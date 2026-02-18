Giriş
    2026’nın ilk ayında teknoloji sektöründe 30 bin kişi işten çıkarıldı

    2026’nın ilk haftalarında teknoloji sektöründe 30 bini aşkın kişi işten çıkarıldı. Amazon’dan Meta’ya birçok dev şirket, yapay zeka ve maliyet odaklı dönüşüm kapsamında kadrolarını küçülttü.

    Yılın ilk ayında teknoloji sektöründe 30 bin kişi işten çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji sektöründeki işten çıkarma dalgasının 2026 yılında da devam ettiği ortaya çıktı. Küresel ölçekte 30 binden fazla teknoloji çalışanı, yılın başından bu yana işini kaybetti. Mevcut temponun korunması halinde toplam işten çıkarmaların yıl sonunda 2025’i geride bırakması olası görünüyor.

    Pandemi sonrası dönemde hızla büyüyen teknoloji şirketleri, son birkaç yıldır kapsamlı bir yapılanma sürecinden geçiyor. 2021’den bu yana dünya genelinde yaklaşık 1 milyon teknoloji çalışanı işten çıkarıldı. Başlangıçta pandemi dönemindeki aşırı işe alımların geri çekilmesi olarak görülen bu süreç, zamanla şirketlerin operasyonel yapılarında kalıcı bir dönüşüme dönüştü. Özellikle yapay zeka entegrasyonu nedeniyle daha az çalışana ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

    İşten çıkarmalarda ABD açık ara önde

    Henüz yılın ilk ayını geride bırakmış olsak da toplamda 30.700 işten çıkarma gerçekleşti. Bunların 24.600’ü ABD’de kaydedildi. ABD merkezli 38 farklı şirket küçülme kararı alırken, en yüksek kesintiler Amazon, Meta ve ödeme teknolojileri şirketi Block’tan geldi.

    Yılın ilk ayında teknoloji sektöründe 30 bin kişi işten çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    Avrupa’da en sert darbe İsveç’te yaşandı. Telekomünikasyon ve ağ ekipmanları üreticisi Ericsson’un 1.900 kişiyi işten çıkarma kararı, ülkeyi kıta genelinde ilk sıraya yerleştirdi. Hollanda ise yarı iletken ekipman üreticisi ASML’nin 1.700 kişilik kesintisiyle Avrupa’da ikinci oldu.

    Amazon’dan 16 bin kişilik yeni kesinti

    2025’te yaklaşık 20 bin çalışanıyla yollarını ayıran Amazon, 2026’da bu tabloyu daha da ağırlaştırdı. Şirket, yılın başında 16.000 kişilik yeni bir işten çıkarma açıkladı. Bu, şirket tarihindeki en büyük kesintilerden biri olarak kayda geçti. Amazon, Ekim 2025’te de 14.000 pozisyonu sonlandırmıştı.

    Yılın ilk ayında teknoloji sektöründe 30 bin kişi işten çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    Amazon, bu adımları “sadeleşme” adı altında yaparken şirket, 2025’te 716,9 milyar dolar gelir elde etti ve yıllık bazda yüzde 12 büyüdü. Özellikle AWS tarafındaki güçlü performans dikkat çekerken, Amazon’un 2026 için 200 milyar dolara kadar sermaye harcaması planladığı ifade ediliyor. Bu yatırımın büyük kısmı yapay zeka ve bulut altyapısına yönlendirilecek.

    Toplam işten çıkarma 273 bini aşabilir

    Öte yandan yılın başından bu yana Meta, yaklaşık 1.500 çalışanıyla yollarını ayırdı. En büyük kesinti şirketin sanal ve artırılmış gerçeklik projelerini yürüten Reality Labs biriminde oldu. Finansal teknoloji şirketi Block Inc. ise yaklaşık 1.100 kişiyi, yani küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 10’unu işten çıkaracağını açıkladı.

    Mevcut eğilim devam ederse 2026 yılı sonunda toplam işten çıkarmaların 273.305’e ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu rakam, 2025’te kaydedilen 245.000 kişilik kesintiyi geride bırakabilir.

    2025’teki işten çıkarmaların arkasında otomasyon, yapay zeka kaynaklı rol dönüşümleri ve maliyet azaltma stratejileri bulunuyordu. İlk aşamada otomasyona daha açık pozisyonlar hedef alınmıştı. Ancak son dönemde Microsoft’un aralarında kıdemli bir yapay zeka direktörünün de bulunduğu 6.000 kişiyi işten çıkarması, üst düzey rollerin de artık risk altında olduğunu gösteriyor.

    2026’nın başından bu yana en fazla işten çıkarma açıklayan şirketler ve duyurulan pozisyon sayıları şöyle:

    • Amazon: 16.000
    • Ericsson: 1.900
    • ASML: 1.700
    • Meta: 1.500
    • Block: 1.100
    • Autodesk: 1.000
    • Salesforce: 1.000
    • Pinterest: 677
    • Ola Electric: 620
    • Playtika: 500
    • Workday: 400
    • T-Mobile: 393
    • ANGI Homeservices: 350
    • Peloton: 287
    • Expedia: 262
    • Oracle: 254
    • Kaseya: 250
    • Kiwi: 250
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 5 saat önce

    vay be gayet iyi

