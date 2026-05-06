Yerli kamikaze insansız deniz aracı STM YAKTU KİDA tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Mavi Vatan’ı korumaya yönelik yerli insansız deniz araçlarına bir yenisi eklendi. STM tarafından geliştirilen YAKTU KİDA (Kamikaze İnsansız Deniz Aracı), SAHA 2026’da tanıtıldı.

50+ knot hız, 200 deniz mili menzil

YAKTU KİDA, yüksek sürati, düşük radar görünürlüğü, sürü operasyon yeteneği ve vurucu gücüyle öne çıkıyor. YAKTU KİDA, 50 knotun üzerinde sürat ile hızlı bir şekilde angajman oluyor. Gücünü dizel motordan alan araç, 20 knot hızında 200 deniz mili operasyon menzili sunuyor. 5,8 metre uzunluğuna, 1,6 metre kalıp genişliğine ve 1,7 ton deplasman değerine sahip.

Tam Boyutta Gör Otonom bir şekilde görev yapabilen YAKTU KİDA, birden fazla ünitenin yapay zeka destekli sürü konseptiyle koordineli görevini destekliyor. Üniteler arasında anlık veri paylaşımı sayesinde, değişen saha koşullarına kolektif bir zekayla uyum sağlanmasını sağlıyor. Sürü operasyon, otonom görev icra ve kamikaze (tek yönlü taarruz) görev profilleri bulunuyor.

Gündüz ve gece görev yapabilen deniz aracında GNSS uydu muharebe sisteminin yanı sıra LOS (Görüş Hattı) haberleşme sistemi de kullanılıyor. Kesintisiz operasyon için gündüz ve gece görev yeteneği eklendi.

İsmini eski Türkçe'de "ışık" ve "aydınlık" anlamına gelen kelimeden alan ve köken olarak "yakmak" fiilinden türetilen YAKTU, deniz üzerindeki yüksek hızı ve gece-gündüz fark etmeksizin hedefine yönelen keskin kararlılığıyla Mavi Vatan'ın yeni aydınlığı olmaya hazırlanıyor.

STM YAKTU KİDA özellikleri

Azami Devamlı Hız : 50+ kts

: 50+ kts Servis Hızı : 20+ kts

: 20+ kts Seyir Siası : 200 deniz mili (@20 knot)

: 200 deniz mili (@20 knot) Tam Boy (LOA) : 5.8 metre

: 5.8 metre Kalıp Genişliği (B max) : 1.6 metre

: 1.6 metre Dizayn Draftı (Td) : 0.4 metre

: 0.4 metre Deplasman : 1.7 ton

: 1.7 ton Sürü Operasyon Kabiliyeti

Otonom görev icra kabiliyeti

Kamikaze (tek yönlü taarruz) görev profili

Gündüz/gece görev kabiliyeti

LOS ve uydu haberleşmesi ile ağ destekli operasyon

Farklı platformlardan ve kıyı konuşlu olarak kullanım imkânı

Düşük silüetli ve kompakt tasarım ile tespit edilmesi zor yapı

GNSS ve Anteni

LOS (Görüş Hattı) Haberleşme Sistemi

Seyir kameraları

Uydu muhabere sistemi

Taşınabilir kontrol sistemi

