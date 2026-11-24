Bu videomuzda Grand Theft Auto VI'ya dair öne çıkan noktalara, önceki Rockstar oyunlarına göre neler değiştiğine ve oyuna girecekleri neler beklediğine bakıyoruz. GTA 6 incelemesi karşınızda!

Donanım Haber’den herkese merhaba. Vice City’ye tekrar hoşgeldiniz.

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Rockstar’ın GTA V sonrası Red Dead Redemption 2 ile birlikte çalışmalarına başladığı, ancak RDR 2’ye ağırlık verdikten sonra bir süre rafa kaldırdğı, şirket içi gerilimlerle ayrılıklara konu olan, birden fazla kez ertelenen oyunu GTA VI, nihayet karşımızda.

Uzun bir bekleyişin ardından beklentilerin yüksek olması kaçınılmaz. Neticede açık dünya oyunların kalite çıtasının nerede duracağını uzun bir süredir Rockstar belirliyor. Dolayısıyla GTA VI, yalnızca serinin yeni oyunu değil, oyun dünyasının teknik anlamda ulaştığı en yüksek nokta olmalı. Peki olabildi mi? Gelin birlikte bakalım.

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Öncelikle oyunu standart PlayStation 5 üzerinde oynadığımı belirteyim. GTA VI'yı ilk açtığımda beni en çok etkileyen görsel kalite oldu. Özellikle çevresel detaylar ve ışıklandırma konusunda tam anlamıyla yeni nesil hissettiriyor. Açık dünyaya çıktığınızda gün doğumunda sahil şeridini izlemek, gün batımında Vice City'nin silüetine bakmak veya gece neon ışıklarıyla aydınlanan sokaklarda dolaşmak gerçekten çok keyifli. Üstelik bu güzellikler yalnızca uzaktan bakınca etkileyici değil. Yakınlaşıp çevreyi incelediğinizde de detay seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz.

Karakter modelleri, kıyafetler, araç tasarımları, çevredeki nesneler, en basit gibi görülebilecek yerlerde bile birçok detay mevcut. Animasyonlar da bu görsel bütünlüğün önemli bir parçası. Karakterlerin hareketleri, nesnelerle etkileşimleri ve çevreye verdikleri tepkiler son derece doğal. Özellikle kalabalık alanlarda gördüğümüz insanların birbirinden farklı hareketler sergilemesi, bu dünyayı çok daha inandırıcı hâle getiriyor.

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Teknik açıdan değerlendirecek olursam 30 kare/saniye hedefleyen bir oyunla karşı karşıyayız. Daha yüksek kare hızları bekleyen oyuncular için bu durum elbette bir eksiklik. Ancak oyunun sunduğu detayları, animasyon yoğunluğunu ve aynı anda gerçekleşen etkileşimleri düşündüğümüzde Rockstar önceliği akcılıktan çok detay seviyesine vermiş. Bu yönüyle bana PS3 & Xbox 360 neslinin sonunda çıkan GTA V’i anımsatıyor. Mevcut konsol neslinin 6. yılını bitirmek üzere olduğumuzu düşünürsek GTA VI’nın da asıl hedefi PC ve bir sonraki nesil konsollar gibi.

Benim deneyimimde performansı ciddi anlamda bozan çok fazla sorunla karşılaşmadım. Yer yer 30 kare/saniyenin altına anlık düşüşler yaşadım ama deneyimi bozacak kadar uzun süreli veya çok keskin düşüşler değildi. Bir iki kez trafikteki araçların aniden kaybolduğunu gördüm. Bir görev sırasında da etkileşime geçmem gereken nesneye tıklayamıyordum. Son kontrol noktasından yeniden başlatınca düzeldi. Bunlar haricinde oyun bozan bir bug ile karşılaşmadım. Bu denli büyük bir oyunda hele de birçok oyunun çıkış döneminde sorunlu olmasına alıştığımız bir dönemde GTA VI için sorunsuza yakın bir çıkış dönemi performansı var diyebilirim.

Hikâye tarafında spoiler vermeden anlatmak gerekirse bizleri Leonida eyaletinde, Vice City merkezli bir macera bekliyor. Ana karakterlerimiz Jason ve Lucia. İkisinin de kendine göre geçmişi, beklentileri ve hayattan istedikleri var. Ancak ortak noktaları, daha iyi şartlar için birlikte hareket etmek. Hikâyenin başlangıcında karakterleri ve içinde bulundukları koşulları tanıyoruz. Rockstar burada bizi hemen büyük olayların ortasına bırakmak yerine, karakterlerin geçmişine ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanımamıza imkan tanıyan bir açılışa yer vermiş.

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Karakterler arası bağı güçlendirmek adına yapılabilecek pek çok şey var ama bunlar oyunda ilerlemenizi yavaşlatacak şeyler değil. Bir karakterle ilerlerken diğeri kendi hayatına devam ediyor. Zaman zaman birbirlerinden haber almak için mesajlaşıyorlar. Örneğin Jason ile akşam belli bir saatten sonra hâlâ eve dönmediyseniz Lucia merak edip size mesaj gönderebiliyor. Telefonunuza gelen mesajlara içten veya geçiştirici cevap verme seçeneği oyuncuya bırakılmış.

Görevlerin ilerleyişi de oldukça çeşitli. Yani oyun çizgisel bir ilerleyişe zorlamadığı sürece pek çok yerde gizli ilerlemeniz de mümkün çatışarak ilerlemeniz de. Üstelik ana görevler kadar yan görevler üzerinde de uğraşıldığı hissediliyor. Sadece bir işaretçiye gidip birkaç işlem yaparak tamamladığınız görevler yerine, kendi içerisinde başlangıcı, gelişimi ve sonucu olan küçük hikâyelerle karşılaşıyoruz. Hatta bazen bu hikayeler başka noktalarda başka olaylarla kesişip bir devamlılık sağlıyor. Hiçbir şey öylesine konulup geçilmiş gibi değil.

GTA VI'ın en sevdiğim taraflarından bir tanesi de gerçekçi bir hayat yaşamayı ister hale getirmesi. Yani bunu oyun dayatmıyor. Sadece bunu da yapabilirsin ve yaparsan şu artıları olur diyor. Yapıp yapmamak size kalmış. İsterseniz sabah kalkıp kahvenizi içebilir, bir şeyler atıştırabilir, spor yapabilir ve sonrasında işlerinize koyulabilirsiniz. Evde televizyon izleyebilir, telefonunuzla ilgilenebilir, sosyal medyaya bakabilir veya çeşitli ev işleriyle uğraşabilirsiniz.

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Telefon tarafı da oldukça detaylı hazırlanmış. Örneğin karakterin sağlık bilgilerine telefondaki sağlık uygulamasından bakıyoruz. Sosyal medyaya girip arkadaşlarımızın paylaşımlarına beğeni atıp yorumları okuyabiliyoruz. Banka hesabımıza bakiye yükleyip sadece dijital yöntemlerle çalışan alışveriş ve hizmetlerde kullanabiliyoruz. Bugün görev yapıp hikayede ilerleyeceğim diyerek başladığınız oyunda kendinizi benzin doldurmak için istasyona uğramış hazır gelmişken market alışverişi yapayım derken bulabiliyorsunuz. Sonra aldığınız ürünleri aracınızın bagajına koyup eve gidiyorsunuz.

Peki bütün bunları yapmak zorunda mıyız? Hayır. Tıpkı Red Dead Redemption 2'de silahlarımızın bakımını yapmak gibi, bu detaylar da oyunun sunduğu ekstra uğraşlar. Bunlarla ilgilenmek size farklı avantajlar sunabiliyor ama her dakika aman kahve içeyim, dur benzin alayım, biraz da spor yapayım gibi bir zorunluluk yok. Ancak oyunun dünyası öyle güzel oluşturulmuş ki bir süre sonra bunları yapmak istiyorsunuz.

Ben de oyunu daha gerçekçi oynamaya karar verdim. Sabahları kahve içip elma yiyip biraz spor yaptıktan sonra protein shake içip duşa girip evden öyle çıkıp göreve gidiyordum. Akşam da çok geç olmadan eve dönmeye çalışıyordum.

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Açık dünya oyunlarıyla ilgili yapımcıların sıkça kullandığı bir söz vardır: Yaşayan bir dünya yaptık. Ancak bu sözün hakkını vermek her oyuna nasip olmuyor. GTA VI'da karşılaştığımız NPC çeşitliliği gerçekten muazzam. Aynı karakterleri tekrar tekrar görmüyorsunuz. Üstelik yalnızca önemli yan karakterler değil, sokaktan geçen herhangi biri bile oldukça detaylı tasarlanmış.

İnsanlarla etkileşime girebiliyor, onlarla olumlu veya tehditkâr bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Tıpkı Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi. NPC’lerle uzun uzun sohbet etmiyoruz. Ancak verdiğimiz tepkilerin karşı tarafta bir dönüşü olması güzel bir ayrıntı. Örneğin trafikte birine çarptınız ve karşı taraf arabasından inerek üzerinize doğru geliyor. İsterseniz siz de gerginliği arttırabiliyorsunuz veya alttan alıp özür dileyerek karşı tarafın sakinleşmesini sağlayabiliyorsunuz.

Şehirdeki kalabalık da sabit değil. Günün hangi saatinde, hangi bölgede olduğunuza göre insanların yoğunluğu değişiyor. Sabahın erken saatlerinde bomboş olan bir sahil, gün içerisinde oldukça kalabalık hâle gelebiliyor. Sabahları koşuya çıkanlar, köpeklerini gezdirenler, sahilde vakit geçirenler derken ilerleyen saatlerde farklı bir görüntüyle karşılaşabiliyorsunuz. Bunlar tek başına çok büyük özellikler gibi görünmeyebilir. Ancak Rockstar'ın yaptığı şey tam olarak bu. Yüzlerce küçük ayrıntıyı bir araya getirerek içerisinde vakit geçirmek isteyeceğiniz bir dünya oluşturmak.

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Yaşayan dünyadan bahsetmişken polis sistemine de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü eski GTA oyunlarındaki gibi 10 saniye önce sizi arayan polislerin önünden elinizi kolunuzu sallayarak geçemiyorsunuz. Polislerin davranışları çok daha dikkatli ve cezalandırıcı. Bir olayın ardından yalnızca görüş alanlarından çıkmanız yetmeyebiliyor. Kıyafetiniz, kullandığınız araç, çevredeki güvenlik kameraları ve tanıklar arama sürecini etkileyebiliyor.

Bir seferinde polislerden kaçarken yolun karşısındaki kıyafet mağazasına girip üzerimi değiştirdim. İşim bitip dışarı çıktığımda aracımın başında bir polis memuru vardı. Aracın plakasını mı kontrol ediyordu yoksa ters park ettiğim için ceza mı kesiyordu bilmiyorum ama elindeki kâğıda bir şeyler yazdı ve sonrasında aracına binip uzaklaştı. Gittiği yol gitmek istediğim güzergah olduğu için tedirgin oldum ve o uzaklaşana kadar bekledim.

Bir başka seferde ise polislerden tamamen kurtulduğumu düşünerek metro istasyonuna yöneldim. Ancak istasyondaki güvenlik kameraları beni fark etmiş olacak ki polis telsizi konuşmalarında şüphelinin metro durağında görüldüğüne dair anons geçildi. Dolayısıyla bu kez de istasyon çevresinde aranmaya başladım. Hemen koşarak uzaklaştım. Bir bölgede suç işlediyseniz haritada orası kırmızıya dönüyor. Polisten kurtulsanız bile o olayın etkisi tamamen geçene kadar polis hala tetikte olabiliyor. Bölgenin rengi hafif hafif solarak zamanla normale dönüyor.

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Bence bu sistem, oyunun gerçekçilik hissini ciddi anlamda güçlendiriyor. Elbette sürekli haritada kaos yaratmak isteyen oyuncular için biraz yorucu olabilir. Ancak yaptıklarının sonuçlarıyla karşılaşmayı seven oyuncular için oldukça başarılı. Üstelik açık dünya yalnızca dikkatli olmanızı istemiyor, keşif yapmanızı da ödüllendiriyor. Haritanın farklı noktalarında gizlenmiş eşyalar, küçük olaylar, özel aktiviteler gibi çeşitli sürprizler bulunuyor. Bir göreve gitmek için yola çıktığınızda bazen yol üzerinde karşılaştığınız bir olay nedeniyle planınızı tamamen değiştirebiliyorsunuz. Üstelik o anda yapmak istemezseniz daha sonra yeniden karşılaşmanız da mümkün. Yani oyunun sunduğu içerikleri kaçırmamak için sürekli tetikte olmanıza gerek yok. Kendi temponuzda ilerleyebiliyorsunuz.

Harita gerçekten çok büyük. Bir gün sahil şeritlerini takip ederek bütün haritayı dolaşmaya karar verdim ve bu yolculuk gerçek zamanla yaklaşık bir saatimi aldı. Üstelik birbirini tekrar eden bölgelerden oluşan bir harita yok. Vice City'nin kalabalık sokaklarından kırsal alanlara, tarım bölgelerinden sahillere ve su altı dünyasına kadar farklı ortamlar bulunuyor. Tekneyle dolaşmak, dalış yapmak, planörle uçmak, balık tutmak, spor salonuna kaydolmak, bilardo oynamak, yarışlara katılmak derken yapılabilecek şeylerin sayısı oldukça fazla. Hatta evinizdeki konsolda oynayabildiğiniz mini oyunlar bile başlı başına ayrı bir oyun kalitesinde hazırlanmış.

GTA VI içerisinde bir mini oyun oynamak o konuya özel bir oyun oynamak kadar detaylı. Yani örneğin oyunda bilardo oynamak herhangi bir bilardo oyununu oynamakla benzer kalitede ya da GTA VI’da araba yarışlarına katıldığınızda aldığınız keyif sadece yarış oyunu olarak piyasaya çıkmış bazı oyunlardan daha fazla. Hazır araçlardan bahsetmişken biraz araba kullanma konularına da değinmek lazım.

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GTA V’ten sonra GTA VI’da araç dinamiklerine alışmak başlangıçta biraz zaman alabilir. Ancak sürüş mekaniklerine alıştıktan sonra araç kullanmak gerçekten keyifli hâle geliyor. Araçların ağırlığını ve yol tutuşunu hissettiren bir sistem var. Sürüş karakteristiğini, önden çekişli, arkadan itişli veya 4 çeker bir arabanın farkını anlayabilecek kadar hissediyorsunuz. En küçük scooterdan devasa inşaat araçlarına kadar sayısız seçeneğe sahip olmak oyunun artılarından bir diğeri. Yakıt almak da bu deneyimin bir parçası. İsterseniz aracınızın bakımını yaptırabilir, rengini değiştirebilir ve farklı modifikasyonlarla kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

Ancak polis konusundaki zorluğun bir benzeri araçlarda da var. Kafanıza göre her araca binemiyorsunuz. Yani binmeye binersiniz ama lüks araçlarda alarm ve takip sistemleri var. Yani bir aracı çalsanız bile araç konum bilgisini anlık olarak paylaştığı için takip edilip enselenmeniz çok yüksek ihtimal. Tabi hikayede ilerledikçe daha üst seviye araçlara erişebilmek için çeşitli imkanlara da sahip oluyorsunuz.

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Çatışma tarafında da oldukça tatmin edici bir deneyim var. Özellikle vuruş hissini fazlasıyla beğendim. Silahların kullanımı, geri tepme hissi ve düşmanların aldıkları hasara verdikleri tepkiler oldukça iyi hazırlanmış. GTA V'teki gibi doğrudan hedefe kilitlenen bir otomatik nişan sistemi bulunmuyor. Ancak nişanınızı bir düşmanın üzerinde bir süre tuttuğunuzda yardımcı bir hedefleme sistemi devreye giriyor.

Düşmanınızı nasıl etkisiz hâle getireceğiniz tamamen sizin tercihinize bırakılmış. Yaralayıcı atışlarla etkisiz hâle getirmeyi seçtiğinizde hedefleme göstergesi sarıya, daha kesin atışlarda ise kırmızıya dönüyor. Bu, aynı zamanda karakterinizin usta bir iş bitirici mi yoksa bir gözü dönmüş bir psikopat mı olacağını belirliyor. Bunu da yine RDR 2’deki onur seviyesi gibi düşünebilirsiniz.

Yakın dövüş tarafında da animasyonlar oldukça başarılı. Karakterlerin yumruklaşırken verdikleri tepkiler, hareketleri ve yakın dövüşlerde etraftaki nesnelerin kullanımı, çatışmaları daha inandırıcı kılıyor. Ancak bir noktadan sonra yakın dövüş bana fazla kolay geldi. Yani bir mekanda 3-4 kişi varsa bir tanesi silahına davranana kadar 2 tanesini yumrukla bayıltıp, silahlı olanı etkisiz hale getirip sonuncuya da silahın dipçiğiyle indirici darbeyi vurabiliyorsunuz. Tek bir mermi sıkmadan ve çok az hasar alarak 3-4 kişi arasından çıkmak mümkün. Uzak çatışmaların zorluğuna oranla yakın çatışmalar bana daha kolay hissettirdi.

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Görsel tarafta olduğu kadar ses tasarımı konusunda da oldukça başarılı bir iş var. Radyo istasyonları, müzik seçimleri ve görevlerde kullanılan parçalar zaten GTA serisinin önemli bir parçası. Ancak çevresel sesleri de özellikle başarılı buldum. Şehirde dolaşırken duyduğunuz konuşmalar, araç motorları, trafik sesleri, sahildeki dalgalar ve farklı bölgelerin kendine özgü atmosferi dünyayı çok daha canlı hissettiriyor. Özellikle gün batımında tekneyle şehir çevresinde dolaşırken veya gece Vice City sokaklarında araç kullanırken ses ve görüntü birbirini çok güzel tamamlıyor. Bu noktada Rockstar'ın yalnızca güzel görünen değil, göze olduğu kadar kulağa da hitap eden bir dünya oluşturduğunu söyleyebilirim.

Toparlayacak olursam GTA VI, açık dünya oyunlarında çıtanın ne kadar yükseğe taşınabileceğini gösteren bir yapım olmuş. Grafik kalitesi, animasyonlar, NPC çeşitliliği, etkileşimler, araç dinamikleri, görev tasarımı ve yaşayan dünya hissi bir araya geldiğinde gerçekten çok kapsamlı bir deneyim ortaya çıkıyor.

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Tabii herkesin bu oyunu aynı şekilde seveceğini düşünmüyorum. GTA'yı yalnızca haritada kaos yaratmak, araçlarla ortalığı karıştırmak ve polislerden kaçmak için oynayan oyuncular, gerçekçiliği önceki oyunlara oranla arttırılmış bu GTA’da aradıklarını bulamayabilirler. Çünkü polis sistemi daha cezalandırıcı, dünya daha tepkisel ve yaptığınız şeylerin sonuçları çok daha belirgin.

Ancak oyunun her köşesini keşfetmeyi, ana görevlerin dışında vakit geçirmeyi, küçük ayrıntıları fark etmeyi ve oyun dünyasının sunduğu içerikleri tüketmekten çok deneyimlemeyi seven oyuncular için GTA VI gerçekten biçilmiş kaftan. Yani oyunu ister 50 saat oynayın ister 100 saat oynayın “aa şunu da yapabiliyormuşuz” diyebileceğiniz bir şeyle mutlaka karşılaşıyorsunuz. Bazen bir sokakta gördüğünüz küçük bir ayrıntı, bazen hiç beklemediğiniz bir etkileşim, bazen de sıradan bir aktivitenin ne kadar özenli hazırlandığını fark etmek oyuna olan merakınızı yeniden canlandırıyor.

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Bazı oyunlar vardır, o kalitede oyunlar birkaç yılda bir çıkar ve çıktığı dönemi domine eder. Bence Rockstar Games, GTA VI ile bundan bile fazlasını yapmış. Sadece çıktığı dönemde konuşulmayacak, sonraki yıllarda çıkacak her oyunun kendisiyle kıyaslanacağı, başka firmalardaki oyun yapımcılarının bile imrenerek baktığı veya çıtayı yükselttiği için rahatsız olduğu bir oyun var karşımızda.

Hikâyede ilerlemek için çıktığınız bir yolculuk, bazen hiç planlamadığınız bir aktiviteye dönüşebiliyor. Bir bakmışsınız saatler geçmiş ama siz hâlâ Vice City'de bir şeylerle uğraşıyorsunuz ve bundan da keyif alıyorsunuz. Bence GTA VI'nın en büyük başarısı tam olarak bu. Bize yalnızca yapılacak görevler ve keşfedilecek bir harita sunmuyor. İçerisinde vakit geçirmek isteyeceğimiz, kendi rutinimizi oluşturabileceğimiz ve her köşesinde yeni bir şeyle karşılaşabileceğimiz bir dünya sunuyor.

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Bu incelememizde Grand Theft Auto VI'ya yakından baktık. Her aktivitenin detaylarına tek tek girmeye kalksam emin olun bu video abartısız bir şekilde uzun metraj film süresine çıkabilirdi. Ancak olabildiğince keşfetme isteğinizi baltalamadan genel hatlarıyla özetlemeye çalıştım.

Peki siz GTA VI’yı nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.

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