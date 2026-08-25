Yolda yürürken telefon kullananlara da ceza geliyor: İtalya ilk adımı attı

Telefon kullanırken karşıya geçene en az 75 euro ceza!
İtalya Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekim ayı ortasına kadar onaylanması beklenen yeni düzenlemenin temel amacı, sürücülerin tepki vermek için yeterli zamanı bulamadığı kazaların önüne geçmek. Telefonuna odaklanan bir yayanın karşıdan karşıya geçerken çevresindeki araçları ve trafik koşullarını yeterince takip edememesi, sürücünün ani bir şekilde fren ya da manevra yapmasını gerektirebiliyor. Bu yüzden trafik güvenliği konusunda yayalara da sorumluluk yükleniyor.
Ancak yasak, yayaların telefonlarını tamamen kullanmasını engellemeyecek. Örneğin eller serbest şekilde telefon görüşmesi yapmak serbest olacak. Kulaklık kullanımı da, yayanın çevresindeki sesleri yeterince duyabilmesi şartıyla yasaklanmayacak. Ayrıca düzenleme yalnızca yolun karşısına geçme eylemini hedefliyor; kaldırımda yürüyen yayalar bu cezanın kapsamında olmayacak.
Telefon kullanırken yürümeye yönelik kısıtlamalar getiren ilk ülke İtalya değil. Örneğin Litvanya da 2018 yılında, karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanan yayalara para cezası getirmişti. ABD'nin Honolulu ve Japonya'nın Yamato şehri de yayalara yönelik benzer yaptırımlar uyguluyor. Şimdi İtalya'nın aldığı karar, bu tarz yapımların başka ülkelere de sıçrayabileceğinin habercisi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim