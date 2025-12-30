Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni yöntem, yeşil hidrojen üretimini hem hızlandırıyor hem de ucuzlatıyor

    Geliştirilen yeni bir yöntem yeşil hidrojen üretiminde verimliliği artırıyor ve maliyeti düşürüyor. Bu yaklaşım, üretim sürecinde daha tutarlı ve öngörülebilir sonuçlar sağlıyor.

    Yeşil hidrojen üretimini hızlandıran ve ucuzlatan yeni yöntem Tam Boyutta Gör
    Norveç Teknoloji Üniversitesi (NTNU) doktora adayı Yukihiro Takahashi, hidrojen yakıtını hem daha ekonomik hem de daha verimli bir şekilde üretmenin yolunu buldu. Geliştirilen bu yeni yöntem, ölçeklendirildiğinde hidrojenin fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırabilir.

    Hidrojen, yakıt hücrelerinde kullanıldığında veya yakıldığında yalnızca su açığa çıkararak CO2emisyonlarını ortadan kaldırıyor. Bu özellik, özellikle ağır sanayi, uzun mesafe taşımacılık, denizcilik, havacılık ve enerji depolama gibi alanlarda büyük önem taşıyor. Çünkü bataryaların menzil, ağırlık ve kullanım süresi gibi sınırlamaları hidrojenle aşılabiliyor.

    Yenilenebilir elektrik kullanılarak üretilen “yeşil hidrojen”, aynı zamanda rüzgar ve güneş enerjisinden açığa çıkan fazla enerjiyi depolayarak elektrik şebekelerinin stabilizasyonuna da katkı sağlayabiliyor. Ancak günümüzde yeşil hidrojenin üretim maliyeti hem yüksek hem de verimliliği sınırlı. Çoğu hidrojen ise hala fosil yakıtlarla elde ediliyor ve üretim sırasında ciddi enerji kayıpları yaşanıyor. Takahashi’nin geliştirdiği yöntem ise yeşil hidrojen üretimini hem daha güvenilir hem de daha ucuz hale getirme potansiyeli taşıyor.

    Yeşil hidrojen üretiminde yeni yöntem

    Yeşil hidrojen üretimini hızlandıran ve ucuzlatan yeni yöntem Tam Boyutta Gör
    Hidrojen üretiminde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi olan alkalin su elektrolizi (AWE) yönteminde su, yenilenebilir elektrik enerjisi kullanılarak hidrojen ve oksijene ayrıştırılıyor. Elektroliz cihazlarının içinde elektrik ileten ve kimyasal olarak zorlu koşullara dayanabilen metal plakalar (elektrotlar) bulunuyor. Bu plakalar, reaksiyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlamak için genellikle nikel kaplanıyor.

    Nikel, alkalin ortamlarda korozyona dayanıklı olmasının yanı sıra hidrojen üretim hızını artıran bir katalizör görevi görüyor. Ancak nikel kaplamada bazı zorluklar var. Geleneksel elektro kaplama yöntemlerinde akım eşit dağıtılmadığında kaplama düzensizleşiyor, bu da hem nikel israfına hem de gereğinden kalın tabakalara yol açıyor. Sonuç olarak cihazın performansı düşüyor ve üretim maliyeti yükseliyor.

    Takahashi, nikelin elektrotlara daha dengeli ve kontrollü bir şekilde yapışmasını sağlayacak bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, nikelin düzensiz bir şekilde birikmesini önlerken kaplamanın kalitesini öngörülebilir hale getiriyor. Araştırmacı, farklı pH seviyeleri, akım yoğunlukları ve kaplama kalınlıkları altında nikel davranışını simüle eden öngörücü matematiksel modeller geliştirdi. Bu model sayesinde kaplamanın sonucu önceden tahmin edilebiliyor. Gerçek dünyada bu, daha verimli üretim, daha az malzeme israfı ve daha hızlı optimizasyon anlamına geliyor. Bu yöntem yalnızca nikel ve elektroliz tasarımını iyileştirmenin yanı sıra yeşil hidrojenin birim maliyetini düşürme potansiyeli de taşıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ay yapım senaryo gönderme nike çalışma şartları dizel motor sesi neden artar vaillant kombi yorumları kızılay okey oynanacak yerler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 5 Pro
    Tecno Pova 5 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum