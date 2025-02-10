Yeşilay sosyal medyada sigarayı özendiren içerikleri yapay zekayla tespit edecek

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Yeşilay tarafından desteklenen proje ile sosyal medyada sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımını özendiren içerikler yapay zeka ile tespit edilecek. Tütünü özendiren içeriklere hızlı şekilde müdahale edilebilecek.

Halk Sağlığı Araştırmacısı Dr. Hüseyin Küçükali, yapay zekanın farklı konularda eğitilmesi için Utrecht Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta sadece sigara ve tütün ürünlerini tespit etmek için kullanılacak yapay zeka ileride alkol, bahis, şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar gibi sağlığa zararlı ticari ürünlerle ilgili paylaşımları tespit edebilecek.

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Dr. Küçükali, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Sosyal medya, geleneksel medyadan farklı olarak zararlı içeriklerin tespiti ve önlenmesi noktasında bazı zorluklar taşıyor. Geleneksel medyaya yönelik Türkiye'de ve dünyada yasalarla düzenlenmiş şekilde sigaranın ve diğer tütün ürünlerinin tanıtımı engelleniyor. Sosyal medyanın bu noktada kontrolü güç. Tütün şirketlerinin 'influencer' denilen kişileri ve gerilla pazarlama tekniklerini kullanarak tütün ürünlerini tanıtmaya devam ettiklerini görüyoruz. Biz, bu çalışmada sosyal medyadaki tütün ürünlerini özendiren, kullanımını teşvik eden içerikleri otomatik olarak tespit edebilen bir yapay zeka modeli geliştirdik."

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Yeşilay sosyal medyada sigarayı özendiren içerikleri yapay zekayl