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    Gülse Birsel imzalı 2 Aile Arasında'nın ilk fragmanı yayınlandı

    2017 yapımı yerli komedi fimi Aile Arasında'nın devamı geliyor. 2 Aile Arasında adını taşıyan filmden ilk fragman yayınlandı. Orijinal ekibi yeniden toplayan projenin başında yine Gülse Birsel var.

    Gülse Birsel imzalı komedi filmi 2 Aile Arasında'nın ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl bitmeden vizyona girecek en iddialı yerli filmlerden biri de 2 Aile Arasında olacak. 2017 yılında çıkan ve oldukça başarılı olan komedi filmi Aile Arasında'nın devamı niteliğindeki film, 4 Aralık'ta gösterime girecek. İlk filmin kemik kadrosunu yeniden bir araya toplayan 2 Aile Arasında için bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.

    2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta Vizyona Girecek

    Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi komedi dizilerinden tanıdığımız Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Aile Arasında, 2017 yılında çıktığında beklentilerin bile üzerinde bir performans sergilemiş ve sinemalarda 5.2 milyon seyirciye ulaşmıştı. Bu yüzden şimdi devam filminden de beklentiler oldukça yüksek. En azından gişe performansı açısından.

    İlk filmin de yönetmeni olan Ozan Açıktan'ın yönettiği 2 Aile Arasında'nın başrollerinde yine Demet Evgar ve Engin Günaydın var. Oyuncu kadrosunda onlara Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt gibi isimler eşlik ediyor.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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