Yerli telefonda detaylar netleşiyor: Malatya’da üretim, yerli işletim sistemi

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Tam Boyutta Gör Bir süredir Türkiye gündemini meşgul eden yerli akıllı telefon projesinde son aşamaya gelindi. Aselsan ve Türk Telekom ortaklığında geliştirilen yerli akıllı telefon ile ilgili Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin yeni bilgiler verdi.

Yerli akıllı telefon geliyor

Verilen bilgilere göre yerli akıllı telefon 2027 yılının ilk yarısında piyasada olacak. Aselsan telefonun donanım ve üretim kısmını üzerine alırken Türk Telekom ise yazılım, içerik, dağıtım ve pazarlama tarafında odaklanıyor. Pazarlama ve dağıtımda TOGG tecrübelerinden faydalanılacak.

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Tasarımın tamamen Türkiye’de yapıldığı belirtilirken aşama aşama yerlilik oranı arttırılacak. İlk yıl Android işletim sistemi üzerinde çalışırken ikinci yıl yerli işletim sistemi kullanılacak. Üçüncü yıl ise yerli yonga setinin üretime geçirilmesi planlanıyor. Üretim ise Malatya’da gerçekleştirilecek. Telefonun pil ve kamera performansında rekabetçi olması hedefleniyor.

Orta, üst ve Premium segmente olmak üzere 3 farklı versiyonu olacak telefonun ismi için testler ve anketlere fonetiği güçlü, evrensel öneriler toplanacak ve 2026 sonunda Cumhurbaşkanına yapılacak sunumla isim belirlenecek.

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