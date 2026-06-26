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    Yönetmelik hazır: Araçlarda multimedya ekranlar ve amfiler serbest!

    Araçlarda multimedya ekran, telefon tutucusu ve amfi hoparörlere  ilişkin tartışmalar sona eriyor. Yeni yönetmelikle bu ekipmanlar serbest oluyor.                     

    Yönetmelik hazır: Araçlarda multimedya ekranlar ve amfi serbest Tam Boyutta Gör
    Büyük ses getiren ve tepkiler sonrasında geri çekilen "araçlarda multimedya sistemi ve amfi hoparlör" yasağında belirsizlik sona eriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme, Cumhurbaşkanı onayına sunuldu. Daha önce yasaklanan ekipmanlar yeni düzenleme ile serbest bırakılıyor.

    Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in aktardığı bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı onayına sunulan yönetmelik, "yasakçı" anlayış yerine vatandaşın huzuru ve trafik güvenliği öncelikli olarak hazırlandı.

    Multimedya ekranlar artık yasak değil!

    Yönetmelik hazır: Araçlarda multimedya ekranlar ve amfi serbest Tam Boyutta Gör
    Otomobillerde fabrika çıkışlı veya sonradan takılmış multimedya navigasyon ekranların, görüşü engelleyici bir unsur olmadığına kanaat getirildi. Sürücülerin sürüş, park veya navigasyon yardımı amacıyla kullandığı cihazlar ile araç içi/dışı kameralar, kayıt cihazları ve sistem ayarlarına ilişkin ekranların kullanımı tamamen serbest bırakıldı.

    Telefon tutucuları serbest

    Yeni düzenlemeyle birlikte telefon tutucuları ve ön cama takılan araç kameraları açıkça serbest bırakıldı. Ayrıca direksiyon simidi veya aracın gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan aksesuarlar serbestçe kullanılabilecek.

    Amfilere 300 Watt sınırı

    Yönetmelik hazır: Araçlarda multimedya ekranlar ve amfi serbest Tam Boyutta Gör
    Daha önceki düzenlemede araca sonradan takılan tüm ses sistemleri yasaklanmıştı. Yeni düzenleme ise belirli ses seviyesini aşmayan ses sistemlerini serbest kılıyor. Yeni dönemde araçların bagaj kısmında 1 adet maksimum 300 watt amfi ve 1 adet maksimum 45 Hz subwoofer kulllanımına izin verilecek.

    Dışarıyı rahatsız edenlere ceza kesilecek

    Yasal olarak izin verilen şiddette hoparlöre sahip sürücülerin dışarıyı rahatsız etmemesi isteniyor. Bir araca ses sisteminden dolayı işlem yapılabilmesi için "sesin araçtan dışarıya taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozması" ve bu durumun somut bir şekilde "kayıt altına alınması" şartına bağlandı. Bu sayede, araç içinde kendi halinde müzik dinleyen sürücülerin hakları koruma altına alındı.

    Hazırlanan yeni yönetmelikte, "yasaklama ve sınırlama” yerine "alan tanımlama ve serbestlik sınırlarını çizme" ilkeleri uygulandı. Yönetmeliğin uygulama maddesine göre İçişleri Bakanlığı ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da uygulamada yetkili kılındı. Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek.

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    enreka_tr 22 saat önce

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