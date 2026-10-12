Gülse Birsel imzalı 2 Aile Arasında'nın ilk fragmanı yayınlandı

2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta Vizyona Girecek
Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi komedi dizilerinden tanıdığımız Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Aile Arasında, 2017 yılında çıktığında beklentilerin bile üzerinde bir performans sergilemiş ve sinemalarda 5.2 milyon seyirciye ulaşmıştı. Bu yüzden şimdi devam filminden de beklentiler oldukça yüksek. En azından gişe performansı açısından.
İlk filmin de yönetmeni olan Ozan Açıktan'ın yönettiği 2 Aile Arasında'nın başrollerinde yine Demet Evgar ve Engin Günaydın var. Oyuncu kadrosunda onlara Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: