Yerli tanksavar KARAOK'tan 2 kilometreden tam isabet!

Tam Boyutta Gör ROKETSAN tarafından geliştirilen kısa menzilli milli tanksavar silahı KARAOK’un yeni test atışları tamamlandı. Dört farklı senaryoda hedefini tam isabetle vurarak KARAOK’un yetenekleri bir kez daha sergilendi.

ROKETSAN tarafından yayımlanan videoda görüldüğü üzere 76 metre ve 400 metreden doğrudan vuruş, 1400 metre ve 2050 metreden üstten vuruş testlerinde hedefini başarıyla imha etti. KARAOK, 2500 metre uzaklıktaki tankları ve hafif zırhlı araçları imha edebilecek kabiliyete sahip.

KARAOK'un öne çıkan özellikleri neler?

KARAOK’ta IIR kızılötesi arayıcı başlık sayesinde sabit ve hareketli hedeflere kilitlenebiliyor. Atıldıktan sonra operatörün hedefi takip etmesine gerek kalmıyor. "Ateşle ve unut" adı verilen bu özellik KARAOK'un rakiplerinden ayırıyor. Ayrıca gece şartlarında da yüksek isabetle hedefe ulaşmayı başarıyor.

Tandem anti tank harp başlığı ve üstten vuruş yeteneği sayesinde reaktif zırha sahip modern tankları imha edebiliyor. Üstten saldırı modu, tankların daha zayıf olan üst zırhını hedefleyerek KARAOK’un vurucu gücünü artırıyor. Toplam ağırlığı 16 kilogramın altında olan sistem, omuzdan atılıyor. Tek bir asker tarafından taşınabiliyor ve hızlı şekilde kullanılabiliyor.

KARAOK, NATO üyesi ülkeler arasında omuzdan atılabilen ve "ateşle ve unut" özelliğine sahip bir füze olarak ABD’nin geliştirdiği ürünlerden sonraki ilk ürün oldu. KARAOK şimdiden yurt dışında ilgi çekmeye başladı. Yurt dışındaki ilk müşterisi Malezya oldu. Malezya’ya teslimatlar 2026 yılı içinde başlayacak.

KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı Özellikleri

Menzil : 2,5 km

: 2,5 km Uzunluk : 1,17 m

: 1,17 m Çap : 125 mm

: 125 mm Ağırlık : 25 kg

: 25 kg Güdüm : Görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık

: Görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık Harp Başlığı : Tandem anti tank

: Tandem anti tank Platformlar : Omuzdan atım

: Omuzdan atım Hedef Tipi: Sabit ve hareketli hedefler, tanklar, zırhlı araçlar, muharebe araçları, beton koruganlar

