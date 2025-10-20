Yerli robot köpek PROTEO, 2026 başında göreve hazır olacak

PROTEO; insan hayatı için tehlikeli olan iş alanlarında kullanılmak üzere gözetleme, lojistik destek ve patlayıcı madde imha görevleri için tasarlandı. PROTEO, zorlu arazi koşullarında ağır yükleri kolaylıkla taşırken ustalıkla hareket ediyor. Kompakt ama güçlü yapısıyla, GNSS ve gelişmiş yapay zeka rehberliğinde otonom, yarı otonom ve manuel olarak hareket ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Anlık Bildirim
Yerli robot köpeklere bir yenisi daha ekleniyor. Hyperever tarafından geliştirilen PROTEO, zorlu görevler için üstün dayanıklılık sergiliyor. PROTEO'nun ilk prototipi sergilendi.
Forumdan Konular
Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar
-
{{Title}}
{{Description}}{{Price}} {{PriceUnit}} {{DiscountInformation}}
Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar
-
easy camp Huntsville 500 Blackroom 14,5 m² & 5 Kişilik Yüksek Aile Çadırı
https://www.amazon.com.tr/dp/B0B85MXQ9Y
-
Victorinox 5.8408.13 13cm Swibo Dar Ağız Sıyırma Bıçağı : Amazon.com.tr
https://www.amazon.com.tr/dp/B00K5RFF9E
-
Amazon.com.tr: ?750'ye 15% promosyon
https://www.amazon.com.tr/promotion/psp/A11Y5K0W7CZ4JP
-
Corsair MP600 CORE 4TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD, Soğutuculu, 4,950MB/s Okuma 3,950MB/s Yazma Hızı (CSSD-F4000GBMP600COR)
https://www.amazon.com.tr/dp/B08TB1PJBT
-
Haftanın kahve teklifleri: İnternetten ucuza satın alın!
https://www.tchibo.com.tr/c/kahve-haftanin-teklifleri
-
Amazon.com.tr
https://amzn.eu/d/henyWkb
Tavsiyelerimiz
30.000 TL Üstündeki Laptoplar
Apple 2025 M4 13 inç MacBookBu Notebook'u Satın Al
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi