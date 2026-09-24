Bu yılın en beğenilen filmlerinden Wild Horse Nine'ın fragmanı yayınlandı

Wild Horse Nine'ın Oscar Yarışında İddialı Olması Bekleniyor
Vizyona girmeden önce Venedik ve Toronto gibi prestijli film festivallerinde gösterilen Wild Horse Nine, bu yıl Oscar yarışında adını sık sık duyacağımız filmlerden biri olacak gibi görünüyor. Hem filmin kendisinin hem de başrol oyuncularının Oscar yarışında epey iddialı olması bekleniyor. Nitekim eleştirmen ve izleyici puanları da buna işaret ediyor. Bugün itibarıyla filmin Rotten Tomatoes puanı %94, MetaCritic puanı ise 79. IMBb'deki izleyici puanı ise 8.2.
1973 Şili darbesinden kısa bir süre önce, CIA ajanları Chris ve Lee, büro şefleri MJ tarafından Santiago'dan Paskalya Adası'na gönderilirler. Uzun süredir ortak olan ikili, adanın ikonik heykelleri arasında karanlık geçmişleriyle ve mevcut komplolarla boğuşurken, Chris'in asi iki öğrenciyle kurduğu yeni bağ, bu uzak cennete yapılan yolculuğu alt üst eder.
John Malkovich ve Sam Rockwell'in başrollerini paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Steve Buscemi, Tom Waits, Parker Posey gibi isimler yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: