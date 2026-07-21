Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Mercedes-Maybach GLS tanıtıldı: Güçlü V8 motor ve bolca teknoloji

    Yeni Mercedes-Maybach GLS sahneye çıktı! Google Gemini entegreli yapay zeka asistanı, üçlü dev ekranı ve otonom sürüş teknolojisiyle ultra lüks SUV segmentinde dijital devrim başlıyor.

    Yollardaki lüks saray yenilendi: İşte yeni Maybach GLS Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasının ultra lüks temsilcisi Mercedes-Maybach GLS, geçirdiği kapsamlı yenilenmeyle birlikte lüks SUV segmentindeki standartları bir adım daha yukarı taşıyor. Tasarımdan yapay zekaya, masaj sistemlerinden jant tasarımına kadar her detayı özenle işlenen yeni Mercedes-Maybach GLS resmi olarak tanıtıldı.

    İşte yollara çıkmaya hazırlanan bu büyüleyici yürüyen sarayın öne çıkan tüm detayları:

    Dış tasarım: Yolda süzülen zarafet ve heybet

    Yeni Maybach GLS, dışarıdan bakıldığında hemen fark edilen göz alıcı bir duruşa sahip. Maybach’a özel yenilenen devasa ön ızgara, çerçevesine gizlenmiş ışıklandırılmış MAYBACH yazısı ve dikey Mercedes-Benz yıldızı ile gece de büyüleyici bir imza sunuyor.

    23 inçlik dövme jantların merkezinde yer alan üç kollu Mercedes yıldızı, özel bir bilyalı rulman mekanizması sayesinde tekerlek dönse dahi yer çekimine bağlı kalarak her zaman dik duruyor. Elektrikli yan basamaklar ise kapı açıldığında 1 saniyenin altında açılıyor. LED aydınlatmalar basamağı parlatırken, zemine ikonik Maybach amblemi yansıtılıyor.

    İç mekan: Duyulara hitap eden huzur odası

    Yollardaki lüks saray yenilendi: İşte yeni Maybach GLS Tam Boyutta Gör
    Kabin içerisi sadece bir seyahat alanı değil, dış dünyadan tamamen izole edilmiş özel bir kaçış noktası olarak tasarlandı. Ön koltuklardaki yeni titreşimli masajın yanı sıra arkadaki Executive Koltuklar için GLS tarihinde ilk kez baldır masajı özelliği sunuluyor.

    Özel izolasyon malzemeleri ve motor kapağındaki ağır matlar sayesinde kabin içi sessizlik maksimuma çıkarıldı. Ayrıca gelişmiş elektrikli filtre sistemi, kabin havasını her 90 saniyede bir tamamen tazeliyor. 15 hoparlör ve 710 watt'lık amfi ile Dolby Atmos destekli ses sistemi de büyüleyici bir ses deneyimi sunuluyor.

    İki arka koltuk arasında iki adet 0,75 litrelik şampanya şişesini soğutabilen özel buzdolabı bölmesi yer alıyor.

    MBUX Superscreen ve üretken yapay zeka

    Yollardaki lüks saray yenilendi: İşte yeni Maybach GLS Tam Boyutta Gör
    Yeni GLS, dijital deneyimi yapay zeka entegrasyonuyla kişisel bir asistana dönüştürüyor. Tek bir cam panel altında birleşen üç adet 12.3 inçlik ekran, rose gold dijital kadran detaylarıyla göz alıyor.

    MBUX Sanal Asistanı; Google Gemini, ChatGPT ve Microsoft Bing altyapılarını kullanarak sürücü ve yolcularla doğal, akıcı ve geçmiş konuşmaları hatırlayan diyaloglar kurabiliyor. 10 kamera, 5 radar, 12 ultrasonik sensör ve saniyede 254 trilyon işlem yapabilen su soğutmalı süper bilgisayar ile araç, şehir içi trafiğinde yoğun otonom destek sağlıyor.

    Motor ve süspansiyon: Güç ve pürüzsüzlük

    Yollardaki lüks saray yenilendi: İşte yeni Maybach GLS Tam Boyutta Gör
    Yeni Maybach GLS'nin kaputu altında 48V hafif hibrit desteği sunan M177 EVO kodlu V8 Biturbo motor görev yapıyor. 612 beygir güç üreten motora hibrit sistemin 17 kW'lık ufak bir desteği söz konusu. Toplam sistem torku 850 Nm olarak açıklanan lüks SUV'da AIRMATIC havalı süspansiyon ve E-ACTIVE BODY CONTROL sistemi sayesinde pürüzsüz bir yolculul deneyimi sunuluyor.

    Opsiyonel E-ACTIVE BODY CONTROL sistemi, saniyede bin kez yol durumunu analiz ederek her tekerleğin amortisör sertliğini bağımsız yönetiyor. Araç, kum veya çamura saplandığında kendi kendini sallayarak kurtaran özel bir Rocking Mode özelliğine de sahip. Özel Curve modu da içeren bu sistem, virajlarda gövdeyi 3 dereceye kadar içeri yatırarak yanal kuvveti sıfırlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dışarıda duş alınabilecek yerler lens suyu yerine ne kullanılır 1.5 dci turbo hortumu yağ kaçağı kia ceed 1.6 crdi otomatik kapının arkasında kalan anahtar nasıl düşürülür

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    realme C55
    realme C55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen Gaming
    HP Omen Gaming
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum