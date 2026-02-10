Yerli GÖKBEY helikopteri Suudi Arabistan’da üretilecek

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de uzun zamandır kullanılan GÖKBEY helikopterinin yurt dışında ortak üretimi için ilk imza atıldı. GÖKBEY’in Suudi Arabistan’da ortak üretimine yönelik mutabakat zaptı, Riyad'da düzenlenen World Defense Show 2026 kapsamında imzalandı.

Anlaşma, GÖKBEY’i geliştiren TUSAŞ ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu (GAMİ) arasında yapıldı. Suudi Arabistan, askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçlar için helikopter taleplerini toplayacak. Bu talep doğrultusunda TUSAŞ, yerel bir üreticiyle ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretimi gerçekleştirilecek. Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecek.

Güney Kore'nin zırhlı aracı, ASELSAN'ın sistemiyle donatıldı 1 gün önce eklendi

Suudi Arabistan, WDS 2026’da 2030’a kadar savunma sanayi alanında yerlileşme vizyonunu açıkladı. Bu doğrultuda GÖKBEY, Suudi Arabistan’ın yerlileşme vizyonunda önemli rol oynayacak. GÖKBEY, farklı rollere uygun yapısıyla dikkat çekiyor. Suudi Arabistan’da üretilen helikopterler, çevre ülkelere de satılabilecek.

Suudi Arabistan, GÖKBEY'in yanı sıra KAAN ile de ilgileniyor. KAAN’nın Suudi Arabistan’da ortak üretimi için görüşmeler sürüyor. Suudi Arabistan, KAAN projesinin ortaklarından biri olabilir.

T625 GÖKBEY özellikleri

Uzunluk (rotorlar dönerken): 15.87m

Ana Rotor Çapı: 13.20 m

MTOW: 6050 kg

Standart Yakıt Tankı: 1020 kg

Harici Yakıt Tankı: 280 kg

Bagaj Hacmi: 1.1 m3

Mürettebat: 2

Yolcu: 12

Azami Seyir Sürati: 306 km/sa

Servis Tavanı: 6069 m

Menzil: 740 km / 948 km (Harici yakıt)

Havada Kalış: 5+ Saat* (Harici Yakıt)



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: