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    Yerli cep telefonu üretimi alarm veriyor: 3-4 firma üretimi bıraktı

    Türkiye'de yerli cep telefonu üretimindeki daralma sürüyor. MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, son aylarda 3-4 firmanın üretimi bıraktığını belirterek destek çağrısında bulundu.

    Yerli cep telefonu üretiminde alarm: 3-4 firma üretimi bıraktı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de yerli cep telefonu üretiminde yaşanan daralma devam ediyor. MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yaptığı açıklamada son iki-üç aylık dönemde 3-4 firmanın üretimi sonlandırma kararı aldığını belirtti. Turnacı, üretimin yeniden ivme kazanması için gözetim uygulamasının güncellenmesi ve cep telefonu satışlarında taksit imkanının genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

    Şirketler üretimi sonlandırıyor

    Bloomberg HT'ye konuşan Turnacı, yaklaşık 1,5 yıl önce yerli üretimin cep telefonu pazarındaki payının yüzde 65 seviyelerine ulaştığını hatırlattı. Mevcut yatırımların korunmasının üretim faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'de yetişen mühendislerin ve nitelikli insan kaynağının sektörde tutulması açısından da önem taşıdığını belirtti.

    Yerli cep telefonu üretiminin yalnızca montaj faaliyetlerinden ibaret görülmemesi gerektiğini söyleyen Turnacı, montajla başlayan üretim süreçlerinin zaman içinde daha yüksek katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetine dönüşebileceğine dikkat çekti.

    Yerli cep telefonu üretimindeki daralmanın istihdamı da etkilediği belirtildi. MOBİSAD Başkanı, sektörün yalnızca ithalat üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek derneğin tahminlerine göre cep telefonu sektörünün yaklaşık 170 bin doğrudan ve 800 bin dolaylı istihdam sağladığını, Türkiye genelinde 20 binin üzerinde perakende satış noktası bulunduğunu ifade etti.

    Gözetim uygulaması yetersiz kalıyor

    Yerli cep telefonu üretiminde alarm: 3-4 firma üretimi bıraktı Tam Boyutta Gör

    Turnacı'ya göre yerli cep telefonu üretimindeki daralmanın temel nedenleri arasında ithalatta uygulanan gözetim kıymeti ve cep telefonu satışlarındaki taksit kısıtlamaları bulunuyor. 2020 yılında gözetim kıymetinin 200 dolara yükseltilmesinin, özellikle giriş segmentindeki telefonların Türkiye'de üretilmesini daha cazip hale getirdiğini belirten Turnacı, aradan geçen sürede bu seviyenin etkisini kaybettiğini ifade etti.

    Gözetim kıymetinin 250 dolara çıkarılmasını olumlu ancak yetersiz bir adım olarak değerlendiren Turnacı, tutarın 300-400 dolar bandına yükseltilmesinin yerli üretimi yeniden cazip hale getirebileceğini söyledi. Halihazırda üretim yatırımlarının yapılmış olduğunu vurgulayan MOBİSAD Başkanı, koşulların iyileştirilmesiyle bazı ürünlerin ithal edilmek yerine yeniden Türkiye'de üretilebileceğini belirtti.

    Taksit sınırının 40-45 bin TL'ye çıkarılması isteniyor

    Cep telefonu satışlarındaki finansman sorununa da değinen Turnacı, taksit kısıtlamalarının tüketicilerin kayıtlı satış kanallarına erişimini zorlaştırabildiğini ve farklı satış yöntemlerine yönelimi artırabildiğini söyledi.

    Mevcut 20 bin TL seviyesindeki taksit sınırının tamamen kaldırılması mümkün olmazsa 40-45 bin TL bandına yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Turnacı, böyle bir düzenlemenin ithalatı doğrudan artırmayacağını savundu. Turnacı, ilgili kurumlar ile bu konuda görüşmelerin sürdüğün söyledi.

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