Yerli Umuro Game yeni oyununu Nintendo Switch için yayınladı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır geliştirdiği oyunlarla adından söz ettiren ve önemli yatırımlar alan Umuro Game, Nintendo Switch platformu için hazırladığı Akita: Legends Squad adındaki oyununu oyun severlerin beğenisine sundu.

Akita: Legends Squad neler sunuyor?

Akita adındaki karakteri kontrol ettiğiniz oyunda yüzen adalar arasında seyahat etmeniz, engelleri aşmanız ve düşmanlarla mücadele ederek bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Karlı zirvelerden antik harabelere ve bulut şehirlere kadar pek çok farklı atmosfer mevcut.

Görsel açıdan başarılı işlere imza atan oyunda Nintendo Switch konsoluna özel performans optimizasyonu da yer alıyor. Optimize edilmiş shader kullanım sayesinde oyun hem el konsolu modunda hem de TV modunda akıcı ve kesintisiz bir performans sunuyor. Nintendo Switch 2 konsolu ile de uyumlu olan oyun dijital mağazada 9.99$ olarak satışa çıktı.

