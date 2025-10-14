Giriş
    Yılın ilk 9 ayında Türkiye’de en çok satılan otomobiller belli oldu

    Renault Clio, yılın 9 ayında 34 bin 151 adetle Türkiye’nin en çok satılan otomobili oldu. ODMD verilerine göre ikinci sırada Tesla Model Y, üçüncü sırada ise Renault Megane yer aldı.

    Yılın 9 ayında Türkiye’de en çok satılan otomobiller belli oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk 9 ayına ait satış rakamları belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ocak-eylül 2025 döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,98 artarak 742 bin 687 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları da yüzde 5,92 yükselerek 184 bin 960 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye toplam otomotiv pazarı (otomobil + hafif ticari) yüzde 9,15 artışla 927 bin 647 adet seviyesine çıktı.

    Eylül ayında da satışlar hız kesmedi. Geçen yılın aynı ayına göre toplam otomotiv pazarı yüzde 25,71 artışla 110 bin 302 adede yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 26,77 artışla 88 bin 274, hafif ticari araç satışları ise yüzde 21,66 artışla 22 bin 28 adet olarak kaydedildi.

    Renault Clio zirvede, Tesla Model Y takipte

    AA'nın derlediği bilgilere göre bu dönemde ise Renault Clio, ocak-eylül döneminde 34 bin 151 adetlik satışla zirvedeki yerini korudu. Tesla Model Y ise 27 bin 420 satışla ikinci sıraya yerleşirken, Renault Megane sedan 26 bin 933 adetle üçüncü sırada yer aldı.

    Yılın ilk 9 ayında tamamen elektrikli araçların da listeye güçlü bir şekilde girdiği görüldü. İlk 10 model arasında iki elektrikli araç yer aldı. Togg T10X, geçen yıl aynı dönemde 17 bin 49 satışla yedinci sıradayken, bu yıl dördüncü sıraya yükseldi. T10X satışlarındaki artış yüzde 29,8 olarak hesaplandı. Listenin devamında BYD Seal U 19 bin 534 adetle beşinci, Fiat Egea 18 bin 323 adetle altıncı, Toyota C-HR ise 17 bin 755 satışla yedinci sırada yer aldı.

    2025 Ocak-Eylül en çok satan otomobiller
    Marka Model Alt Model Yakıt Tipi Eylül Ocak/Eylül
    RENAULT Clio Clio HB Benzin 3.707 34.151
    TESLA MODEL Y MODEL Y Elektrik 1.664 27.420
    RENAULT Megane Megane Sedan Benzin 3.887 26.933
    TOGG T10X T10X Elektrik 1.061 22.131
    BYD SEAL U SEAL U Benzin + Elektrik 1.041 19.534
    FIAT Egea Egea Sedan Dizel 2.022 18.323
    TOYOTA C-HR C-HR Benzin + Elektrik 2.080 17.755
    DACIA SANDERO SANDERO STEPWAY Benzin 3.290 16.374
    HYUNDAI i20 i20 Benzin 1.912 15.983
    TOYOTA Corolla Corolla Benzin 1.586 15.944
