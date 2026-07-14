Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yıldızlar arası uzayda ilk kez gerçek şeker bulundu

    Samanyolu'nun merkezine yakın bir moleküler bulutta ilk kez gerçek bir şeker molekülü tespit edildi. Bu keşif, yaşamın kimyasal yapı taşlarının uzayda oluştuğu fikrini güçlendiriyor.

    Yıldızlar arası uzayda ilk kez gerçek şeker bulundu Tam Boyutta Gör
    Gökbilimciler, yıldızlar arası uzayda ilk kez doğrudanbir şeker molekülü tespit etti. Nature Astronomy'de yayımlanan araştırmada, eritrüloz adı verilen dört karbonlu şekerin Samanyolu'nun merkezine yakın G+0.693−0.027 moleküler bulutunda bulunduğu açıklandı. Keşif, yaşamın temel kimyasal bileşenlerinin yıldız ve gezegenler oluşmadan önce de uzayda meydana gelebildiğini gösteriyor.

    Araştırma kapsamında İspanya'daki Yebes 40 metrelik ve IRAM 30 metrelik radyo teleskoplarından elde edilen spektral veriler incelendi. Laboratuvar ölçümleriyle karşılaştırılan gözlemlerde, eritrüloza ait 12 bağımsız spektral çizgi doğrulandı. Ayrıca moleküler bulutta, üç karbonlu benzer şeker bileşiklerine kıyasla yaklaşık sekiz kat daha fazla eritrüloz bulunduğu belirlendi.

    Yaşamın kökenine dair önemli ipucu

    Yıldızlar arası uzayda ilk kez gerçek şeker bulundu Tam Boyutta Gör
    Araştırmayı yöneten İspanya Astrobiyoloji Merkezi'nden Izaskun Jimenez-Serra, şekerlerin RNA ve DNA'nın temel yapı taşları olduğunu, bu nedenle moleküler bulutlarda sentezlenebilmelerinin yaşamın kökeni açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

    Dünya'da kırmızı ahudududa doğal olarak bulunan eritrülozun, sulu ortamlarda treoza dönüşebildiği biliniyor. Treoz ise RNA'dan önce var olmuş olabileceği düşünülen Treoz Nükleik Asit (TNA) yapısının temelini oluşturuyor.

    Bilim insanları daha önce Bennu asteroidi ve bazı göktaşlarında şeker izlerine rastlamış, laboratuvar ortamında da yıldızlar arası uzayı taklit eden koşullarda şeker sentezlemeyi başarmıştı. Ancak bu çalışma, gerçek bir şeker molekülünün yıldızlar arası ortamda ilk doğrudan tespiti olarak kayda geçti.

    Araştırma ekibi şimdi, RNA'nın temel bileşeni olan beş karbonlu riboz gibi daha büyük şeker moleküllerini de uzayda aramayı hedefliyor. Bu keşiflerin, yaşamın yapı taşlarının evrende nasıl oluştuğunu anlamaya katkı sağlaması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/d41586-026-02173-5 https://www.eurekalert.org/news-releases/1135680
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sadettin saran ela rümeysa cebeci benelli 502c metropol kart nerelerde geçiyor şeffaf plak kullananlar yorumları doktordan rapor almak için söylenecek yalanlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum