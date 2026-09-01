Yerli elektrikli ticari araç BIG.e, İngiltere'de satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de Anadolu Isuzu’nun fabrikasında üretilen elektrikli hafif ticari araç BIG.e, İngiltere pazarında satışa sunuldu. Farklı operasyonel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilen esnek yapısıyla öne çıkan BIG.e, kullanım senaryosuna bağlı olarak farklı batarya kapasiteleri ve spesifik donanım seçenekleriyle sunulabiliyor.

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Frigorifik kasa, damperli kasa ve kafes tipi kasa gibi farklı üstyapı uygulamalarının yanı sıra müşteriye özel çözümlerle komple paket olarak da yapılandırılabilen araç, böylece standart bir elektrikli hafif ticari aracın ötesine geçerek kullanım amacı, günlük operasyon ve menzil ihtiyacına göre şekillendirilebilen bütüncül bir mobilite çözümü sunuyor.

Yüzde 70’e varan yerlilik oranıyla geliştirildi

Anadolu Isuzu'nun İngiltere'de elektrikli ticari araçlar alanında uzman iş ortağı ePower Trucks ile kurduğu iş birliği kapsamında pazara sunulan BIG.e, tamamen Anadolu Isuzu Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirildi. Yaklaşık 4 metreküp iç hacmi ve 1.000 kilogram taşıma kapasitesine sahip BIG.e, özellikle şehir içi dağıtım operasyonlarının ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Tam Boyutta Gör BIG.e, yüzde 70’e varan yerlilik oranı, düşük enerji tüketimi ve bakım maliyetleriyle özellikle esnaf, KOBİ’ler ve kamu hizmetleri gibi farklı ölçeklerdeki işletmeler tarafından tercih ediliyor. Kompakt ölçüleri ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde dar şehir sokaklarında kolay kullanım sağlayan araç, sessiz sürüşü ve sıfır emisyonlu yapısıyla sürdürülebilir kent yaşamına katkıda bulunuyor.

9,4 kW gücünde elektrik motoruna sahip BIG.e 10,5 kWsa batarya ile 100 kilometre, 15,7 kWsa batarya ile 135 kilometre ve 21 kWsa batarya ile 170 kilometreye varan menzil seçenekleri sunuyor. Standart prizden kolayca şarj edilebilen kullanıcı dostu altyapısı ve farklı şarj çözümleriyle kısa sürede tam kapasiteye ulaşabilmesi de aracın öne çıkan avantajları arasında yer alıyor.

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Yerli elektrikli ticari araç BIG.e, İngiltere'de satışa sunuldu

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