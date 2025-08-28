Giriş
    HAVELSAN'ın yerli yapay zekası petrol ve gaz keşiflerinde maliyetleri düşürecek

    TPAO ve HAVELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka ile petrol ve doğal gaz sondajlarında formasyonun belirlenmesinde yapay zekadan yararlanılacak. Maliyet ve zaman tasarrufu elde edilecek.

    Yerli yapay zeka petrol ve gaz keşiflerinde maliyetleri düşürecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) HAVELSAN ile yaptığı iş birliği kapsamında petrol ve doğal gaz aramalarında yapay zeka teknolojisinden yararlanılacak. İki şirketin birlikte yürüttüğü Yapay Zeka Destekli Formasyon Belirleme Projesi hayata geçiriliyor.

    Geliştirilen yapay zeka, kuyu sondajı sırasında kayaç numunelerinin görüntüleme teknolojileriyle analiz edilmesi ve formasyonların yüksek doğrulukla belirlenmesini sağlayacak.

    Sondaj esnasında kuyu içinde ilerlerken alınan kayaç örnekleri görüntülenip yapay zekâ modeliyle yorumlanacak; böylece kuyu hangi formasyonda (kaya türü/katman) ilerliyor, anında anlaşılacak. Formasyonlar mevcut yöntemlere göre çok daha hızlı saptanacak; zaman kaybı önlenecek. Yüksek doğruluk sayesinde operasyonel verimlilik artacak, yanlış formasyon yorumundan doğan hatalar azalacak. Arama kuyularında olumsuz jeolojik şartlar erken fark edilip maliyet artışlarının önüne geçilecek. Böylece maliyet ve zaman konularında tasarruf sağlanacak.

    Yapay zeka sayesinde yanlış formasyon yorumları azalacak. Yanlış ilerlemeler, yanlış çamur programları veya servis planı gibi hatalar azaltılacak. Operasyonel gecikmeler giderilecek ve beklenmeyen maliyet artışları önlenecek.

    Şu an pilot aşamasındaki yapay zeka ile formasyon tahmin modelinin yüksek doğrulukla sonuçlar verdiği gözlemlendi. TPAO'da bu ve gelecek yıl açılması planlanan kuyularda saha bazlı entegrasyonun sağlanarak tüm sondaj kuyularında kullanımı yaygınlaşacak. 

