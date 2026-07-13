Tom Cruise tanınmaz hâlde: Yılın en merak edilen filmlerinden Digger'ın fragmanı yayınlandı

Digger ilk duyurulduğunda konusu hakkında çok fazla detay verilmemiş, sadece Tom Cruise'un kendi yarattığı felaketi durdurmaya çalışan güçlü bir figüre hayat vereceği söylenmişti. Hatta o dönemde bu karakter Elon Musk'a benzetiliyordu. Ancak yayınlanan ilk fragman, bunun Trump Amerikasının farklı yönlerini de yansıtan bir karakter olacağını gösteriyor.
Digger, 2 Ekim'de Sinemaseverlerle Buluşacak
Cruise filmde tüm dünyayı etkileyen ekolojik bir felakete sebep olan bir petrol baronunu canlandırıyor. Fragmana bakılırsa hem Trump'tan hem de Joe Biden'dan izler taşıyan ABD Başkanı, giderek büyüyen bu krizi çözmesi için tam da o krize sebebiyet veren adamı görevlendiriyor. Yani Digger Rockwell'i (Tom Cruise).
Oyuncu kadrosunda Tom Cruise'a Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Burn Gorman, Robert John Burke, Michael Stuhlbarg, John Goodman gibi isimler eşlik ediyor.
2 Ekim'de vizyona girecek olan Digger'ın bu yıl ödül sezonunda epey iddialı olması bekleniyor. Özellikle Tom Cruise'un En İyi Erkek Oyuncu ödülleri için bu yılki en güçlü adaylardan biri olacağı düşünülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: