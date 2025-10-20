Giriş
    Yerli robot köpek PROTEO, 2026 başında göreve hazır olacak

    Yerli robot köpeklere bir yenisi daha ekleniyor. Hyperever tarafından geliştirilen PROTEO, zorlu görevler için üstün dayanıklılık sergiliyor. PROTEO'nun ilk prototipi sergilendi.

    Yerli robot köpek PROTEO, 2026 başında göreve hazır olacak Tam Boyutta Gör
    ITU Arı Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren yerli girişim Hyperever, 4 Bacaklı Askeri Yapay Zeka Robotu PROTEO’yu NATO IC’25 SHINE etkinliğinde sergiledi. İlk prototipi geliştirilen PROTEO'nun yeni versiyonunun 2026 başında göreve hazır hale gelmesi planlanıyor.

    PROTEO; insan hayatı için tehlikeli olan iş alanlarında kullanılmak üzere gözetleme, lojistik destek ve patlayıcı madde imha görevleri için tasarlandı. PROTEO, zorlu arazi koşullarında ağır yükleri kolaylıkla taşırken ustalıkla hareket ediyor. Kompakt ama güçlü yapısıyla, GNSS ve gelişmiş yapay zeka rehberliğinde otonom, yarı otonom ve manuel olarak hareket ediyor.

    Yerli robot köpek PROTEO, 2026 başında göreve hazır olacak Tam Boyutta Gör
    PROTEO’nun 2026 başında geliştirilecek versiyonu tam şarjla 4-6 saat kullanım süresi sunarken, 35 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor ve saatte 12 kilometre hıza ulaşıyor. Diğer robot köpeklere kıyasla zorlu koşullarda dayanıklılık sergilemesi için geliştirildi. Askeri alanda kullanılabilmesi için özelleştirmeler yapıldı. Yüksek faydalı yük kapasitesi sayesinde, eklenebilecek platformlarla birlikte yeni yetenekler kazanabilecek ve farklı görevleri icra edebilecek.
    Yerli robot köpek PROTEO, 2026 başında göreve hazır olacak Tam Boyutta Gör
    Start-up firması olarak kısa sürede ilk prototiplerini ortaya koyduklarını vurgulayan Hyperever Kurucusu Çayan Baykal, "Bu sırada çok ciddi bir bilgi birikimini şirket bünyesinde oluşturduk. Robot daha çok meskun mahal, mağara-tünel operasyonlarında çeşitli görevler icra etmek üzere tasarlandı. Faaliyete katılan robotumuz ilk prototip versiyonumuz. Önümüzdeki yılın başlarında standartlara uygun robotumuzu sahada görebileceksiniz." diye konuştu.
    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

