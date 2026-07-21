Çin'de dev elektrikli araç krizi: Yollar yıpranıyor, bütçede büyük açık oluştu

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Çin’de elektrikli araç dönüşümü baş döndürücü bir hızla devam ediyor. Milyonlarca benzinli aracın yerini alan sıfır emisyonlu otomobiller hava kirliliğini azaltarak büyük bir başarıya imza atsa da madalyonun diğer yüzünde hükümeti çaresiz bırakan devasa bir altyapı krizi baş gösterdi.

Yollara çıkan elektrikli araçların her geçen gün daha büyük ve ağır hale gelmesi, Çin’in karayolu ağını kelimenin tam anlamıyla ezmeye başladı.

Boyutlar 5 metreyi, ağırlıklar 3 tonu aştı

Çin Yolcu Otomobilleri Birliği (CPCA) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında pazara sunulan yeni otomobillerin yüzde 60’ının uzunluğu 5 metreyi aşmış durumda. Yerel üreticilerin tüketici talebini karşılamak adına giderek daha büyük ve lüks SUV ile MPV modellerine yönelmesi, araç ağırlıklarının 3 tona kadar çıkmasına neden oldu.

Ağırlaşan bu devasa modellerin yarattığı aşınma yollara ciddi zarar verirken, kompakt araç pazarı ise hızla eriyor. Geçtiğimiz yıl pazardaki payı yüzde 13 olan 4,5 metreden kısa küçük modellerin oranı bu yıl yüzde 2’ye kadar geriledi. Xiaomi'nin yakın zamanda tanıttığı en büyük modeli Skynomad N90 gibi araçlar da bu trendin en belirgin örnekleri arasında gösteriliyor.

Akaryakıt vergisi eridi: Yıllık 44 milyar dolarlık delik

Tam Boyutta Gör Çin hükümeti normal şartlarda otoyol ve şehir içi yol bakımlarını akaryakıt üzerinden alınan vergilerle finanse ediyordu. Ancak elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte benzin tüketimi ve dolayısıyla vergi gelirleri sert bir düşüşe geçti.

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Çin Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı araştırma birimlerinin verilerine göre, ülkedeki karayolu bakım ve yönetimi için her yıl yaklaşık %50 oranında bir bütçe açığı oluşuyor. Yerel yolların yüzde 40’ının onarım onayı almasına rağmen yetersiz bütçe nedeniyle bakımsız kaldığı ve oluşan yıllık bütçe açığının 300 milyar yuana (yaklaşık 44 milyar dolar) ulaştığı belirtiliyor.

Kilometre başına vergi sistemi değerlendiriliyor

Mevcut krizi çözmek adına Çin yönetimi yeni finansman modellerini masaya yatırdı:

Kilometre Başına Vergi: Sürücülerin katettiği mesafeye göre vergilendirildiği bir sistem değerlendiriliyor. Hainan eyaleti, uydu navigasyonu (GPS) üzerinden araç takibi yaparak sınıfa göre değişen kilometre vergisi pilot uygulamasını başlattı bile.

Sürücülerin katettiği mesafeye göre vergilendirildiği bir sistem değerlendiriliyor. Hainan eyaleti, uydu navigasyonu (GPS) üzerinden araç takibi yaparak sınıfa göre değişen kilometre vergisi pilot uygulamasını başlattı bile. Vergi Muafiyetlerinin Kaldırılması: Hükümet, yeni enerjili araçlara (NEV) sağlanan satış vergisi indirimini yarı yarıya düşürerek %5'e indirdi. Ayrıca hibrit (PHEV) ve menzil artırıcılı elektrikli araçların yıllık taşıt vergisi muafiyetleri kaldırılıyor.

Hükümet, yeni enerjili araçlara (NEV) sağlanan satış vergisi indirimini yarı yarıya düşürerek %5'e indirdi. Ayrıca hibrit (PHEV) ve menzil artırıcılı elektrikli araçların yıllık taşıt vergisi muafiyetleri kaldırılıyor. Devletten Otomotivcilere "Manevi" Müdahale: Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organı People’s Daily, otomotiv üreticilerine "akla ve mantığa dönün" çağrısında bulunarak aşırı büyük araçların şehir altyapısıyla uyuşmadığı uyarısını yaptı. Devlet televizyonu CCTV ise sektörün devasa elektrikli araç sevdasını gerçek bir inovasyon değil, geçici pazar hırsı olarak nitelendirdi.

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Yolları yıpratan dev elektrikli SUV'lara KM başına vergi sinyali

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