Yeşil hidrojende Çin farkı: Maliyet yarı yarıya düşebilir

Üretim maliyeti 120 dolar/MWh seviyesinde
Almanya Köln Üniversitesi Enerji Ekonomisi Enstitüsü (EWI) tarafından yapılan analize göre Çin, yeşil hidrojeni ortalama 120 dolar/MWh maliyetle üretebilir. Bu maliyet, Almanya, ABD ve Japonya'nın tahmini üretim ve tedarik giderlerinin altında kalıyor.
Yeşil hidrojen, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle suyun hidrojen ve oksijene ayrıştırılmasıyla üretiliyor.
Araştırmada Almanya, ortalama 175 dolar/MWh maliyetle ikinci sırada yer alıyor. Ülkenin hidrojen tedarikinde yerli üretimin yanı sıra Kuzey Afrika'dan ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinden yapılacak ithalatın da önemli bir paya sahip olması bekleniyor. Bu yaklaşım, Almanya'nın hidrojen ihtiyacını karşılamasına yardımcı olurken dış tedarikçilere bağımlılık nedeniyle arz güvenliği risklerini de beraberinde getiriyor.
ABD ise hidrojen talebinin tamamını yurt içindeki üretimle karşılayabilecek ülkeler arasında bulunuyor. Ancak ülkede yeşil hidrojenin ortalama maliyetinin 225 dolar/MWh seviyesinde olması bekleniyor. Bu rakam, Çin'in öngörülen maliyetinin neredeyse iki katına karşılık geliyor.
Japonya’nın Çin’den ithal etmesi daha mantıklı
Öte yandan Japonya için ise üretim ve tedarik daha sorunlu. Ülkedeki yerli üretimin hem kapasite hem de maliyet bakımından dezavantajlı olması, hidrojen ithalatını öne çıkarıyor. Ayrıca Japonya'nın ana karaya uzanan boru hattı bağlantılarının bulunmaması, hidrojenin deniz yoluyla taşınmasını gerektiriyor
Buna rağmen Çin'den yapılacak ithalat, Japonya için yerli üretimden daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. EWI'nin hesaplamalarına göre Çin kaynaklı hidrojenin Japonya'ya ulaştırılmasıyla toplam maliyet ortalama 190 dolar/MWh seviyesinde kalabilir. Çin'den tedarik imkanı bulunmadığında ise Japonya'nın hidrojen ithalat maliyetinin 300 dolar/MWh'yi aşabileceği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: