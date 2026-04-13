    Yerli “gümüş pasta” güneş panellerinde dışa bağımlılığı azaltıyor

    Nanografi’nin geliştirdiği “gümüş pasta”, güneş paneli üretiminde kullanılan iletken devrelerin Türkiye’de üretilmesini sağlıyor. Bu sayede dışa bağımlılık azalırken tedarik süreci de hızlanıyor.

    İleri malzeme teknolojileri alanında geliştirilen yerli “gümüş pasta”, güneş paneli üretiminde kritik rol oynayan iletken devrelerin oluşturulmasında kullanılarak sektörde dışa bağımlılığı azaltma potansiyeliyle öne çıkıyor. Güneş hücrelerinin ürettiği elektriğin dış devrelere aktarılmasını sağlayan bu malzeme, artık Türkiye’de üretilebilir hale geldi.

    Güneş paneli üretiminde kritik bileşen

    Nanografi tarafından geliştirilen ürün, fotovoltaik hücrelerde elektrik iletimini sağlayan baskı devre yapılarının oluşturulmasında kullanılıyor. Daha önce ithalat yoluyla temin edilen bu malzemenin yerli üretime geçmesiyle birlikte tedarik süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerin düşmesi amaçlanıyor.

    Nanografi İnovasyon Uygulama Müdürü Salih Kayılı, ürünün iletken boya niteliği taşıdığını ve mikro ölçekte devre üretimini mümkün kıldığını belirtiyor. Söz konusu teknoloji yalnızca güneş panellerinde değil, farklı endüstriyel uygulamalarda da değerlendirilebiliyor.

    Sektörde bu ürünün büyük ölçüde dış kaynaklı tedarik edildiği ve zaman zaman uzun teslimat süreleriyle karşılaşıldığı ifade ediliyor. Bazı durumlarda siparişlerin aylar sürebildiği belirtilirken yerli üretimin bu süreci önemli ölçüde kısaltması bekleniyor.

    Ürünün üretim süreci, gümüş cevherinin işlenmesiyle başlayarak mikro toz haline getirilmesi ve ardından iletken pasta formuna dönüştürülmesi aşamalarından oluşuyor. Bu süreçlerin tamamının aynı tesis içerisinde yürütüldüğüne vurgu yapılıyor.

    Sahada test edilerek ticarileşti

    Geliştirilen “gümüş pasta”, üretim hatlarında test edilerek endüstriyel kullanıma uygunluğu doğrulandı. İlk üretimlerin şubat ayında tamamlandığı ve güneş paneli üreticilerine teslimatların başladığı bilgisi paylaşıldı. Böylece ürünün ticarileşme süreci de resmen başlamış oldu.

    Malzeme, başta güneş paneli üretimi olmak üzere elektronik, otomotiv, beyaz eşya ve giyilebilir teknolojiler gibi farklı alanlarda da kullanılabiliyor. İnce film devrelerde kablo yerine iletken baskı yöntemiyle çözüm sunması, kullanım alanlarını genişleten temel özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

