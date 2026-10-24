iPhone Duo için App Store tarafından önerilen yerli oyun gündeme oturdu

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Tam Boyutta Gör iPhone Duo yavaş yavaş global piyasalarda yerini alırken haliyle yazılım desteği de büyük merak konusu. Şimdiden sayısız uygulama ve oyun App Store vitrininde yerini almış durumda. Bunlardan birisi de yerli bir yapım.

Penalty Area: Face2Face başarısı

Tanıtılmasının üzerinden henüz 1 ay geçmesine rağmen iPhone Duo için dikkat çekici fikirler indirmeye sunulmuş durumda. Eray Dinç tarafından geliştirilen Penalty Area: Face2Face oyunu da App Store üzerinde global çapta tavsiye edilen 20 oyun arasına girmeyi başardı.

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Sadece 1 ayda geliştirilen Penalty Area: Face2Face oyunu üst ekranda kalenin alt ekranda ise penaltı kullanacağınız alanın olduğu iki farklı alandan oluşuyor. Kullanıcılar alt ekranı şut çekermiş gibi kullanıyor ve kaleci ED’i alt etmeye çalışıyor. Parmağınızla vuruşun sertliğini, falsosunu, yönünü ayarlayabiliyorsunuz.

4 farklı modun olduğu oyunda gol atarak seviye atlıyorsunuz. Ayrıca global sıralama da mevcut. Her atışınızın kaydınız tutan istatistikler ile kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Efsane kaleci Ilie Darcu’nun öğrencisi olan Eray Dinç uygulamayı geliştirmek için kaleye geçmiş ve günlerce çalışma yapmış. Recontact Games stüdyosunun kurucusu olan Eray Dinç, ayrıca interaktif film yönetmenliği de yapıyor.

Penalty Area: Face2Face Eray Dinc Spor 86,5 MB

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Yerli oyundan büyük başarı

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