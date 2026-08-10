Yerli uçak motoru geliştirme süreci tek çatı altında toplanıyor

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Türkiye'nin özgün havacılık motoru geliştirme çalışmalarında önemli bir değişikliğe gidiliyor. TEI bünyesindeki TF35000 ve TS3000 motor programları ile malzeme geliştirme faaliyetleri TRMOTOR'un motor ve yardımcı güç ünitesi projeleriyle birlikte TEI TEKNOLOJİ çatısı altında toplanacak.

Motor geliştirme faaliyetleri birleşiyor

Yeni yapının merkezinde, fikri ve sınai hakları Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait TF35000 ve TS3000 programları bulunuyor. TEI'de bu projelerde görev yapan mühendislik ve teknik ekipler de TEI TEKNOLOJİ'ye geçerek mevcut bilgi birikiminin korunmasını sağlayacak.

TRMOTOR'un 2017'den bu yana gaz türbinli motorlar ve yardımcı güç üniteleri konusunda geliştirdiği mühendislik yetkinlikleri de yeni organizasyona aktarılacak. Böylece özgün motor geliştirme, malzeme teknolojileri, yardımcı güç üniteleri ve ileri Ar-Ge çalışmaları tek bir mühendislik organizasyonunda yürütülecek.

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Yeni modelde ortak teknik hedefler doğrultusunda çalışacak ekipler arasındaki bilgi paylaşımı ve proje koordinasyonunun hızlandırılması hedefleniyor. Mevcut proje takvimlerinde de bir değişiklik olmayacak.

GE Aerospace ortaklığı devam edecek

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1985 yılında TUSAŞ, GE Aerospace, TSKGV ve THK ortaklığında kurulan TEI, bugün 50'den fazla motor programı için üretim gerçekleştiriyor. Yeni yapılanmayla TEI'nin odağı üretim, teslimat, ürün desteği, olgunlaşmış motor programları ve uluslararası işbirlikleri olacak. Yeniden yapılanma, TEI'nin mevcut ortaklık yapısını değiştirmeyecek. TEI ile GE Aerospace arasında 41 yıldır devam eden stratejik ortaklık aynı şekilde sürecek.

Ek olarak TS1400 ve PD170 programları ise TEI bünyesinde kalacak. Bu motorların üretim, teslimat, platform entegrasyonu ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik faaliyetleri mevcut yapı üzerinden sürdürülecek. Ayrıca TEI'nin Parça ve Modül İmalatı, Servis ve Ürün Desteği gibi mevcut faaliyetlerinde de değişiklik yapılmayacak.

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