    Yerli GÖKBEY helikopteri Suudi Arabistan’da üretilecek

    TUSAŞ ile Suudi Arabistan arasında dev anlaşma imzalandı. GÖKBEY helikopterinin Suudi Arabistan'da ortak üretimi yapılacak. KAAN'ın ortak üretimi için görüşmeler devam ediyor.

    Yerli GÖKBEY helikopteri Suudi Arabistan’da üretilecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de uzun zamandır kullanılan GÖKBEY helikopterinin yurt dışında ortak üretimi için ilk imza atıldı. GÖKBEY’in Suudi Arabistan’da ortak üretimine yönelik mutabakat zaptı, Riyad'da düzenlenen World Defense Show 2026 kapsamında imzalandı.

    Anlaşma, GÖKBEY’i geliştiren TUSAŞ ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu (GAMİ) arasında yapıldı. Suudi Arabistan, askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçlar için helikopter taleplerini toplayacak. Bu talep doğrultusunda TUSAŞ, yerel bir üreticiyle ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretimi gerçekleştirilecek. Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecek.

    Suudi Arabistan, WDS 2026’da 2030’a kadar savunma sanayi alanında yerlileşme vizyonunu açıkladı. Bu doğrultuda GÖKBEY, Suudi Arabistan’ın yerlileşme vizyonunda önemli rol oynayacak. GÖKBEY, farklı rollere uygun yapısıyla dikkat çekiyor. Suudi Arabistan’da üretilen helikopterler, çevre ülkelere de satılabilecek.

    Suudi Arabistan, GÖKBEY'in yanı sıra KAAN ile de ilgileniyor. KAAN’nın Suudi Arabistan’da ortak üretimi için görüşmeler sürüyor. Suudi Arabistan, KAAN projesinin ortaklarından biri olabilir.

    T625 GÖKBEY özellikleri

    • Uzunluk (rotorlar dönerken): 15.87m
    • Ana Rotor Çapı: 13.20 m
    • MTOW: 6050 kg
    • Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
    • Harici Yakıt Tankı: 280 kg
    • Bagaj Hacmi: 1.1 m3
    • Mürettebat: 2
    • Yolcu: 12
    • Azami Seyir Sürati: 306 km/sa
    • Servis Tavanı: 6069 m
    • Menzil: 740 km / 948 km (Harici yakıt)
    • Havada Kalış: 5+ Saat* (Harici Yakıt)
       
