    Yerli kamikaze insansız deniz aracı STM YAKTU KİDA tanıtıldı

    Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen STM YAKTU Kida (Kamikaze İnsansız Deniz Aracı) SAHA 2026'da tanıtıldı: STM YAKTU KİDA özellikleri neler?                   

    Mavi Vatan’ı korumaya yönelik yerli insansız deniz araçlarına bir yenisi eklendi. STM tarafından geliştirilen YAKTU KİDA (Kamikaze İnsansız Deniz Aracı), SAHA 2026’da tanıtıldı.

    50+ knot hız, 200 deniz mili menzil

    YAKTU KİDA, yüksek sürati, düşük radar görünürlüğü, sürü operasyon yeteneği ve vurucu gücüyle öne çıkıyor. YAKTU KİDA, 50 knotun üzerinde sürat ile hızlı bir şekilde angajman oluyor. Gücünü dizel motordan alan araç, 20 knot hızında 200 deniz mili operasyon menzili sunuyor. 5,8 metre uzunluğuna, 1,6 metre kalıp genişliğine ve 1,7 ton deplasman değerine sahip.

    Otonom bir şekilde görev yapabilen YAKTU KİDA, birden fazla ünitenin yapay zeka destekli sürü konseptiyle koordineli görevini destekliyor. Üniteler arasında anlık veri paylaşımı sayesinde, değişen saha koşullarına kolektif bir zekayla uyum sağlanmasını sağlıyor. Sürü operasyon, otonom görev icra ve kamikaze (tek yönlü taarruz) görev profilleri bulunuyor.

    Gündüz ve gece görev yapabilen deniz aracında GNSS uydu muharebe sisteminin yanı sıra LOS (Görüş Hattı) haberleşme sistemi de kullanılıyor. Kesintisiz operasyon için gündüz ve gece görev yeteneği eklendi.

    İsmini eski Türkçe'de "ışık" ve "aydınlık" anlamına gelen kelimeden alan ve köken olarak "yakmak" fiilinden türetilen YAKTU, deniz üzerindeki yüksek hızı ve gece-gündüz fark etmeksizin hedefine yönelen keskin kararlılığıyla Mavi Vatan'ın yeni aydınlığı olmaya hazırlanıyor.

    STM YAKTU KİDA özellikleri

    • Azami Devamlı Hız: 50+ kts
    • Servis Hızı: 20+ kts
    • Seyir Siası: 200 deniz mili (@20 knot)
    • Tam Boy (LOA): 5.8 metre
    • Kalıp Genişliği (B max): 1.6 metre
    • Dizayn Draftı (Td): 0.4 metre
    • Deplasman: 1.7 ton
    • Sürü Operasyon Kabiliyeti
    • Otonom görev icra kabiliyeti
    • Kamikaze (tek yönlü taarruz) görev profili
    • Gündüz/gece görev kabiliyeti
    • LOS ve uydu haberleşmesi ile ağ destekli operasyon
    • Farklı platformlardan ve kıyı konuşlu olarak kullanım imkânı
    • Düşük silüetli ve kompakt tasarım ile tespit edilmesi zor yapı
    • GNSS ve Anteni
    • LOS (Görüş Hattı) Haberleşme Sistemi
    • Seyir kameraları
    • Uydu muhabere sistemi 
    • Taşınabilir kontrol sistemi
