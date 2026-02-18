2026’nın ilk ayında teknoloji sektöründe 30 bin kişi işten çıkarıldı

Pandemi sonrası dönemde hızla büyüyen teknoloji şirketleri, son birkaç yıldır kapsamlı bir yapılanma sürecinden geçiyor. 2021’den bu yana dünya genelinde yaklaşık 1 milyon teknoloji çalışanı işten çıkarıldı. Başlangıçta pandemi dönemindeki aşırı işe alımların geri çekilmesi olarak görülen bu süreç, zamanla şirketlerin operasyonel yapılarında kalıcı bir dönüşüme dönüştü. Özellikle yapay zeka entegrasyonu nedeniyle daha az çalışana ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.
İşten çıkarmalarda ABD açık ara önde
Henüz yılın ilk ayını geride bırakmış olsak da toplamda 30.700 işten çıkarma gerçekleşti. Bunların 24.600’ü ABD’de kaydedildi. ABD merkezli 38 farklı şirket küçülme kararı alırken, en yüksek kesintiler Amazon, Meta ve ödeme teknolojileri şirketi Block’tan geldi.
Amazon’dan 16 bin kişilik yeni kesinti
2025’te yaklaşık 20 bin çalışanıyla yollarını ayıran Amazon, 2026’da bu tabloyu daha da ağırlaştırdı. Şirket, yılın başında 16.000 kişilik yeni bir işten çıkarma açıkladı. Bu, şirket tarihindeki en büyük kesintilerden biri olarak kayda geçti. Amazon, Ekim 2025’te de 14.000 pozisyonu sonlandırmıştı.
Toplam işten çıkarma 273 bini aşabilir
Öte yandan yılın başından bu yana Meta, yaklaşık 1.500 çalışanıyla yollarını ayırdı. En büyük kesinti şirketin sanal ve artırılmış gerçeklik projelerini yürüten Reality Labs biriminde oldu. Finansal teknoloji şirketi Block Inc. ise yaklaşık 1.100 kişiyi, yani küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 10’unu işten çıkaracağını açıkladı.
Mevcut eğilim devam ederse 2026 yılı sonunda toplam işten çıkarmaların 273.305’e ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu rakam, 2025’te kaydedilen 245.000 kişilik kesintiyi geride bırakabilir.
2025’teki işten çıkarmaların arkasında otomasyon, yapay zeka kaynaklı rol dönüşümleri ve maliyet azaltma stratejileri bulunuyordu. İlk aşamada otomasyona daha açık pozisyonlar hedef alınmıştı. Ancak son dönemde Microsoft’un aralarında kıdemli bir yapay zeka direktörünün de bulunduğu 6.000 kişiyi işten çıkarması, üst düzey rollerin de artık risk altında olduğunu gösteriyor.
2026’nın başından bu yana en fazla işten çıkarma açıklayan şirketler ve duyurulan pozisyon sayıları şöyle:
- Amazon: 16.000
- Ericsson: 1.900
- ASML: 1.700
- Meta: 1.500
- Block: 1.100
- Autodesk: 1.000
- Salesforce: 1.000
- Pinterest: 677
- Ola Electric: 620
- Playtika: 500
- Workday: 400
- T-Mobile: 393
- ANGI Homeservices: 350
- Peloton: 287
- Expedia: 262
- Oracle: 254
- Kaseya: 250
- Kiwi: 250
