama : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Ekran kartı : Entegre grafik birimi (UMA)

: Entegre grafik birimi (UMA) Portlar : Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI

: Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI İşletim sistemi: Windows 11

7️⃣ Dell Pro Max 18 Plus

Tam Boyutta Gör Dell Pro Max 18 Plus, 16 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell ekran kartı ve 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 285HX işlemcisiyle lokal yapay zeka modellerini çalıştırmak isteyen profesyonellere yönelik bir mobil iş istasyonu. 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD ile gelen cihaz, GPU hızlandırmalı yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme çalışmaları, 3D modelleme ve büyük veri kümelerinin işlenmesi gibi yoğun iş yüklerini hedefliyor.

Dell'in bu modelinde 18 inç QHD+ ekran, 2560 x 1600 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuluyor. Üç fanlı soğutma sistemi, yoğun yük altında performansın korunmasına yardımcı olmayı amaçlarken Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve 2,5 Gbps Ethernet bağlantıları geniş çevre birimi desteği sağlıyor.

Dell Pro Max 18 Plus teknik özellikleri

Ekran : 18 inç QHD+ WVA, 2560 x 1600 çözünürlük, 120 Hz, 500 nit

: 18 inç QHD+ WVA, 2560 x 1600 çözünürlük, 120 Hz, 500 nit İşlemci : Intel Core Ultra 9 285HX, 24 çekirdek, 5,5 GHz'e kadar

: Intel Core Ultra 9 285HX, 24 çekirdek, 5,5 GHz'e kadar Bellek : 32 GB DDR5, 5600 MHz

: 32 GB DDR5, 5600 MHz Depolama : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Ekran kartı : NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell, 16 GB GDDR7

: NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell, 16 GB GDDR7 Portlar : 2x Thunderbolt 5 (USB-C), 1x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 2,5 Gbps Ethernet, SD kart okuyucu, 3,5 mm ses jakı, isteğe bağlı akıllı kart okuyucu

: 2x Thunderbolt 5 (USB-C), 1x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 2,5 Gbps Ethernet, SD kart okuyucu, 3,5 mm ses jakı, isteğe bağlı akıllı kart okuyucu İşletim sistemi : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Batarya: 96 Wh, 6 hücreli, Express Charge 2.0

8️⃣ Apple MacBook Pro M5 Max

Tam Boyutta Gör Apple MacBook Pro, M5 Max çipiyle lokal yapay zeka modellerini çalıştırmak, büyük veri kümelerini işlemek ve GPU hızlandırmalı uygulamalardan yararlanmak isteyen profesyonellere hitap ediyor. 18 çekirdekli CPU ve 40 çekirdekli GPU içeren konfigürasyon, 48 GB birleşik bellek ve 2 TB SSD depolamayla geliyor. Apple Silicon mimarisinde işlemci ve grafik birimi aynı bellek havuzunu paylaştığından, birleşik bellek kapasitesi yerel modellerin çalıştırılmasında önemli rol oynuyor.

16,2 inç Liquid Retina XDR ekran, 3456 x 2234 çözünürlük ve 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor. Cihaz, yerel dil modellerinin yanı sıra yapay zeka destekli görsel ve video üretimi, yazılım geliştirme ve profesyonel içerik üretimi için de değerlendirilebilir.

Apple MacBook Pro M5 Max teknik özellikleri

Ekran : 16,2 inç Liquid Retina XDR, 3456 x 2234 çözünürlük, 120 Hz'e kadar ProMotion

: 16,2 inç Liquid Retina XDR, 3456 x 2234 çözünürlük, 120 Hz'e kadar ProMotion İşlemci : Apple M5 Max, 18 çekirdekli CPU

: Apple M5 Max, 18 çekirdekli CPU Bellek : 48 GB birleşik bellek

: 48 GB birleşik bellek Depolama : 2 TB SSD

: 2 TB SSD Ekran kartı : 40 çekirdekli GPU

: 40 çekirdekli GPU Portlar : 3x Thunderbolt 5 (USB-C), HDMI, SDXC kart yuvası, MagSafe 3, 3,5 mm kulaklık jakı

: 3x Thunderbolt 5 (USB-C), HDMI, SDXC kart yuvası, MagSafe 3, 3,5 mm kulaklık jakı İşletim sistemi : macOS

: macOS Batarya: 100 Wh lityum polimer, kablosuz web kullanımında 16 saate kadar pil ömrü

9️⃣ HP Omen Max 16

Tam Boyutta Gör HP OMEN Max 16, AMD Ryzen AI 9 HX 375 işlemcisi ve 12 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ekran kartıyla lokal yapay zeka modellerini çalıştırmak isteyen kullanıcılara yönelik güçlü bir seçenek. 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen cihaz, yerel dil modelleri, yapay zeka destekli görsel üretimi, kod geliştirme ve GPU hızlandırmalı uygulamalar için değerlendirilebilir. İşlemcideki NPU, 55 TOPS'a kadar yapay zeka işlem gücü sunarken harici ekran kartı CUDA ve diğer GPU hızlandırma özelliklerinden yararlanan uygulamalarda devreye giriyor.

OMEN Max 16'nın 16 inçlik WQXGA ekranı, 2560 x 1600 çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 sRGB renk kapsamıyla hem teknik çalışmalar hem de görsel içerik üretimi için uygun bir çalışma alanı sunuyor. HP'nin bu seride kullandığı gelişmiş soğutma yaklaşımı, uzun süreli ve yoğun yüklerde işlemci ile ekran kartının performansını korumayı hedefliyor. İki adet 16 GB modülden oluşan RAM yapılandırması, 32 GB kapasite sağlıyor ve SODIMM yuvaları sayesinde bellek yükseltme olanağı sunuyor.

İşlemci : AMD Ryzen AI 9 HX 375 (12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5.1 GHz'e kadar max boost, 55 TOPS NPU yapay zeka birimi)

: AMD Ryzen AI 9 HX 375 (12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5.1 GHz'e kadar max boost, 55 TOPS NPU yapay zeka birimi) Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7 ayrılmış bellek)

: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7 ayrılmış bellek) Bellek (RAM): 32 GB DDR5-5600 MHz SODIMM (2 x 16 GB, çift kanal)

(RAM): 32 GB DDR5-5600 MHz SODIMM (2 x 16 GB, çift kanal) Depolama : 1 TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

: 1 TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD Ekran : 16 inç, 2K / WQXGA (2560 x 1600) çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, IPS, %100 sRGB, FreeSync™ Premium

: 16 inç, 2K / WQXGA (2560 x 1600) çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, IPS, %100 sRGB, FreeSync™ Premium İşletim Sistemi : FreeDOS

: FreeDOS Bağlantı : MediaTek Wi-Fi 7 (2x2) ve Bluetooth 5.4

: MediaTek Wi-Fi 7 (2x2) ve Bluetooth 5.4 Batarya: 83 Wh, HP Hızlı Şarj desteği (yaklaşık 30 dakikada %50 şarj)

En güçlü laptoplar & 32 GB RAM'li laptop fiyatları 4 gün önce eklendi

Yapay zeka için en iyi laptopları seçerken nelere dikkat edilmeli 🤔

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Ekran kartı belleği (VRAM): Lokal yapay zeka modellerinin boyutunu ve performansını belirleyen temel unsurlardan biri VRAM kapasitesidir. Daha yüksek bellek, büyük dil modellerini ve görsel üretim araçlarını çalıştırmayı kolaylaştırır. NVIDIA ekran kartlarında CUDA desteği de pek çok yapay zeka uygulaması için avantaj sağlar.

Lokal yapay zeka modellerinin boyutunu ve performansını belirleyen temel unsurlardan biri VRAM kapasitesidir. Daha yüksek bellek, büyük dil modellerini ve görsel üretim araçlarını çalıştırmayı kolaylaştırır. NVIDIA ekran kartlarında CUDA desteği de pek çok yapay zeka uygulaması için avantaj sağlar. Sistem belleği (RAM ): RAM kapasitesi, büyük veri kümeleriyle çalışırken ve aynı anda birden fazla uygulama kullanırken önem kazanır. 32 GB başlangıç için değerlendirilebilirken daha büyük modeller ve yoğun iş yükleri için 64 GB veya üzeri bellek gerekebilir.

): RAM kapasitesi, büyük veri kümeleriyle çalışırken ve aynı anda birden fazla uygulama kullanırken önem kazanır. 32 GB başlangıç için değerlendirilebilirken daha büyük modeller ve yoğun iş yükleri için 64 GB veya üzeri bellek gerekebilir. İşlemci (CPU): İşlemci; veri hazırlama, kod derleme ve CPU üzerinden yürütülen yapay zeka görevlerinde rol oynar. Çok çekirdekli ve güncel işlemciler bu iş yüklerinde avantaj sağlayabilir.

İşlemci; veri hazırlama, kod derleme ve CPU üzerinden yürütülen yapay zeka görevlerinde rol oynar. Çok çekirdekli ve güncel işlemciler bu iş yüklerinde avantaj sağlayabilir. Yapay zeka hızlandırıcısı (NPU): NPU, desteklenen yapay zeka işlemlerini daha verimli çalıştırmak için tasarlanır. Ancak TOPS değeri tek başına yeterli bir ölçüt değildir; kullanılan yazılımın NPU desteği de önemlidir.

NPU, desteklenen yapay zeka işlemlerini daha verimli çalıştırmak için tasarlanır. Ancak TOPS değeri tek başına yeterli bir ölçüt değildir; kullanılan yazılımın NPU desteği de önemlidir. Depolama kapasitesi : Yerel modeller, veri kümeleri ve üretim araçları önemli miktarda disk alanı kullanabilir. Bu nedenle 1 TB SSD başlangıç için uygun bir seçenekken çok sayıda modelle çalışanlar daha yüksek kapasiteyi ve ek SSD yuvalarını değerlendirebilir.

: Yerel modeller, veri kümeleri ve üretim araçları önemli miktarda disk alanı kullanabilir. Bu nedenle 1 TB SSD başlangıç için uygun bir seçenekken çok sayıda modelle çalışanlar daha yüksek kapasiteyi ve ek SSD yuvalarını değerlendirebilir. Soğutma sistemi : Yapay zeka modellerini uzun süre çalıştırmak, işlemci ve ekran kartını yoğun yük altında tutabilir. Güçlü soğutma sistemi, sıcaklığa bağlı performans düşüşlerini sınırlamaya yardımcı olur.

: Yapay zeka modellerini uzun süre çalıştırmak, işlemci ve ekran kartını yoğun yük altında tutabilir. Güçlü soğutma sistemi, sıcaklığa bağlı performans düşüşlerini sınırlamaya yardımcı olur. Yazılım ve işletim sistemi uyumluluğu : Kullanılacak modellerin ve araçların Windows, Linux veya macOS desteği kontrol edilmeli. CUDA ve Metal gibi farklı hızlandırma altyapıları, uygulamaların uyumluluğunu ve performansını etkileyebilir.

: Kullanılacak modellerin ve araçların Windows, Linux veya macOS desteği kontrol edilmeli. CUDA ve Metal gibi farklı hızlandırma altyapıları, uygulamaların uyumluluğunu ve performansını etkileyebilir. Bellek yükseltme imkanı : Bazı laptoplarda RAM anakarta lehimlidir ve sonradan yükseltilemez. Daha büyük modeller çalıştırmayı planlayanlar, satın almadan önce RAM ve SSD yükseltme seçeneklerini kontrol etmeli. Örneğin Casper Excalibur G920 ve G870'nin incelenen konfigürasyonlarında RAM, 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

: Bazı laptoplarda RAM anakarta lehimlidir ve sonradan yükseltilemez. Daha büyük modeller çalıştırmayı planlayanlar, satın almadan önce RAM ve SSD yükseltme seçeneklerini kontrol etmeli. Örneğin Casper Excalibur G920 ve G870'nin incelenen konfigürasyonlarında RAM, 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Taşınabilirlik ve güç tüketimi: Güçlü ekran kartları yoğun yük altında daha fazla enerji tüketebilir. Cihazın ağırlığı, batarya kapasitesi ve adaptör boyutu da seçim sırasında dikkate alınmalı.

Sıkça sorulan sorular 📒

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Lokal yapay zeka modellerini çalıştırmak için kaç GB RAM gerekir?

32 GB RAM, birçok küçük ve orta ölçekli model için başlangıç noktası olabilir. Daha büyük modeller, uzun bağlamlar ve aynı anda birden fazla uygulama kullanımı için 64 GB veya üzeri bellek gerekebilir.

Lokal yapay zeka için ekran kartı mı, RAM mi daha önemli?

Bu, kullanılan modele bağlıdır. GPU hızlandırmalı uygulamalarda VRAM kapasitesi belirleyiciyken sistem RAM'i de modelin belleğe sığması ve diğer işlemler için önem taşır. İkisini birlikte değerlendirmek gerekir.

8 GB VRAM ile yapay zeka modelleri çalıştırılabilir mi?

Evet. Küçük dil modelleri ve bellek gereksinimi düşük uygulamalar çalıştırılabilir. Ancak model büyüdükçe veya bağlam uzunluğu arttıkça bellek yetersiz kalabilir.

Lokal yapay zeka için MacBook mu, Windows laptop mu tercih edilmeli?

Her iki platform da uygun yazılımlarla yerel modelleri çalıştırabilir. Apple Silicon kullanan MacBook'larda CPU ve GPU aynı birleşik bellek havuzunu paylaşır. Windows laptoplarda ise harici NVIDIA ekran kartları, CUDA desteğinden yararlanan uygulamalar için avantaj sağlayabilir

Lokal yapay zeka internet olmadan çalışır mı?

Model ve gerekli dosyalar bilgisayara indirildikten sonra birçok yerel yapay zeka uygulaması internet bağlantısı olmadan çalışabilir. Model indirme, güncelleme ve çevrim içi hizmetlere erişim için internet gerekebilir.

Lokal yapay zeka kullanmak verileri daha güvenli hale getirir mi?

İşlemlerin cihazda yapılması, verilerin harici bir yapay zeka servisine gönderilmesi ihtiyacını azaltabilir. Ancak kullanılan uygulamanın ağ bağlantıları, telemetri özellikleri ve veri işleme politikaları da kontrol edilmelidir

Laptopta büyük dil modellerini çalıştırmak mümkün mü?

Evet. Uygun bellek kapasitesine sahip laptoplarda büyük dil modelleri de çalıştırılabilir. Modelin nicemleme düzeyi, bağlam uzunluğu ve bellek gereksinimi performansı belirler. Bazı büyük modeller ise tek bir laptopun donanım kapasitesini aşabilir.

Lokal yapay zeka için NPU gerekli mi?

Hayır. Yerel modeller CPU veya GPU üzerinden de çalıştırılabilir. NPU, bu donanımı destekleyen uygulamalarda belirli yapay zeka görevlerinin daha verimli yürütülmesine yardımcı olur.

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