Yılın en tartışmalı otomobili: Elektrikli Jaguar Type 01 sızdırıldı

Uzunluğu 5 metreyi aşan otomobil, elektrikli bir modelden beklenmeyecek kadar uzun bir kaputa ve arka aksın üzerine konumlandırılmış kabine sahip. Ön bölümde geleneksel ızgaranın yerini yatay çizgiler ve oldukça ince far grupları alıyor. Geleneksel arka cama yer verilmeyen araçta arka görüş, ClearSight Rear View Display ekranı ve kamera sistemiyle sağlanıyor.
İlginç benzetmeler
Yeni tasarım sosyal medyada da eleştirilere neden oldu. Bir kullanıcı otomobilin beklediğinden daha kötü göründüğünü söylerken ön tasarımı Batman'in otomobiline benzetti. Bir başka kullanıcı ise tasarım oranlarını ve sürüş görüşünü eleştirdi. Şarj kapağının arka yan camdan bile büyük göründüğünü belirten kullanıcı, devasa A sütunu ve büyük dikiz aynalarının sürücü görüşünü olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: