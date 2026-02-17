Yerli yapay zeka Cosmos T1 kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki Cosmos araştırma ekibi tarafından, Türkçe doğal dil işleme (NLP) görevlerinde yüksek performans hedefleyen Cosmos T1 adlı açık kaynaklı yapay zeka dil modeli resmen kullanıma sunuldu. 9 milyar parametre ile geliştirilen Cosmos T1, Türkçe’nin karmaşık yapısını ve kültürel bağlamını derinlemesine öğrenme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Türkçe düşünebilen yeni nesil yapay zeka modeli Cosmos T1, Google'ın yapay zeka modeli Gemma 2 modelinin üzerine inşa edildi. Cosmos T1, Türkçe GSM8K testinde yüzde 77,41 doğruluk oranına ulaşarak 70 milyar parametreli Llama-3.1-70B modelinin (yüzde 66,13) ve Gemma-2-9B modelinin (yüzde 63,10) önüne geçmeyi başardı.

Tam Boyutta Gör Cosmos T1’in eğitim sürecinde 200 milyar token’dan fazla Türkçe veri işlendi. Önceki dil modellerinden farklı olarak, Masked Language Modeling (MLM) ile Türkçe’ye özgü zorluklar üzerine odaklandı. 12 katmanlı decoder-only Transformer mimarisi üzerine inşa edilen model, Türkçe’nin ek-fiil yapılarını ve sondan eklemeli sözdizimini işlemek için optimize edildi.

Cosmos T1, Hugging Face platformunda açık kaynak olarak kullanıma sunuldu. Cosmos T1’i ayrıca Cosmos LLM’in web sitesinden ücretsiz olarak test edebilirsiniz.

ChatGPT’den farklı olarak yanıtın nasıl üretildiğini adım adım gösterdiklerine vurgu yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Amasyalı, şunları söyledi:

“ChatGPT ve benzeri modelleri geliştiriyoruz. T1 diğerlerinden farklı bir düşünce sürecine sahip ve bu düşünce sürecini Türkçe olarak yansıtıyor. Bütün arka planda yanıtın nasıl üretildiğini ara yüzden adım adım görebiliyoruz. Aslında Chat GPT ile farklı kulvardalar. Birçok sektör günümüzde verilerini sağlık ve savunma sanayi gibi bu tarz firmalarla paylaşamıyor, paylaşmak istemiyor, paylaşmaması da çok doğal. Bunun yerine on-premise'de çözüm üretmeleri yani kendi makinelerinin çalışması gerekiyor. T1'in ve bizim diğer ürettiğimiz modellerin hepsi aslında açık ağırlıklı olarak yayınlanıyorlar ve insanlar da bu modelleri kendi bilgisayarlarına kurup kendi şirketlerinde özgürce ve rahatça kullanabiliyorlar.”

Cosmos T1'in Google'ın yapay zeka modeli Gemma 2 üzerinde düşünen bir model olarak geliştirildiğini belirten Amasyalı, "Fakat Türkçesini biz burada çok çok iyileştirmeyi düşündük ve ‘thinking' düşünen bir model geliştirdik. Gemma 2 modelinde temelde böyle bir özellik yok. Gemma 2 soru sorunca cevap veren bir model, Cosmos T1'de ise bir düşünce süreci, onun arkasından bir cevap üretme süreci var ki bu da modellerin performansını çok artırıyor. Önce düşünüp sonra cevap verdiğinde direkt cevaba geçmektense çok daha iyi bir performans sergiliyor" ifadelerini kullandı.

