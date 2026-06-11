Yerli üretim Renault Boreal'in fiyatı açıklandı: İşte fiyatı ve özellikleri

Renault Boreal Türkiye Fiyatı - Haziran 2026
- Renault Boreal 1.3 TCE EVOLOTION: 2.379.000 TL (Lasmana Özel 2.194.000 TL)
- Renault Boreal 1.3 TCE TECHNO: 2.699.000 TL (Lansmana Özel 2.269.000 TL)
- Renault Boreal 1.3 TCE ICONIC: 3.049.000 TL (Lansmana Özel 2.860.000 TL)
- Renault Boreal 1.8 HYBRID ICONIC: 3.399.000 TL
Renault Boreal Neler Sunuyor?
Dacia Bigster'ın Avrupa'da satılacak versiyonu olan bu araç, ön ve arkada küçük tasarımsal değişiklikler getiriyor. Yeni Renault Boreal; 4,56 metre uzunluğa, 1,84 metre genişliğe, 1,65 metre yüksekliğe ve 2.7 metre aks mesafesine sahip. Dış tasarımda %100 LED ön ve arka farlar, Niagara konseptinden alınan aydınlatma imzası ve 19 inçe kadar çıkabilen elmas kesim alaşım jantlar kullanılıyor. Geniş aileleri hedefleyen araçta 630 litre bagaj hacmi bulunurken, otomatik açılır bagaj kapağı özelliği de sunuluyor.
- 1.3 Turbo TCe EDC: 145 hp güç, 245 Nm maksimum tork, 0-100 km/sa 9,6 saniye, ortalama yakıt tüketimi 6,6 litre.
- 1.8 full hibrit E-Tech: 160 HP güç, 270 Nm maksimum, 0-100 km/sa 10,2 saniye, ortalama yakıt tüketimi 4,8 litre.
2026'nın 4. çeyreğinde Renault Boreal'in 1.2 Hybrid 4x4 motorlu versiyonu satışa sunulacak. Bu versiyon 150 HP güç, 230 Nm maksimum tork ve 5,8-6,0 ortalama yakıt tüketim değeriyle gelecek.
Kendi kendini şarj eden 1.4 kWh lityum-iyon bataryaya sahip Full Hibrit E-Tech teknolojisi, verimliliğiyle dikkat çekiyor. Bu teknoloji sayesinde şehir içi kullanımlarda %80'e varan elektrikli sürüş yapılabiliyor ve %40'a varan yakıt tasarrufu elde ediliyor. Elektrikli modda sürüş yaparken araç 110 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor.
Araç içi eğlence deneyimi, 10 hoparlörlü 435 Watt gücündeki Harman Kardon premium ses sistemiyle en üst düzeye çıkıyor. Buna ek olarak 48 farklı renk seçeneği sunan ortam aydınlatması, soğutma özellikli kablosuz şarj standı, elektrikli açılır panoramik cam tavan ve hafızalı, masaj fonksiyonlu elektrikli koltuklar lüks detaylar arasında yer alıyor.
25 Adet Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi
Renault Boreal, güvenlik ve akıllı sürüş asistanları konusunda segmentinin en iddialı araçlarından biri konumunda. Araçta tam 25 adede kadar gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) görev yapıyor.
Seviye 2 otonom sürüş yeteneği sunan Aktif Sürüş Yardımı ve Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici, otoyol yolculuklarında kontrolü paylaşarak büyük bir sürüş konforu sağlıyor. Eller serbest park sistemi, 360° çevre görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi ve acil duruş asistanı gibi hayati donanımlar güvenliği maksimize ediyor. Bunlara ek olarak sürücü yüz tanıma sistemi ve araçtan inerken tehlikeleri bildiren güvenli çıkış asistanı da teknolojik paketin güçlü unsurları arasında bulunuyor
Türkiye'den 50 ülkeye ihraç edilecek
Donanım ve motor kombinasyonuna bağlı olarak aracın yerlilik oranı %58'e kadar çıkıyor. Yerli üretim Renault Boreal, Türkiye'den Orta Doğu ve Akdeniz pazarları başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek. Latin Amerika pazarlarında ise Brezilya'da üretilen Boreal modelleri satılacak.
Renault Boreal Donanım Özellikleri
Boreal Evolution Donanım Listesi: 👇🏻
- %100 LED ön ve arka farlar
- 18 inç alaşım jantlar
- 10 inç openR link multimedya ekranı
- 7 inç dijital gösterge paneli
- Çift bölgeli dijital klima kontrolü
- Auto Hold fonksiyonlu eletronik park freni
- Ön, arka, yan park sensörleri
- Geri görüş kamerası
- Bağlı Hizmetler
- Kumaş ve suni deri parçalı koltuklar
- 17 gelişmiş sürüş destek sistemi:
Adaptif hız sabitleyici (dur&kalk özellikli), Şerit takip sistemi
- Anahtarsız giriş ve çıkış sistemi
- Arka koltuk kol dayama
- Opsiyonlar: Metalik renk, Elektrikli açılır panoramik cam tavan
Boreal Techno Donanım Listesi (Evolution'a Ek Olarak):👇🏻
- 18 inç yarı elmas kesim alaşım jantlar
- 10 inç dijital gösterge paneli ve harita çoğaltma özelliği
- 5'e varan sürüş modu ile multi-sense sistemi
- 48 renk seçeneği ile ortam aydınlatması
- Otomatik kararan dikiz aynası
- Soğutma özellikli kablosuz şarj standı
- Elektrikli, siyah suni deri koltuklar
- Karartmalı arka camlar
- Elektrikli bagaj
- Yükseltilmiş orta konsol
- 21 gelişmiş sürüş destek sistemi:
Güvenli çıkış asistanı, Kör nokta uyarı sistemi, Arka çapraz trafik uyarısı
- Opsiyonlar: Metalik renk, Elektrikli açılır panoramik cam tavan
Boreal Iconic Donanım Listesi (Techno'ya Ek Olarak):👇🏻
- 19 inç karartılmış elmas kesim alaşım jantlar
- Harman Kardon premium ses sistemi (10 hoparlör=
- Açılabilir elektrikli panoramik cam tavan
- Google otomotiv hizmetleri (GAS)
- Açık gri ve siyah suni deri parçalı koltuklar
- Isıtmalı ön koltuklar ve direksiyon
- Masaj ve hagıza fonksiyonlu sürücü koltuğu
- 25 gelişmiş sürücü destek sistemi:
360 derece çevre görüş kamerası, aktif sürüş yardımı, acil duruş asistanı, eller serbest park asistanı
- Opsiyonlar: Metalik renk, siyah tavan
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