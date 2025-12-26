Giriş
    2025'in en iyi dizileri: Yıla damga vuran 10 yeni dizi

    Bu listemizde, 2025'te başlayan yeni diziler arasından sıyrılmayı başararak, yıla damga vurmayı başaran en iyi yapımları derledik. İşte 2025'te başlayan en iyi 10 yeni dizi:

    Bu listemizde hem MetaCritic ve Rotten Tomatoes gibi platformlardaki eleştirmen puanlarını, hem de The New York Times, Time, Variety, Rolling Stone gibi prestijli yayınların yıl sonu listelerini tarayarak, 2025 yılında başlayan en iyi 10 diziyi derledik.

    2025'te Başlayan En İyi 10 Dizi 📺

    2025, izleyicileri etkilemeyi başaran yeni diziler açısından oldukça verimli geçti. Yılın ilk yarısına The Pitt, Adolescence ve MobLand gibi diziler damga vururken, sonraki aylarda da Pluribus ve Task gibi övgü toplayan diziler sahneye çıktı. İşte 2025'e damga vuran en iyi 10 yeni dizi:

    1️⃣ The Pitt

    The Pitt Tam Boyutta Gör
    House, ER, Grey's Anatomy gibi izleyiciyi etkilemeyi başaran hastane dizilerine bu yıl bir yenisi daha eklendi. HBO Max'te izleyici ile buluşan The Pitt, bu yılın en beğenilen yeni dizilerinden biri olurken, bu başarısını beş Emmy ödülüyle de taçlandırdı.
    • Tür: Hastane Draması
    • IMDb Puanı: 8.9
    • İzlenebileceği Platform: HBO Max

    The Pitt, Pittsburgh'un en büyük hastanelerinden birinde görevli doktorların ve sağlık çalışanlarının her gün ayrı bir mücadeleye sahne olan yaşamlarına odaklanıyor. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyle her gün yüz yüze gelen bu ekip, bir yandan hastaların sorunlarını çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi özel hayatlarındaki problemlerle başa çıkmaya çalışıyor.

    2️⃣ Adolescence

    Adolescence Tam Boyutta Gör
    Dizi tarafında bu yılın belki de en büyük sürprizi Adolescence oldu. Mütevazı bir bütçeyle hayata geçirilen İngiltere yapımı bu mini dizi, beklenden çok daha büyük bir başarıya imza attı ve Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden biri oldu.
    • Tür: Drama, Suç
    • IMDb Puanı: 8.1
    • İzlenebileceği Platform: Netflix

    Başarılı oyuncu Stephen Graham'in başrolünü üstlendiği dizi, 13 yaşındaki bir öğrenicinin sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanması üzerine yaşananları konu alıyor. Bu cinayet tüm kasabada şok etkisi yaratırken, çocuğun ailesi, öğretmenleri ve soruşturmayı yürüten polisler gerçekte ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Stephen Graham dizide suçlanan çocuğun babasına hayat veriyor.

    3️⃣ Pluribus

    Pluribus Tam Boyutta Gör
    Breaking Bad ve Better Call Saul'in yaratıcısı olan Vince Gilligan'ın imzasını taşıyan Pluribus, bu yılın ikinci yarısında en çok konuşulan dizilerden biri oldu.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Gizem
    • IMDb Puanı: 8.2
    • İzlenebileceği Platform: Apple TV

    Hikâyenin merkezinde ünlü bir yazar olan Carol Sturka yer alıyor. Yeni kitabının tanıtımı için çıktığı tur kapsamında Albuquerque, New Mexico'ya gelen Carol, burada tuhaf bir salgının ortasında kalıyor. Şehirde hızla yayılan bir virüs, herkesi bir anda mutlu ve hoşnut bireylere dönüştürürken, bir tek Carol "normal" kalıyor. Apple, paylaştığı kısa tanıtım yazısında Pluribus'u şöyle tanımlıyor: "Farklı türleri harmanlayan bu özgün dizide dünyanın en mutsuz insanı, dünyayı mutluluktan kurtarmak zorundadır."

    4️⃣ Task

    Task Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Mark Ruffalo'nun başrolünü üstlendiği Task, Mare of Easttown'ın yaratıcısı olarak tanınan Brad Ingelsby'in imzasını taşıyor.
    • Tür: Suç, Drama
    • IMDb Puanı: 8
    • İzlenebileceği Platform: HBO Max

    Suç türünde bir mini dizi olan Task, yüksek riskli bir görev için bir araya getirilen bir grup ajanın hikâyesini anlatıyor. Farklı bürolardan toplanan bu ajan ve dedektiflerin başına FBI ajanı Tom (Mak Ruffalo) getiriliyor. Philadelphia boyunca gerçekleşen uyuşturucu evi soygunlarını araştıran grup, karşılarında hiç beklemedikleri bir soyguncu buluyor.

    5️⃣ MobLand

    MobLand Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan MobLand, eleştirmenlerden o kadar yüksek puanlar alamamış olsa da izleyicilerin bu yıl en beğendiği dizilerden biri oldu. Nitekim bu durum izlenme rakamlarına da yansıdı.
    • Tür: Suç, Drama
    • IMDb Puanı: 8.3
    • İzlenebileceği Platform: TOD

    MobLand sadece Guy Ritchie'nin imzasını taşımasıyla değil, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği dizide usta oyuncular Pierce Brosnan ve Helen Mirren da rol alıyor. Brosnan, Avrupa'da güç sahibi olan bir suç ailesinin başındaki isme hayat verirken, Mirren onun eşini canlandırıyor. Tom Hardy ise bu aile için fedailik yapan bir suçluya hayat veriyor.

    6️⃣ The Studio

    The Studio Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Seth Rogen'ın yaratıcısı olduğu The Studio, komedi tarafında bu yılın en beğenilen yapımlarından biri oldu.
    • Tür: Komedi
    • IMDb Puanı: 8.1
    • İzlenebileceği Platform: Apple TV+

    Seth Rogen'ın aynı zamanda başrolünü de üstlendiği dizi, köklü bir Hollywood stüdyosunda geçiyor. Hızla değişen bir sektörde ayakta kalmaya çalışan bustüdyoda yönetici olan Matt Remick'in, her gün başka bir krizle başa çıkması gerekiyor. The Studio yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar arasındaki karmaşık ilişkiler üzerinden Hollywood’un dinamiklerini ele alıyor.

    7️⃣ Common Side Effects

    Common Side Effects Tam Boyutta Gör
    Bu yıl ekrana gelen animasyon dizileri arasında en beğenilen yapım ise büyük şirketlere ve sağlık sistemine hicivsel bir bakış getiren Common Side Effects oldu.
    • Tür: Animasyon, Kara Komedi
    • IMDb Puanı: 8.5
    • İzlenebileceği Platform: -

    Komplo teorilerinden beslenen hikâyesiyle dikkat çeken Common Side Effects, hükûmetin tüm hastalıklara şifa olabilecek mucizevi bir mantarı bilerek kamuoyundan gizlediğini keşfeden iki arkadaşa odaklanıyor. Sıradan bir bitkisel kür arayışı kısa sürede büyük ilaç şirketlerinin ve gizli devlet kurumlarının karıştığı çılgın bir maceraya dönüşüyor.

    8️⃣ IT: Welcome to Derry

    IT: Welcome To Derry Tam Boyutta Gör
    IT filmlerinin Pennywise'ı, sinemalardan sonra şimdi TV'de ekranlarında da izleyicilere korku dolu anlar yaşatmayı başardı.
    • Tür: Korku, Fantastik
    • IMDb Puanı: 8
    • İzlenebileceği Platform: HBO Max

    Stephen King’in ikonik korku romanı IT'in geçmişine ışık tutan IT: Welcome To Derry, izleyicileri 1962'ye, yani filmlerde anlatılan olayların 27 yıl öncesine götürüyor. Hikâye yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada geçiyor. Bu kez hikâyenin merkezinde yeni karakterler yer alıyor. Ancak Pennywise'a filmlerde olduğu gibi yine Bill Skarsgård hayat veriyor. Zaten diziyi de filmlerle aynı ekip hazırladı.

    9️⃣ Dept Q

    Dept. Q Tam Boyutta Gör
    Netflix yapımı Dept. Q, The Queen's Gambit dizisinin de yaratıcısı olan Oscarlı senarist Scott Frank (Logan, Minority Report)'in imzasını taşıyor.
    • Tür: Suç, Drama
    • IMDb Puanı: 8.1
    • İzlenebileceği Platform: Netflix

    Bireşik Krallık'ta geçen dizi, zeki ama alaycı bir polis dedektifi olan Carl Morck'a odaklanıyor. Edinburgh polis departmanında pek dostu olmayan Dedektif Morck, bir bodrum katına, pek bir işe yaramayacağı düşünülen faili meçhul cinayetler birimine atanıyor. Q Departmanı olarak bilinen bu departmana adeta sürgün edilen Morck, burada kendi ekibini kurarak gerçekten insanlara yardımcı olabileceğini fark ediyor.

    🔟 Alien: Earth

    Alien: Earth Tam Boyutta Gör
    Alien serisinden çıkan ilk dizi olan Alien: Earth, Fargo ve Legion gibi dikkat çekici dizilere imza atan Noah Hawley'nin imzasını taşıyor.

    Alien: Earth, adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya'ya taşıyor. 2120 yılında, yani ilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Grup bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan Dünya'yı değiştirebilecek bu yaratıkla ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor.

