Yönetmelik hazır: Araçlarda multimedya ekranlar ve amfiler serbest!

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in aktardığı bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı onayına sunulan yönetmelik, "yasakçı" anlayış yerine vatandaşın huzuru ve trafik güvenliği öncelikli olarak hazırlandı.
Multimedya ekranlar artık yasak değil!
Telefon tutucuları serbest
Yeni düzenlemeyle birlikte telefon tutucuları ve ön cama takılan araç kameraları açıkça serbest bırakıldı. Ayrıca direksiyon simidi veya aracın gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan aksesuarlar serbestçe kullanılabilecek.
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Dışarıyı rahatsız edenlere ceza kesilecek
Yasal olarak izin verilen şiddette hoparlöre sahip sürücülerin dışarıyı rahatsız etmemesi isteniyor. Bir araca ses sisteminden dolayı işlem yapılabilmesi için "sesin araçtan dışarıya taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozması" ve bu durumun somut bir şekilde "kayıt altına alınması" şartına bağlandı. Bu sayede, araç içinde kendi halinde müzik dinleyen sürücülerin hakları koruma altına alındı.
Hazırlanan yeni yönetmelikte, "yasaklama ve sınırlama” yerine "alan tanımlama ve serbestlik sınırlarını çizme" ilkeleri uygulandı. Yönetmeliğin uygulama maddesine göre İçişleri Bakanlığı ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da uygulamada yetkili kılındı. Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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