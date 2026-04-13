Yerli “gümüş pasta” güneş panellerinde dışa bağımlılığı azaltıyor

Güneş paneli üretiminde kritik bileşen
Nanografi tarafından geliştirilen ürün, fotovoltaik hücrelerde elektrik iletimini sağlayan baskı devre yapılarının oluşturulmasında kullanılıyor. Daha önce ithalat yoluyla temin edilen bu malzemenin yerli üretime geçmesiyle birlikte tedarik süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerin düşmesi amaçlanıyor.
Nanografi İnovasyon Uygulama Müdürü Salih Kayılı, ürünün iletken boya niteliği taşıdığını ve mikro ölçekte devre üretimini mümkün kıldığını belirtiyor. Söz konusu teknoloji yalnızca güneş panellerinde değil, farklı endüstriyel uygulamalarda da değerlendirilebiliyor.
Ürünün üretim süreci, gümüş cevherinin işlenmesiyle başlayarak mikro toz haline getirilmesi ve ardından iletken pasta formuna dönüştürülmesi aşamalarından oluşuyor. Bu süreçlerin tamamının aynı tesis içerisinde yürütüldüğüne vurgu yapılıyor.
Sahada test edilerek ticarileşti
Malzeme, başta güneş paneli üretimi olmak üzere elektronik, otomotiv, beyaz eşya ve giyilebilir teknolojiler gibi farklı alanlarda da kullanılabiliyor. İnce film devrelerde kablo yerine iletken baskı yöntemiyle çözüm sunması, kullanım alanlarını genişleten temel özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz