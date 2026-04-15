Yerli tanksavar KARAOK'tan 2 kilometreden tam isabet!

ROKETSAN tarafından yayımlanan videoda görüldüğü üzere 76 metre ve 400 metreden doğrudan vuruş, 1400 metre ve 2050 metreden üstten vuruş testlerinde hedefini başarıyla imha etti. KARAOK, 2500 metre uzaklıktaki tankları ve hafif zırhlı araçları imha edebilecek kabiliyete sahip.
KARAOK'un öne çıkan özellikleri neler?
KARAOK’ta IIR kızılötesi arayıcı başlık sayesinde sabit ve hareketli hedeflere kilitlenebiliyor. Atıldıktan sonra operatörün hedefi takip etmesine gerek kalmıyor. "Ateşle ve unut" adı verilen bu özellik KARAOK'un rakiplerinden ayırıyor. Ayrıca gece şartlarında da yüksek isabetle hedefe ulaşmayı başarıyor.
Tandem anti tank harp başlığı ve üstten vuruş yeteneği sayesinde reaktif zırha sahip modern tankları imha edebiliyor. Üstten saldırı modu, tankların daha zayıf olan üst zırhını hedefleyerek KARAOK’un vurucu gücünü artırıyor. Toplam ağırlığı 16 kilogramın altında olan sistem, omuzdan atılıyor. Tek bir asker tarafından taşınabiliyor ve hızlı şekilde kullanılabiliyor.
KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı Özellikleri
- Menzil: 2,5 km
- Uzunluk: 1,17 m
- Çap: 125 mm
- Ağırlık: 25 kg
- Güdüm: Görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık
- Harp Başlığı: Tandem anti tank
- Platformlar: Omuzdan atım
- Hedef Tipi: Sabit ve hareketli hedefler, tanklar, zırhlı araçlar, muharebe araçları, beton koruganlar