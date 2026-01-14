Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yerli sosyal medya platformu NSosyal’den anlamlı kampanya: Fidan dik, teknolojik hediye kazan!

    Yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal, Türkiye'deki ağaç sayısını artırmak için fidan diken NSosyal kullanıcılarına telefon, tablet, PS5 ve çeşitli teknolojik ürünler hediye ediyor.

    Yerli sosyal medya platformu NSosyal’den anlamlı kampanya Tam Boyutta Gör
    Altyapısı geçen ay yenilenerek yerli ve milli altyapıya kavuşan sosyal medya platformu NSosyal, Türkiye'yi yeşillendirmek için fidan kampanyası başlattı. Fidan diken NSosyal kullanıcılarına telefon, 3D yazıcı, dizüstü bilgisayar ve PlayStation 5 gibi çeşitli teknolojik cihazlar hediye edilecek.

    NSosyal’in hediye kampanyasına katılmak için iki farklı yöntem sunuluyor. Kullanıcılar ister kendi diktikleri fidanı video kaydına alarak paylaşabiliyor, isterlerse Geleceğe Nefes platformu üzerinden fidan bağışı yaparak aldıkları sertifikayı NSosyal’de paylaşarak kampanyaya katılabiliyor. Paylaşımların NSosyal platformunda ve #NSosyalBenim etiketiyle yapılması gerekiyor. Geleceğe Nefes platformunda 70 TL karşılığında fidan bağışı yapabilirsiniz.

    Hediyeler neler?

    Yerli sosyal medya platformu NSosyal’den anlamlı kampanya Tam Boyutta Gör

    • 1 adet 💻 MSI Gaming Laptop 
    • 3 adet 🎮 SONY PlayStation 
    • 3 adet 📱 SAMSUNG Akıllı Telefon 
    • 5 adet 📑 SAMSUNG Tablet 
    • 5 adet ⌚️ SAMSUNG Akıllı Saat 
    • 2 adet 🖥 AOC Gaming Monitör 
    • 10 adet 🛸DJI  Drone
    • 2 adet 🖨 CREALITY 3D Yazıcı 
    • 5 adet 📽 ANKER Ev Tipi Projeksiyon 
    • 2 adet 🚲 XIAOMI Elektrikli Bisiklet 
    • 2 adet 🛴 SEGWAY Elektrikli Scooter

    Milli altyapıya geçildi

    NSosyal kullanıma sunulduğunda Almanya merkezli Mastodon açık kaynak sosyal medya platformu altyapısını kullanılıyordu. Nsosyal, bu altyapıyı tamamen geride bırakarak TEKNOFEST girişimcileri tarafından uçtan uca sıfırdan kodlanan özgün ve milli yazılımla yeniden inşa edildi. NSosyal tamamen milli yazılım altyapısına kavuştu.

    Platformun Mastadon ile bağlantısının kaldırılması ile birlikte tüm kullanıcı verileri de Türkiye’deki yerel sunuculara taşındı. Milli yazılım altyapısının kullanılmasıyla birlikte, verilerin yurt dışına çıkışı engellenirken siber güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı. Platform yeni mimariyle beraber modüler, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir sistem altyapısına kavuştu. NSosyal’den yapılan açıklamaya göre kullanıcıları uygulama içerisinde saatlerce tutmaya yönelik manipülatif yöntemlerin kullanmadan şeffaf akış algoritmaları kullanılıyor. Kişisel verilerin gizliliğine ve mahremiyete odaklanıyor.

    NSosyal'i App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilir veya Nsosyal.com'dan platforma erişebilirsiniz.

    NSosyal NSosyal NSosyal NSosyal Sosyal Ücretsiz

    NSosyal NSosyal NSosyal NSosyal 2N MEDYA ANONIM SIRKETI Sosyal Ağ 72,3 MB

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kuveyt elektronik market kablo tv kumanda uygulaması medyum ali değermenci yorumlar opel astra 1.2 t edition yorumları puretech motor nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 400 5G
    HONOR 400 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum