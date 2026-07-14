Yıldızlar arası uzayda ilk kez gerçek şeker bulundu

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Tam Boyutta Gör Gökbilimciler, yıldızlar arası uzayda ilk kez doğrudanbir şeker molekülü tespit etti. Nature Astronomy'de yayımlanan araştırmada, eritrüloz adı verilen dört karbonlu şekerin Samanyolu'nun merkezine yakın G+0.693−0.027 moleküler bulutunda bulunduğu açıklandı. Keşif, yaşamın temel kimyasal bileşenlerinin yıldız ve gezegenler oluşmadan önce de uzayda meydana gelebildiğini gösteriyor.

Araştırma kapsamında İspanya'daki Yebes 40 metrelik ve IRAM 30 metrelik radyo teleskoplarından elde edilen spektral veriler incelendi. Laboratuvar ölçümleriyle karşılaştırılan gözlemlerde, eritrüloza ait 12 bağımsız spektral çizgi doğrulandı. Ayrıca moleküler bulutta, üç karbonlu benzer şeker bileşiklerine kıyasla yaklaşık sekiz kat daha fazla eritrüloz bulunduğu belirlendi.

Yaşamın kökenine dair önemli ipucu

Tam Boyutta Gör Araştırmayı yöneten İspanya Astrobiyoloji Merkezi'nden Izaskun Jimenez-Serra, şekerlerin RNA ve DNA'nın temel yapı taşları olduğunu, bu nedenle moleküler bulutlarda sentezlenebilmelerinin yaşamın kökeni açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Dünya'da kırmızı ahudududa doğal olarak bulunan eritrülozun, sulu ortamlarda treoza dönüşebildiği biliniyor. Treoz ise RNA'dan önce var olmuş olabileceği düşünülen Treoz Nükleik Asit (TNA) yapısının temelini oluşturuyor.

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Bilim insanları daha önce Bennu asteroidi ve bazı göktaşlarında şeker izlerine rastlamış, laboratuvar ortamında da yıldızlar arası uzayı taklit eden koşullarda şeker sentezlemeyi başarmıştı. Ancak bu çalışma, gerçek bir şeker molekülünün yıldızlar arası ortamda ilk doğrudan tespiti olarak kayda geçti.

Araştırma ekibi şimdi, RNA'nın temel bileşeni olan beş karbonlu riboz gibi daha büyük şeker moleküllerini de uzayda aramayı hedefliyor. Bu keşiflerin, yaşamın yapı taşlarının evrende nasıl oluştuğunu anlamaya katkı sağlaması bekleniyor.

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