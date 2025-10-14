Yılın ilk 9 ayında Türkiye’de en çok satılan otomobiller belli oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk 9 ayına ait satış rakamları belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ocak-eylül 2025 döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,98 artarak 742 bin 687 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları da yüzde 5,92 yükselerek 184 bin 960 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye toplam otomotiv pazarı (otomobil + hafif ticari) yüzde 9,15 artışla 927 bin 647 adet seviyesine çıktı.

Eylül ayında da satışlar hız kesmedi. Geçen yılın aynı ayına göre toplam otomotiv pazarı yüzde 25,71 artışla 110 bin 302 adede yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 26,77 artışla 88 bin 274, hafif ticari araç satışları ise yüzde 21,66 artışla 22 bin 28 adet olarak kaydedildi.

Renault Clio zirvede, Tesla Model Y takipte

AA'nın derlediği bilgilere göre bu dönemde ise Renault Clio, ocak-eylül döneminde 34 bin 151 adetlik satışla zirvedeki yerini korudu. Tesla Model Y ise 27 bin 420 satışla ikinci sıraya yerleşirken, Renault Megane sedan 26 bin 933 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Yılın ilk 9 ayında tamamen elektrikli araçların da listeye güçlü bir şekilde girdiği görüldü. İlk 10 model arasında iki elektrikli araç yer aldı. Togg T10X, geçen yıl aynı dönemde 17 bin 49 satışla yedinci sıradayken, bu yıl dördüncü sıraya yükseldi. T10X satışlarındaki artış yüzde 29,8 olarak hesaplandı. Listenin devamında BYD Seal U 19 bin 534 adetle beşinci, Fiat Egea 18 bin 323 adetle altıncı, Toyota C-HR ise 17 bin 755 satışla yedinci sırada yer aldı.

2025 Ocak-Eylül en çok satan otomobiller Marka Model Alt Model Yakıt Tipi Eylül Ocak/Eylül RENAULT Clio Clio HB Benzin 3.707 34.151 TESLA MODEL Y MODEL Y Elektrik 1.664 27.420 RENAULT Megane Megane Sedan Benzin 3.887 26.933 TOGG T10X T10X Elektrik 1.061 22.131 BYD SEAL U SEAL U Benzin + Elektrik 1.041 19.534 FIAT Egea Egea Sedan Dizel 2.022 18.323 TOYOTA C-HR C-HR Benzin + Elektrik 2.080 17.755 DACIA SANDERO SANDERO STEPWAY Benzin 3.290 16.374 HYUNDAI i20 i20 Benzin 1.912 15.983 TOYOTA Corolla Corolla Benzin 1.586 15.944

