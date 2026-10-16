Yeşil hidrojende Çin farkı: Maliyet yarı yarıya düşebilir

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Tam Boyutta Gör Çin’in enerji alanındaki atılımları hız kesmeden devam ediyor. Büyük ölçekli projeleri hızla hayata geçirebilen ülke, aynı zamanda maliyet noktasında da dünyanın geri kalanından daha fazla avantaj sunuyor. Şimdi ise benzer bir maliyet avantajı yeşil hidrojen üretimine taşınacak. Analizlere göre Çin, dünyanın en ucuz yeşil hidrojenini üretebilir.

Üretim maliyeti 120 dolar/MWh seviyesinde

Almanya Köln Üniversitesi Enerji Ekonomisi Enstitüsü (EWI) tarafından yapılan analize göre Çin, yeşil hidrojeni ortalama 120 dolar/MWh maliyetle üretebilir. Bu maliyet, Almanya, ABD ve Japonya'nın tahmini üretim ve tedarik giderlerinin altında kalıyor.

Yeşil hidrojen, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle suyun hidrojen ve oksijene ayrıştırılmasıyla üretiliyor.

Tam Boyutta Gör EWI'nin analizine göre Çin, hidrojen ihtiyacının tamamını yurt içindeki üretimle karşılayabilecek kapasiteye sahip. Böylece ülke, hidrojen tedariki için dış kaynaklara bağımlı kalmadan talebini karşılayabilir. Rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması, yenilenebilir enerji tesisleri ile elektrolizörlerin daha düşük maliyetlerle kurulabilmesi bu avantajın temel nedenleri arasında yer alıyor. Daha düşük iş gücü ve finansman maliyetleri de Çin'in rekabet gücünü artırıyor.

Araştırmada Almanya, ortalama 175 dolar/MWh maliyetle ikinci sırada yer alıyor. Ülkenin hidrojen tedarikinde yerli üretimin yanı sıra Kuzey Afrika'dan ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinden yapılacak ithalatın da önemli bir paya sahip olması bekleniyor. Bu yaklaşım, Almanya'nın hidrojen ihtiyacını karşılamasına yardımcı olurken dış tedarikçilere bağımlılık nedeniyle arz güvenliği risklerini de beraberinde getiriyor.

ABD ise hidrojen talebinin tamamını yurt içindeki üretimle karşılayabilecek ülkeler arasında bulunuyor. Ancak ülkede yeşil hidrojenin ortalama maliyetinin 225 dolar/MWh seviyesinde olması bekleniyor. Bu rakam, Çin'in öngörülen maliyetinin neredeyse iki katına karşılık geliyor.

Japonya’nın Çin’den ithal etmesi daha mantıklı

Öte yandan Japonya için ise üretim ve tedarik daha sorunlu. Ülkedeki yerli üretimin hem kapasite hem de maliyet bakımından dezavantajlı olması, hidrojen ithalatını öne çıkarıyor. Ayrıca Japonya'nın ana karaya uzanan boru hattı bağlantılarının bulunmaması, hidrojenin deniz yoluyla taşınmasını gerektiriyor

Buna rağmen Çin'den yapılacak ithalat, Japonya için yerli üretimden daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. EWI'nin hesaplamalarına göre Çin kaynaklı hidrojenin Japonya'ya ulaştırılmasıyla toplam maliyet ortalama 190 dolar/MWh seviyesinde kalabilir. Çin'den tedarik imkanı bulunmadığında ise Japonya'nın hidrojen ithalat maliyetinin 300 dolar/MWh'yi aşabileceği belirtiliyor.

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