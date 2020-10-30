Yıl bitmeden 3 yeni Mac modeli tanıtılabilir

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Apple’ın bu yıl en önemli hamlelerinden birisi 5G olarak gösterilirken diğer en önemli hamlesi ise Apple Silicon olarak kabul ediliyor. ARM tabanlı tasarlanan Apple Silicon kısa süre sonra ilk Mac ürününde kendisini gösterecek.

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Apple’ın Kasım ayında bir etkinlik yaparak Apple Silicon tabanlı ilk Mac ürününü tanıtacağı biliniyor. Bunun haricinde 2 yeni Mac ürünü daha olacağı macOS Big Sur 11.0.1 beta sürümünde ortaya çıktı.

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Kaynaklar ve analiz uzmanları ilk Apple Silicon tabanlı Mac modelinin 13.3 inçlik MacBook Pro olacağını düşünüyor. 5nm sürecindeki Apple A14 Bionic yonga setini temel alması beklenen Apple Silicon; performans anlamında belirli onuncu nesil Intel işlemcileri geride bırakacak.

Diğer iki ürün için net bilgiler yok ancak 24 inçlik Intel işlemcili yeni bir iMac modelinin beklentisi mevcut. Diğer taraftan Apple Silicon işlemcili bir MacBook Air modeli zayıf ihtimal de olsa gündemde ancak bu model sonraki yıla da kalabilir.

https://pocketnow.com/macos-big-sur-beta-references-three-unreleased-macs-ahead-of-apple-silicon-debut

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