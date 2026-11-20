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Oynat FIAT Doblo, üç yıllık aranın ardından yeniden Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilmeye başlandı. 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen K9 projesi kapsamında üretilen model, Türkiye genelindeki bayi ağında yerini aldı. Hem bireysel hem de ticari kullanıma uygun olan Doblo; yenilenen dijital kokpiti, gelişmiş güvenlik donanımları ve lansmana özel sıfır faizli kredi seçeneğiyle öne çıkıyor. Yerli üretim Doblo, 1 milyon 491 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör FIAT, hafif ticari araç pazarının en önemli modellerinden Doblo'yu yeniden yerli üretim olarak müşterileriyle buluşturuyor. Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle seri üretimine başlanan K9 projesi kapsamında üretilen FIAT Doblo, Türkiye genelindeki FIAT yetkili satıcılarında yerini aldı.

Yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen, yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine sahip K9 projesiyle birlikte Doblo, üç yıllık aranın ardından yeniden Bursa'da üretilmeye başlandı. Daha önce K0 projesi kapsamında Scudo ve Ulysse modellerinin yerli üretimine başlayan FIAT, Doblo'nun da üretim programına dahil edilmesiyle Türkiye'deki yerli hafif ticari araç ürün gamını daha da genişletti.

Doblo, 26 yıllık başarı hikayesine doğduğu yerde devam ediyor

Tam Boyutta Gör FIAT, Doblo'nun yeniden Türkiye'de üretilmeye başlamasını Kasım ayında Türkiye genelindeki yetkili satıcılarında düzenlediği “Fiat Doblo Ulusal Test Sürüş Günleri” etkinlikleriyle müşterileriyle birlikte kutluyor. Etkinliklerde Doblo'nun geniş kullanım alanı, işlevselliği, konfor özellikleri ve yerli üretimin sunduğu avantajlar ön plana çıkarılıyor. FIAT showroomlarını ziyaret eden müşteriler, yerli üretim Doblo modellerini yakından inceleme ve test sürüşleriyle deneyimleme fırsatı buluyor.

Esnaf ve KOBİ'lerin yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin de davet edildiği etkinlikler, Doblo Combi'nin hem ticari hem bireysel kullanıma hitap eden çok yönlü yapısını müşterilerle buluşturuyor. FIAT yetkili satıcıları, telefon, SMS ve sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirdikleri davetlerle müşterilerini Dobló'nun yuvasına dönüşünü birlikte kutlamaya çağırıyor.

26 yılda 600 bini aşkın Doblo Türkiye yollarıyla buluştu

Tam Boyutta Gör İlk kez 2000 yılında Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretimine başlanan FIAT Doblo, 2005 yılında yenilenerek yolculuğuna devam etti. 2010 yılında tamamen yeni nesliyle, 2015 yılında ise güncellenen tasarımıyla Türkiye'de üretilmeyi sürdüren modelin Bursa'daki üretimi 2023 yılında sona erdi. Üç yıl boyunca ithal edilerek Türkiye'de satışa sunulan Doblo, 2026 yılında yeniden Bursa'daki üretim bantlarına döndü.

Türkiye'de satışa sunulduğu günden bu yana 600 bin adedin üzerinde kullanıcıya ulaşan model, FIAT'ın hafif ticari araç pazarındaki en önemli başarı hikâyelerinden birine imza attı. Uluslararası alanda 2006 ve 2011 yıllarında International Van of the Year ödüllerini kazanan Doblo, farklı gövde seçenekleri ve kullanım özellikleriyle Türkiye'de hafif ticari araç sınıfının gelişimine de öncülük etti.

Fiat Doblo Combi, konforu ve çok yönlülüğü bir araya getiriyor

FIAT Professional ürün gamının önemli üyelerinden Doblo Combi, güçlü tasarımını geniş iç mekânı, modüler yapısı ve gelişmiş teknolojileriyle bir araya getiriyor. Hem bireysel hem de ticari kullanıma hitap eden model, çift sürgülü yan kapıları, esnek koltuk düzeni ve 775 litreye varan bagaj hacmiyle farklı ihtiyaçlara pratik çözümler sunuyor.

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Modern kokpit tasarımı, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, dijital gösterge paneli ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle sürüş konforunu artıran Doblo Combi, 16 farklı sürüş destek sistemiyle güvenlik alanında da öne çıkıyor. Model, 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motoruyla 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri ile sunuluyor.

Easy, Premio ve Premio Plus donanım seviyeleriyle sunulan yerli üretim Doblo Combi, kasım ayına özel avantajlı fiyatların yanı sıra 1 Milyon TL’ye 9 aya varan 0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

FIAT Doblo Combi kampanyalı fiyatlar şöyle:

Easy 1.2 Manuel 110 HP Turbo Benzin - 1.491.500 TL

Easy 1.5 Manuel 130 HP BlueHDI - 1.629.700 TL

Easy 1.5 Otomatik 130 HP BlueHDI - 1.719.000 TL

Premio 1.2 Manuel 110 HP Turbo Benzin - 1.622.200 TL

Premio 1.5 Manuel 130 HP BlueHDI - 1.763.200 TL

Premio 1.5 Otomatik 130 HP BlueHDI - 1.868.400 TL

Premio Plus 1.5 Otomatik 130 HP BlueHDI - 2.043.300 TL

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Yerli üretim FIAT Doblo, bayilerdeki yerini aldı: İşte fiyatlar

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