Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yılın en beğenilen oyunlarından Saros parasını bile çıkaramayabilir

    Returnal'ın arkasındaki stüdyo olarak tanınan Housemarque'ın yeni oyunu Saros, aldığı tüm olumlu yorumlara rağmen beklentilerin altında seyrediyor. Oyun, parasını bile çıkaramayabilir.

    Yılın en beğenilen oyunlarından Saros parasını bile çıkaramayabilir Tam Boyutta Gör
    Returnal ile dikkat çeken Housemarque stüdyosunun yaptığı Saros, 30 Nisan'da oyunseverlerle buluştu. Bu yılın en merak edilen oyunlarından olan yapım, oyun dünyasında ilgiyle karşılanırken, oldukça iyi yorumlar ve puanlar aldı. Bugün itibarıyla oyunun MetaCritic puanı 87. Bu da Saros'ı yılın en beğenilen oyunlarından biri yapıyor. Ne var ki gelen son haberler, bu olumlu havanın oyunculara yansımadığını gösteriyor.

    Saros Satışları Beklentilerin Altında İlerliyor

    İlk aşamada PlayStation 5'e özel bir oyun olarak çıkan Saros, ilk iki haftasında 200 bin kopya sattı. Bu sayı öyle felaket olmasa da Returnal'ın aynı süredeki performansının gerisinde. Oysa Saros'tan beklentiler çok daha yüksekti. Çünkü oyun hem daha büyük bir bütçeyle hayata geçirildi hem de Returnal isminin de katkısıyla daha çıkmadan çok fazla konuşuldu. Buna bir de olumlu yorumlar eklenince, oyunun çok daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyordu. Ancak bu noktada oyunun parasını çıkarması bile zor görünüyor. (Oyunun bütçesinin yaklaşık 76 milyon dolar olduğu söyleniyor)

    Elbette belirli bir konsola özel oyunların satış rakamları bu durumdan etkileniyor. Diğer yandan bu tarz "özel" oyunlar konsol satışlarına etki ederek artı bir değer de oluşturuyor. Ancak tüm bunlar göz önüne alındığında bile Saros hayal kırıklığı yaratmış gibi görünüyor.

    Roguelite türündeki Saros, sürekli bir güneş tutulması altında kalan Carcosa gezegeninde geçiyor. Hikâyenin merkezinde, bu düşman gezegende hayatta kalmaya çalışan Arjun Devraj adlı bir karakter bulunuyor. Karaktere hem oyun hem de dizi dünyasından tanınan Rahul Kohli hayat veriyor. Saros, tematik olarak döngü, ölüm ve yeniden doğuş kavramlarını merkeze alırken, oynanış tarafında Housemarque’un alametifarikası hâline gelen hızlı üçüncü şahıs aksiyonunu daha hikâye odaklı bir yapıyla sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    falım sakız falı harf hesaplama türknet davet kodu mercedes c180 kronik sorunlar mustela boykot mu fenere küfürlü besteler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Tuf Gaming A15 FA506NCGA78
    Asus Tuf Gaming A15 FA506NCGA78
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum