Yıldızlar arası uzayda ilk kez gerçek şeker bulundu

Araştırma kapsamında İspanya'daki Yebes 40 metrelik ve IRAM 30 metrelik radyo teleskoplarından elde edilen spektral veriler incelendi. Laboratuvar ölçümleriyle karşılaştırılan gözlemlerde, eritrüloza ait 12 bağımsız spektral çizgi doğrulandı. Ayrıca moleküler bulutta, üç karbonlu benzer şeker bileşiklerine kıyasla yaklaşık sekiz kat daha fazla eritrüloz bulunduğu belirlendi.
Yaşamın kökenine dair önemli ipucu
Dünya'da kırmızı ahudududa doğal olarak bulunan eritrülozun, sulu ortamlarda treoza dönüşebildiği biliniyor. Treoz ise RNA'dan önce var olmuş olabileceği düşünülen Treoz Nükleik Asit (TNA) yapısının temelini oluşturuyor.
Bilim insanları daha önce Bennu asteroidi ve bazı göktaşlarında şeker izlerine rastlamış, laboratuvar ortamında da yıldızlar arası uzayı taklit eden koşullarda şeker sentezlemeyi başarmıştı. Ancak bu çalışma, gerçek bir şeker molekülünün yıldızlar arası ortamda ilk doğrudan tespiti olarak kayda geçti.
Araştırma ekibi şimdi, RNA'nın temel bileşeni olan beş karbonlu riboz gibi daha büyük şeker moleküllerini de uzayda aramayı hedefliyor. Bu keşiflerin, yaşamın yapı taşlarının evrende nasıl oluştuğunu anlamaya katkı sağlaması bekleniyor.Kaynakça https://www.nature.com/articles/d41586-026-02173-5 https://www.eurekalert.org/news-releases/1135680 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: