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    Yılın en tartışmalı otomobili: Elektrikli Jaguar Type 01 sızdırıldı

    Jaguar'ın büyük merak uyandıran elektrikli Type 01 modeli resmi tanıtımından önce sızdırıldı. Radikal tasarımıyla dikkat çeken araç daha şimdiden eleştiri oklarının hedefi oldu.

    Yılın en tartışmalı otomobili: Elektrikli Jaguar Type 01 sızdı Tam Boyutta Gör
    Jaguar'ın tartışma yaratan Type 00 konseptinin seri üretim versiyonu Jaguar Type 01, resmi tanıtımından saatler önce sızdırıldı. Markanın köklü tasarım çizgisinden belirgin biçimde ayrışan model, konseptteki iki kapılı coupe gövdenin aksine dört kapılı sedan formuyla karşımıza çıkıyor. Yaya güvenliği yönetmeliklerine uyum sağlamak için gövde hatlarında bazı yumuşatmalar yapılmış olsa da Type 00 konseptinin radikal tasarım anlayışı büyük ölçüde korunmuş.

    Yılın en tartışmalı otomobili: Elektrikli Jaguar Type 01 sızdı Tam Boyutta Gör

    Uzunluğu 5 metreyi aşan otomobil, elektrikli bir modelden beklenmeyecek kadar uzun bir kaputa ve arka aksın üzerine konumlandırılmış kabine sahip. Ön bölümde geleneksel ızgaranın yerini yatay çizgiler ve oldukça ince far grupları alıyor. Geleneksel arka cama yer verilmeyen araçta arka görüş, ClearSight Rear View Display ekranı ve kamera sistemiyle sağlanıyor.

    Yılın en tartışmalı otomobili: Elektrikli Jaguar Type 01 sızdı Tam Boyutta Gör

    İlginç benzetmeler

    Yeni tasarım sosyal medyada da eleştirilere neden oldu. Bir kullanıcı otomobilin beklediğinden daha kötü göründüğünü söylerken ön tasarımı Batman'in otomobiline benzetti. Bir başka kullanıcı ise tasarım oranlarını ve sürüş görüşünü eleştirdi. Şarj kapağının arka yan camdan bile büyük göründüğünü belirten kullanıcı, devasa A sütunu ve büyük dikiz aynalarının sürücü görüşünü olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

    Yılın en tartışmalı otomobili: Elektrikli Jaguar Type 01 sızdı Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan bilgilere göre Jaguar Type 01, markanın JEA elektrikli platformu üzerine inşa edildi. Üç elektrik motoruyla donatılan modelin 1.000 beygirin üzerinde güç ve 1.300 Nm tork üretmesi bekleniyor. 120 kWh'lik bataryayla 770 km WLTP menzil hedefleyen Type 01, 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde 15 dakikalık şarjla 321 km menzil kazanabilecek.
    Yılın en tartışmalı otomobili: Elektrikli Jaguar Type 01 sızdı Tam Boyutta Gör
    Jaguar Type 01’de tork yönlendirme, adaptif havalı süspansiyon ve dönüş çapını 11.5 metreye düşüren arka tekerlek yönlendirme sistemi gibi gelişmiş şasi teknolojileri bulunacak. Modelin Porsche Taycan gibi rakiplerle mücadele etmesi ve başlangıç fiyatının yaklaşık 100.000 euro seviyesinde olması bekleniyor.
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