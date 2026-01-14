Yerli sosyal medya platformu NSosyal’den anlamlı kampanya: Fidan dik, teknolojik hediye kazan!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Altyapısı geçen ay yenilenerek yerli ve milli altyapıya kavuşan sosyal medya platformu NSosyal, Türkiye'yi yeşillendirmek için fidan kampanyası başlattı. Fidan diken NSosyal kullanıcılarına telefon, 3D yazıcı, dizüstü bilgisayar ve PlayStation 5 gibi çeşitli teknolojik cihazlar hediye edilecek.

NSosyal’in hediye kampanyasına katılmak için iki farklı yöntem sunuluyor. Kullanıcılar ister kendi diktikleri fidanı video kaydına alarak paylaşabiliyor, isterlerse Geleceğe Nefes platformu üzerinden fidan bağışı yaparak aldıkları sertifikayı NSosyal’de paylaşarak kampanyaya katılabiliyor. Paylaşımların NSosyal platformunda ve #NSosyalBenim etiketiyle yapılması gerekiyor. Geleceğe Nefes platformunda 70 TL karşılığında fidan bağışı yapabilirsiniz.

Hediyeler neler?

Tam Boyutta Gör

1 adet 💻 MSI Gaming Laptop

3 adet 🎮 SONY PlayStation

3 adet 📱 SAMSUNG Akıllı Telefon

5 adet 📑 SAMSUNG Tablet

5 adet ⌚️ SAMSUNG Akıllı Saat

2 adet 🖥 AOC Gaming Monitör

10 adet 🛸DJI Drone

2 adet 🖨 CREALITY 3D Yazıcı

5 adet 📽 ANKER Ev Tipi Projeksiyon

2 adet 🚲 XIAOMI Elektrikli Bisiklet

2 adet 🛴 SEGWAY Elektrikli Scooter

Milli altyapıya geçildi

NSosyal kullanıma sunulduğunda Almanya merkezli Mastodon açık kaynak sosyal medya platformu altyapısını kullanılıyordu. Nsosyal, bu altyapıyı tamamen geride bırakarak TEKNOFEST girişimcileri tarafından uçtan uca sıfırdan kodlanan özgün ve milli yazılımla yeniden inşa edildi. NSosyal tamamen milli yazılım altyapısına kavuştu.

Platformun Mastadon ile bağlantısının kaldırılması ile birlikte tüm kullanıcı verileri de Türkiye’deki yerel sunuculara taşındı. Milli yazılım altyapısının kullanılmasıyla birlikte, verilerin yurt dışına çıkışı engellenirken siber güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı. Platform yeni mimariyle beraber modüler, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir sistem altyapısına kavuştu. NSosyal’den yapılan açıklamaya göre kullanıcıları uygulama içerisinde saatlerce tutmaya yönelik manipülatif yöntemlerin kullanmadan şeffaf akış algoritmaları kullanılıyor. Kişisel verilerin gizliliğine ve mahremiyete odaklanıyor.

NSosyal'i App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilir veya Nsosyal.com'dan platforma erişebilirsiniz.

