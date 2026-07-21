Yeni Mercedes-Maybach GLS tanıtıldı: Güçlü V8 motor ve bolca teknoloji

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Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasının ultra lüks temsilcisi Mercedes-Maybach GLS, geçirdiği kapsamlı yenilenmeyle birlikte lüks SUV segmentindeki standartları bir adım daha yukarı taşıyor. Tasarımdan yapay zekaya, masaj sistemlerinden jant tasarımına kadar her detayı özenle işlenen yeni Mercedes-Maybach GLS resmi olarak tanıtıldı.

İşte yollara çıkmaya hazırlanan bu büyüleyici yürüyen sarayın öne çıkan tüm detayları:

Dış tasarım: Yolda süzülen zarafet ve heybet

Yeni Maybach GLS, dışarıdan bakıldığında hemen fark edilen göz alıcı bir duruşa sahip. Maybach’a özel yenilenen devasa ön ızgara, çerçevesine gizlenmiş ışıklandırılmış MAYBACH yazısı ve dikey Mercedes-Benz yıldızı ile gece de büyüleyici bir imza sunuyor.

23 inçlik dövme jantların merkezinde yer alan üç kollu Mercedes yıldızı, özel bir bilyalı rulman mekanizması sayesinde tekerlek dönse dahi yer çekimine bağlı kalarak her zaman dik duruyor. Elektrikli yan basamaklar ise kapı açıldığında 1 saniyenin altında açılıyor. LED aydınlatmalar basamağı parlatırken, zemine ikonik Maybach amblemi yansıtılıyor.

İç mekan: Duyulara hitap eden huzur odası

Tam Boyutta Gör Kabin içerisi sadece bir seyahat alanı değil, dış dünyadan tamamen izole edilmiş özel bir kaçış noktası olarak tasarlandı. Ön koltuklardaki yeni titreşimli masajın yanı sıra arkadaki Executive Koltuklar için GLS tarihinde ilk kez baldır masajı özelliği sunuluyor.

Özel izolasyon malzemeleri ve motor kapağındaki ağır matlar sayesinde kabin içi sessizlik maksimuma çıkarıldı. Ayrıca gelişmiş elektrikli filtre sistemi, kabin havasını her 90 saniyede bir tamamen tazeliyor. 15 hoparlör ve 710 watt'lık amfi ile Dolby Atmos destekli ses sistemi de büyüleyici bir ses deneyimi sunuluyor.

İki arka koltuk arasında iki adet 0,75 litrelik şampanya şişesini soğutabilen özel buzdolabı bölmesi yer alıyor.

MBUX Superscreen ve üretken yapay zeka

Tam Boyutta Gör Yeni GLS, dijital deneyimi yapay zeka entegrasyonuyla kişisel bir asistana dönüştürüyor. Tek bir cam panel altında birleşen üç adet 12.3 inçlik ekran, rose gold dijital kadran detaylarıyla göz alıyor.

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MBUX Sanal Asistanı; Google Gemini, ChatGPT ve Microsoft Bing altyapılarını kullanarak sürücü ve yolcularla doğal, akıcı ve geçmiş konuşmaları hatırlayan diyaloglar kurabiliyor. 10 kamera, 5 radar, 12 ultrasonik sensör ve saniyede 254 trilyon işlem yapabilen su soğutmalı süper bilgisayar ile araç, şehir içi trafiğinde yoğun otonom destek sağlıyor.

Motor ve süspansiyon: Güç ve pürüzsüzlük

Tam Boyutta Gör Yeni Maybach GLS'nin kaputu altında 48V hafif hibrit desteği sunan M177 EVO kodlu V8 Biturbo motor görev yapıyor. 612 beygir güç üreten motora hibrit sistemin 17 kW'lık ufak bir desteği söz konusu. Toplam sistem torku 850 Nm olarak açıklanan lüks SUV'da AIRMATIC havalı süspansiyon ve E-ACTIVE BODY CONTROL sistemi sayesinde pürüzsüz bir yolculul deneyimi sunuluyor.

Opsiyonel E-ACTIVE BODY CONTROL sistemi, saniyede bin kez yol durumunu analiz ederek her tekerleğin amortisör sertliğini bağımsız yönetiyor. Araç, kum veya çamura saplandığında kendi kendini sallayarak kurtaran özel bir Rocking Mode özelliğine de sahip. Özel Curve modu da içeren bu sistem, virajlarda gövdeyi 3 dereceye kadar içeri yatırarak yanal kuvveti sıfırlıyor.

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Yollardaki lüks saray yenilendi: İşte yeni Maybach GLS

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