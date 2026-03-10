Türkiye'nin yeni yerli elektrikli aracı Karea Fit tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Karel Kalıp tarafından kurulan yerli mobilite markası Karea, ilk modelinin resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Karea Fit adı verilen araç, özellikle yoğun şehir trafiğinde pratik ulaşım sağlayacak küçük boyutlu bir elektrikli araç olarak öne çıkıyor.

Yerli üretim Karea Fit fiyatı ne kadar❓

Tam Boyutta Gör Yerli üretim elektrikli araç Karea Fit'in fiyatı lansmana özel 699.000 TL olarak açıklandı. 2631 mm uzunluğa, 1498 mm genişliğe ve 1621 mm yüksekliğe sahip olan araç, 2 kişilik kabin ve 184 litre bagaj hacmi sunuyor. 13 inç jantlarla donatılan Karea Fit'in ağırlığı 540 kilogram.

Güç, menzil ve şarj⚡

Karea Fit, gücünü 12 kW'lık elektrik motorundan alıyor. 9,98 kWsa'lik LFP (lityum demir fosfat) batarya ile donatılan araç, 135 kilometre menzile ulaşıyor. 90 km/s azami hıza sahip olan Karea Fit'in 0-50 km/s hızlanması 6 saniye sürüyor. Aracın bataryası, 2 saatte %20'den %80 doluma ulaşabiliyor.

Donanımlar🚗

Karea Fit; klima, elektrik destekli direksiyon, PTC ısıtıcı, elektrikli camlar, merkezi kilit, hidrolik fren sistemi ve bağımsız süspansiyonla donatıldı. Teknoloji tarafında ise rejeneratif fren sistemi, geri görüş kamerası, park sensörü, multimedya ve Bluetooth gibi özellikler karşımıza çıkıyor.

Garanti ve servis

Karea Fit için kilometre sınırı olmaksızın 3 yıl garanti, bataryada ise 5 yıl veya 100 bin km'ye kadar garanti sunuluyor. Servis hizmeti ise RS Servis tarafından sağlanacak.

