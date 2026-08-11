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    Yeşilçam klasiği Bizim Aile diziye uyarlanıyor

    Türk sinemasının en sevilen eserleri arasında yer alan Yeşilçam klasiği Bizim Aile, şimdi bir diziye uyarlanıyor. Yapımcı Arzu Film, dizide o eski filmlerin ruhunu yansıtma hedefiyle yola çıkıyor.

    Yeşilçam klasiği Bizim Aile dizi oluyor Tam Boyutta Gör
    Yeşilçam döneminin en unutulmaz filmleri arasında yer alan Bizim Aile, şimdi bir televizyon dizisine uyarlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arzu Film geçmişin sıcaklığını günümüzün aileleri ve çatışmalarıyla bir araya getirecek bir dizi uyarlaması hazırlıyor.

    Arzu Film: Seyirci Yeniden Bu Tarz Hikâyeler Görmek İstiyor

    Arzu Film, projenin ortaya çıkışında izleyicilerden yıllardır gelen “Artık neden böyle aile filmleri yapılmıyor?” sorusunun etkili olduğunu söylüyor: “Toplumumuzun şiddetten, karanlık entrikalardan ve insanın içini daraltan hikâyelerden yorulduğunu görüyoruz. Seyircimizin yeniden aynı sofranın etrafında buluşabileceği; gülerken duygulanacağı, kendisinden, ailesinden ve mahallesinden bir şeyler bulacağı sıcak ve samimi hikâyelere ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz."

    1975 yılında gösterime giren Bizim Aile; Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının usta isimlerini aynı filmde buluşturmuştu. Münir Özkul'un hayat verdiği Yaşar Usta'nın meşhur tiradıyla hafızalarımıza kazınan filmin konusu şöyle:

    Yaşar Usta'nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım'ı evlendirmeye çalışmaktadır. Bu çabaları başarılı da olur ama Yaşar Usta'nın dört, Melek Hanım'ın üç çocuğu vardır ve bu çocuklar birbiri ile anlaşacak gibi değildir. Evde kardeşlerin kavgası sürerken, dışarıda Melek Hanım'ın oğullarından Ferit ile bir fabrikatörün kızı olan Alev arasında yeni bir aşk filizlenir. Ancak Alev'in babası, bu ilişkiyi tasvip etmediği için hem Ferit'in hem de ailesinin peşine düşer. İlk olarak Yaşar Usta'yı işinden kovar, ardından aileyi evlerinden atar. Yeni kurulan bu aile, yaşanan bu zorlukların gölgesinde gerçek bir aile olmanın anlamını öğrenecektir.

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