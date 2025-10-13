Giriş
    Yılın dokuz ayında otomotiv üretimi yüzde 3 arttı

    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre, yılın 9 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ihracatı ise adet bazında yüzde 6 arttı.

    Yılın dokuz ayında otomotiv üretimi yüzde 3 arttı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının Ocak-Eylül dönemine ait üretim ve ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı ve 1 milyon 31 bin 527 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 637 bin 450 adet olarak gerçekleşti.

    Yılın ilk dokuz aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15, hafif ticari araç grubunda yüzde 17 artarken ağır ticari araç grubunda ise yüzde 4 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti.

    Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 55, otobüs-midibüs grubunda yüzde 65 ve traktörde yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti. 

    İlk 9 aylık ihracat 29,7 milyar dolar

    Yılın ilk dokuz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 artarak 769 bin 625 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 28 oranında arttı.

    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ilk 9 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 29,7 milyar dolar oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 8 artışla 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 oranında arttı.

