Yılın ilk 9 ayında Türkiye’de en çok satılan otomobiller belli oldu

Eylül ayında da satışlar hız kesmedi. Geçen yılın aynı ayına göre toplam otomotiv pazarı yüzde 25,71 artışla 110 bin 302 adede yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 26,77 artışla 88 bin 274, hafif ticari araç satışları ise yüzde 21,66 artışla 22 bin 28 adet olarak kaydedildi.
Renault Clio zirvede, Tesla Model Y takipte
AA'nın derlediği bilgilere göre bu dönemde ise Renault Clio, ocak-eylül döneminde 34 bin 151 adetlik satışla zirvedeki yerini korudu. Tesla Model Y ise 27 bin 420 satışla ikinci sıraya yerleşirken, Renault Megane sedan 26 bin 933 adetle üçüncü sırada yer aldı.
Yılın ilk 9 ayında tamamen elektrikli araçların da listeye güçlü bir şekilde girdiği görüldü. İlk 10 model arasında iki elektrikli araç yer aldı. Togg T10X, geçen yıl aynı dönemde 17 bin 49 satışla yedinci sıradayken, bu yıl dördüncü sıraya yükseldi. T10X satışlarındaki artış yüzde 29,8 olarak hesaplandı. Listenin devamında BYD Seal U 19 bin 534 adetle beşinci, Fiat Egea 18 bin 323 adetle altıncı, Toyota C-HR ise 17 bin 755 satışla yedinci sırada yer aldı.
|Marka
|Model
|Alt Model
|Yakıt Tipi
|Eylül
|Ocak/Eylül
|RENAULT
|Clio
|Clio HB
|Benzin
|3.707
|34.151
|TESLA
|MODEL Y
|MODEL Y
|Elektrik
|1.664
|27.420
|RENAULT
|Megane
|Megane Sedan
|Benzin
|3.887
|26.933
|TOGG
|T10X
|T10X
|Elektrik
|1.061
|22.131
|BYD
|SEAL U
|SEAL U
|Benzin + Elektrik
|1.041
|19.534
|FIAT
|Egea
|Egea Sedan
|Dizel
|2.022
|18.323
|TOYOTA
|C-HR
|C-HR
|Benzin + Elektrik
|2.080
|17.755
|DACIA
|SANDERO
|SANDERO STEPWAY
|Benzin
|3.290
|16.374
|HYUNDAI
|i20
|i20
|Benzin
|1.912
|15.983
|TOYOTA
|Corolla
|Corolla
|Benzin
|1.586
|15.944