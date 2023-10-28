Yolun sonu: Xiaomi üç modelin güncelleme desteğini kesti!

Xiaomi üç modelin güncelleme desteğini kesti
Xiaomi'nin yenilenen EOS listesine göre Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro ve POCO X3 modelleri artık ileriye dönük güncelleme almayacak. İlk olarak 2020 yılında satışa çıkan bu telefonların Android 10 tabanlı MIUI 12 ile tanıtıldığını hatırlatalım. Günümüze kadar üç büyük MIUI güncellemesi alan telefonlar, halihazırda Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümü ile destekleniyor. Dolayısıyla şirketin eski politikası gereği üç telefonun da yazılım desteği artık sonlanıyor.
Kaçıranlar için günümüzde Xiaomi, 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. Ancak bu politikanın yalnızca tepe model cihazlar için geçerli olduğunu belirtelim.
Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro ve POCO X3 için desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Tabi ki yeni MIUI ve Android güncellemelerini almayacak. Ancak ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar. Bu nedenle, kullanıcıların daha yeni bir telefona yükseltme konusunda endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.