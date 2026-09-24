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    Bu yılın en beğenilen filmlerinden Wild Horse Nine'ın fragmanı yayınlandı

    In Bruges ve The Banshees of Inisherin'in Oscarlı yönetmeni Martin McDonagh, yine övgü toplayan bir filmle karşımızda. Oscar yarışında iddialı olması beklenen Wild Horse Nine'ın fragmanı yayınlandı.

    Yılın en beğenilen filmlerinden Wild Horse Nine'tan ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Bu yılın son bölümünde sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Wild Horse Nine (Vahşi At Dokuz) olacak. Daha önce In Bruges, The Banshees of Inisherin ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gibi üç şahane filme imza atan Martin McDonagh'ın yeni filmi, ülkemizde 6 Kasım'da vizyona girecek. Yayın tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Searchlight Pictures, bugün ilk resmi fragmanı paylaştı.

    Wild Horse Nine'ın Oscar Yarışında İddialı Olması Bekleniyor

    Vizyona girmeden önce Venedik ve Toronto gibi prestijli film festivallerinde gösterilen Wild Horse Nine, bu yıl Oscar yarışında adını sık sık duyacağımız filmlerden biri olacak gibi görünüyor. Hem filmin kendisinin hem de başrol oyuncularının Oscar yarışında epey iddialı olması bekleniyor. Nitekim eleştirmen ve izleyici puanları da buna işaret ediyor. Bugün itibarıyla filmin Rotten Tomatoes puanı %94, MetaCritic puanı ise 79. IMBb'deki izleyici puanı ise 8.2.

    1973 Şili darbesinden kısa bir süre önce, CIA ajanları Chris ve Lee, büro şefleri MJ tarafından Santiago'dan Paskalya Adası'na gönderilirler. Uzun süredir ortak olan ikili, adanın ikonik heykelleri arasında karanlık geçmişleriyle ve mevcut komplolarla boğuşurken, Chris'in asi iki öğrenciyle kurduğu yeni bağ, bu uzak cennete yapılan yolculuğu alt üst eder.

    John Malkovich ve Sam Rockwell'in başrollerini paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Steve Buscemi, Tom Waits, Parker Posey gibi isimler yer alıyor.

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