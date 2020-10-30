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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yıl bitmeden 3 yeni Mac modeli tanıtılabilir

    Ortaya çıkan sürüm kodları yıl bitmeden 3 yeni Mac modelinin tanıtılacağını gösteriyor. Bir tanesi Apple Silicon işlemcili Mac iken diğer ikisi şimdilik net değil.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Yıl bitmeden 3 yeni Mac modeli tanıtılabilir
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    Apple’ın bu yıl en önemli hamlelerinden birisi 5G olarak gösterilirken diğer en önemli hamlesi ise Apple Silicon olarak kabul ediliyor. ARM tabanlı tasarlanan Apple Silicon kısa süre sonra ilk Mac ürününde kendisini gösterecek.

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    Mac bilgisayar çıkarması

    Apple’ın Kasım ayında bir etkinlik yaparak Apple Silicon tabanlı ilk Mac ürününü tanıtacağı biliniyor. Bunun haricinde 2 yeni Mac ürünü daha olacağı macOS Big Sur 11.0.1 beta sürümünde ortaya çıktı.

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    Kaynaklar ve analiz uzmanları ilk Apple Silicon tabanlı Mac modelinin 13.3 inçlik MacBook Pro olacağını düşünüyor. 5nm sürecindeki Apple A14 Bionic yonga setini temel alması beklenen Apple Silicon; performans anlamında belirli onuncu nesil Intel işlemcileri geride bırakacak.

    Diğer iki ürün için net bilgiler yok ancak 24 inçlik Intel işlemcili yeni bir iMac modelinin beklentisi mevcut. Diğer taraftan Apple Silicon işlemcili bir MacBook Air modeli zayıf ihtimal de olsa gündemde ancak bu model sonraki yıla da kalabilir.



    https://pocketnow.com/macos-big-sur-beta-references-three-unreleased-macs-ahead-of-apple-silicon-debut Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    6 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    20 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa.
    ARM'lı işlemciye sahip biri iMac diğeri MacBook olursa güzel olur. Bu noktadan sonra hâlâ Intel ile devam eden Mac'lerin gelecekte pek de kalacağını sanmıyorum
    1 Yanıt Yanıtla
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    zdniz (dniz yıldırım) 2 sa. Furkooo85
    Yazıkım sorunu var ARM'lı işlemciler performans konusunda x86'yı yakalamış olsalarda bazı programlar için çok yetersizler çünkü özelleştirilmeleri gerekiyor ama 5-10 yıl içerisinde x86'yı gömücekleride bir gerçek.
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