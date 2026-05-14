Yılın en beğenilen oyunlarından Saros parasını bile çıkaramayabilir

Tam Boyutta Gör Returnal ile dikkat çeken Housemarque stüdyosunun yaptığı Saros, 30 Nisan'da oyunseverlerle buluştu. Bu yılın en merak edilen oyunlarından olan yapım, oyun dünyasında ilgiyle karşılanırken, oldukça iyi yorumlar ve puanlar aldı. Bugün itibarıyla oyunun MetaCritic puanı 87. Bu da Saros'ı yılın en beğenilen oyunlarından biri yapıyor. Ne var ki gelen son haberler, bu olumlu havanın oyunculara yansımadığını gösteriyor.

Saros Satışları Beklentilerin Altında İlerliyor

İlk aşamada PlayStation 5'e özel bir oyun olarak çıkan Saros, ilk iki haftasında 200 bin kopya sattı. Bu sayı öyle felaket olmasa da Returnal'ın aynı süredeki performansının gerisinde. Oysa Saros'tan beklentiler çok daha yüksekti. Çünkü oyun hem daha büyük bir bütçeyle hayata geçirildi hem de Returnal isminin de katkısıyla daha çıkmadan çok fazla konuşuldu. Buna bir de olumlu yorumlar eklenince, oyunun çok daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyordu. Ancak bu noktada oyunun parasını çıkarması bile zor görünüyor. (Oyunun bütçesinin yaklaşık 76 milyon dolar olduğu söyleniyor)

Elbette belirli bir konsola özel oyunların satış rakamları bu durumdan etkileniyor. Diğer yandan bu tarz "özel" oyunlar konsol satışlarına etki ederek artı bir değer de oluşturuyor. Ancak tüm bunlar göz önüne alındığında bile Saros hayal kırıklığı yaratmış gibi görünüyor.

Mayıs ayında çıkacak dikkat çekici 10 oyun 2 hf. önce eklendi

Roguelite türündeki Saros, sürekli bir güneş tutulması altında kalan Carcosa gezegeninde geçiyor. Hikâyenin merkezinde, bu düşman gezegende hayatta kalmaya çalışan Arjun Devraj adlı bir karakter bulunuyor. Karaktere hem oyun hem de dizi dünyasından tanınan Rahul Kohli hayat veriyor. Saros, tematik olarak döngü, ölüm ve yeniden doğuş kavramlarını merkeze alırken, oynanış tarafında Housemarque’un alametifarikası hâline gelen hızlı üçüncü şahıs aksiyonunu daha hikâye odaklı bir yapıyla sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Yılın en beğenilen oyunlarından Saros parasını çıkaramayabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: