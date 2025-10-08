Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yıldızlararası kuyrukluyıldız 3I/ATLAS’ta suyun izi bulundu

    Yıldızlararası 3I/ATLAS kuyrukluyıldızında, Güneş’ten uzak bir mesafede hidroksil (OH) gazı tespit edildi. Bu, suyun varlığına işaret eden ilk doğrudan kanıt oldu.

    Yıldızlararası kuyrukluyıldız 3I/ATLAS’ta suyun izi bulundu Tam Boyutta Gör
    Milyonlarca yıldır yıldızlararası boşlukta sürüklenen bir buz ve toz parçası, bu yaz sonunda Güneş Sistemi’ne ulaştı ve 3I/ATLAS olarak adlandırıldı. Bu, Güneş Sistemi’mizde gördüğümüz bilinen üçüncü yıldızlararası kuyrukluyıldız. Halen sistemde olan cismi NASA'nın Neil Gehrels Swift Gözlemevi ile inceleyen Auburn Üniversitesi araştırmacıları önemli bir keşfe imza attı. Kuyrukluyıldızdan gelen hidroksil (OH) gazı, yani suyun kimyasal parmak izi ilk kez tespit edildi.

    Swift'in uzay tabanlı teleskobu, Dünya atmosferinin engellediği zayıf ultraviyole ışığı algılayabiliyor. Bu sayede yeryüzündeki gözlemevlerinin göremediği sinyaller gözlemlenebiliyor. OH tespiti, yıldızlararası kuyrukluyıldızların evrimini anlamak açısından oldukça önemli.

    Beklenmedik uzaklıkta tespit edildi

    Güneş Sistemi kuyrukluyıldızlarında su, bilim insanları için diğer gazların salınımını izlemek ve kuyrukluyıldızın genel aktivitesini ölçmek için temel referans noktası. Aynı sinyalin bir yıldızlararası cisimde görülmesi, 3I/ATLAS’ı yerel kuyrukluyıldızlarla aynı ölçeğe yerleştirme ve galaksimizdeki farklı gezegen sistemlerinin kimyasını karşılaştırma imkanı sunuyor.

    Yıldızlararası kuyrukluyıldız 3I/ATLAS’ta suyun izi bulundu Tam Boyutta Gör
    3I/ATLAS'ı olağanüstü kılan şey, bu su aktivitesinin gerçekleştiği yer. Swift gözlemleri, kuyrukluyıldızın Güneş’ten yaklaşık 3 astronomik birim uzaklıktayken OH salgıladığını gösterdi. Bu mesafe, su buzunun yüzeyden kolayca buharlaşamayacağı bir bölgeye denk geliyor. Ölçümler, saniyede yaklaşık 40 kilogram su kaybı olduğunu ortaya koydu.

    Bu mesafelerde çoğu Güneş Sistemi kuyrukluyıldızı sessiz kalırken, ATLAS’ın güçlü ultraviyole sinyali farklı bir mekanizmanın devrede olduğunu gösteriyor. Muhtemelen çekirdekten salınan küçük buz taneleri Güneş ışığıyla ısınıyor ve buharlaşarak çevresindeki gaz bulutunu besliyor.

    Sistemimiz dışına pencere açıyor

    Bugüne kadar keşfedilen her yıldızlararası kuyrukluyıldız, Güneşimiz dışındaki gezegen kimyasına farklı bir pencere açtı. Bu cisimler, kuyrukluyıldızların yapı taşlarının ve uçucu buzlarının yıldız sistemleri arasında büyük çeşitlilik gösterebileceğini ortaya koyuyor ve gezegen oluşum ortamlarının ne kadar farklı olabileceğine dair ipuçları veriyor.

    Auburn Üniversitesi’nden Dennis Bodewits, “Yıldızlararası bir kuyruklu yıldızdan su veya hatta onun zayıf ultraviyole yankısı OH'yi tespit ettiğimizde, başka bir gezegen sisteminden gelen bir notu okuyoruz. Bu, yaşamın kimyası için gerekli bileşenlerin yalnızca bizim gezegenimize özgü olmadığını gösteriyor dedi.

    Sonuncusu 3I/ATLAS olmak üzere daha önce Oumuamua ve Borisov adında iki yıldızlararası cisim tespit edilmişti. Baş araştırmacı Zexi Xing ise, “Oumuamua susuzdu, Borisov karbon monoksit zenginiydi, şimdi ATLAS beklenmedik bir mesafede su salıyor. Her biri, yıldızlar etrafında gezegen ve kuyrukluyıldız oluşumuyla ilgili bildiklerimizi yeniden yazıyor” ifadelerini kullandı.

    3I/ATLAS şu anda görünürlükten kaybolmuş olsa da Kasım ortasında tekrar gözlemlenebilecek, böylece aktivitesinin Güneş’e yaklaşırken nasıl evrildiği izlenebilecek. Dünya’dan şimdilik onu göremesek de uzaydaki diğer gözlem araçlarıyla cisim gözlemlenmeye devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arteon kronik sorunları direksiyon kutusu yağ kaçağı masrafı almanca kaç ayda öğrenilir beylikdüzü en güzel mahalleleri sivas wap

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4
    Apple MacBook Pro M4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum