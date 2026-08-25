Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yolda yürürken telefon kullananlara da ceza geliyor: İtalya ilk adımı attı

    Karşıdan karşıya geçerken telefon veya elektronik cihaz kullanan yayalara da ceza geliyor. İtalya bu konuda ilk adımı atarak emsal teşkil edebilecek bir uygulama başlattı.

    Yolda yürürken telefon kullananlara ceza geliyor
    Yolda yürürken, özellikle de karşı karşıya geçerken telefonlarına bakan yayalar, aslında sadece kendilerini değil çevrelerindeki insanları ve araçları da tehlikeye atıyor. Bu yüzden şimdi İtalya'da yayaları da hedef alan cezalar devreye sokuluyor. Ülkede hazırlanan yeni karayolları yönetmeliği taslağına göre, karşıdan karşıya geçerken cep telefonu veya başka elektronik cihazlarla ilgilenen yayalara en az 75 euro para cezası verilecek.

    Telefon kullanırken karşıya geçene en az 75 euro ceza!

    İtalya Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekim ayı ortasına kadar onaylanması beklenen yeni düzenlemenin temel amacı, sürücülerin tepki vermek için yeterli zamanı bulamadığı kazaların önüne geçmek. Telefonuna odaklanan bir yayanın karşıdan karşıya geçerken çevresindeki araçları ve trafik koşullarını yeterince takip edememesi, sürücünün ani bir şekilde fren ya da manevra yapmasını gerektirebiliyor. Bu yüzden trafik güvenliği konusunda yayalara da sorumluluk yükleniyor.

    Ancak yasak, yayaların telefonlarını tamamen kullanmasını engellemeyecek. Örneğin eller serbest şekilde telefon görüşmesi yapmak serbest olacak. Kulaklık kullanımı da, yayanın çevresindeki sesleri yeterince duyabilmesi şartıyla yasaklanmayacak. Ayrıca düzenleme yalnızca yolun karşısına geçme eylemini hedefliyor; kaldırımda yürüyen yayalar bu cezanın kapsamında olmayacak.

    Telefon kullanırken yürümeye yönelik kısıtlamalar getiren ilk ülke İtalya değil. Örneğin Litvanya da 2018 yılında, karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanan yayalara para cezası getirmişti. ABD'nin Honolulu ve Japonya'nın Yamato şehri de yayalara yönelik benzer yaptırımlar uyguluyor. Şimdi İtalya'nın aldığı karar, bu tarz yapımların başka ülkelere de sıçrayabileceğinin habercisi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    daihatsu terios 1.5 tork konvertörlü şanzıman hangi araçlarda var tv izleme mesafesi 25 yaşında üniversiteye başlamak trafiğe kapalı alanlar nerelerdir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum