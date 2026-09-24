Yerli tanksavar KARAOK ilk kez hava hedefini vurdu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör ROKETSAN tarafından geliştirilen kısa menzilli milli tanksavar silahı KARAOK’un yeni atış testinde havadaki hareketli hedefi başarıyla vurdu. ROKETSAN, atış testinin videosunu paylaştı.

Karadaki etkinliği kanıtlanan ve 2 kilometre uzaklıktaki sabit hedefleri vuran KARAOK şimdi de gözünü gökyüzündeki hedeflere dikti. Hareketli insansız hava aracı hedefini başarıyla vurdu.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, KARAOK’un kullanım alanının genişlediğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemimiz KARAOK, ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurarak kullanım alanını genişletti. Sistemlerimize kazandırdığımız farklı yeteneklerle sahadaki değişen ihtiyaçlara etkin çözümler sunmayı sürdürüyoruz."

ROKETSAN KARAOK'un öne çıkan özellikleri neler?

KARAOK’ta IIR kızılötesi arayıcı başlık sayesinde sabit ve hareketli hedeflere kilitlenebiliyor. Atıldıktan sonra operatörün hedefi takip etmesine gerek kalmıyor. "Ateşle ve unut" adı verilen bu özellik KARAOK'un rakiplerinden ayırıyor. Ayrıca gece şartlarında da yüksek isabetle hedefe ulaşmayı başarıyor.

ASELSAN ve ROKETSAN arasında 1,23 milyar euroluk dev anlaşma 20 sa. önce eklendi

Tandem anti tank harp başlığı ve üstten vuruş yeteneği sayesinde reaktif zırha sahip modern tankları imha edebiliyor. Üstten saldırı modu, tankların daha zayıf olan üst zırhını hedefleyerek KARAOK’un vurucu gücünü artırıyor. Toplam ağırlığı 16 kilogramın altında olan sistem, omuzdan atılıyor. Tek bir asker tarafından taşınabiliyor ve hızlı şekilde kullanılabiliyor.

KARAOK, NATO üyesi ülkeler arasında omuzdan atılabilen ve "ateşle ve unut" özelliğine sahip bir füze olarak ABD’nin geliştirdiği ürünlerden sonraki ilk ürün oldu. KARAOK şimdiden yurt dışında ilgi çekmeye başladı. Yurt dışındaki ilk müşterisi Malezya oldu. Malezya’ya teslimatlar 2026 yılı içinde başlayacak.

ROKETSAN KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı Özellikleri

Menzil : 2,5 km

: 2,5 km Uzunluk : 1,17 m

: 1,17 m Çap : 125 mm

: 125 mm Ağırlık : 25 kg

: 25 kg Güdüm : Görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık

: Görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık Harp Başlığı : Tandem anti tank

: Tandem anti tank Platformlar : Omuzdan atım

: Omuzdan atım Hedef Tipi: Sabit ve hareketli hedefler, tanklar, zırhlı araçlar, muharebe araçları, beton koruganlar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Yerli tanksavar KARAOK ilk kez hava hedefini vurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: