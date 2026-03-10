Türkiye'nin yeni yerli elektrikli aracı Karea Fit tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Karel Kalıp tarafından kurulan yerli mobilite markası Karea, ilk modelinin resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Karea Fit adı verilen araç, özellikle yoğun şehir trafiğinde pratik ulaşım sağlayacak küçük boyutlu bir elektrikli araç olarak öne çıkıyor.
Yerli üretim Karea Fit fiyatı ne kadar❓
Güç, menzil ve şarj⚡
Karea Fit, gücünü 12 kW'lık elektrik motorundan alıyor. 9,98 kWsa'lik LFP (lityum demir fosfat) batarya ile donatılan araç, 135 kilometre menzile ulaşıyor. 90 km/s azami hıza sahip olan Karea Fit'in 0-50 km/s hızlanması 6 saniye sürüyor. Aracın bataryası, 2 saatte %20'den %80 doluma ulaşabiliyor.
Donanımlar🚗
Karea Fit; klima, elektrik destekli direksiyon, PTC ısıtıcı, elektrikli camlar, merkezi kilit, hidrolik fren sistemi ve bağımsız süspansiyonla donatıldı. Teknoloji tarafında ise rejeneratif fren sistemi, geri görüş kamerası, park sensörü, multimedya ve Bluetooth gibi özellikler karşımıza çıkıyor.
Garanti ve servis
Karea Fit için kilometre sınırı olmaksızın 3 yıl garanti, bataryada ise 5 yıl veya 100 bin km'ye kadar garanti sunuluyor. Servis hizmeti ise RS Servis tarafından sağlanacak.
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım