Alman yonga devi Infineon 1400 kişiyi işten çıkarıyor

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Tam Boyutta Gör Son dönemde yapay zekâ fırtınası yonga dünyasını adeta uçururken rüzgârı arkasına alamayan firmalar ise çareyi işten çıkarmakta buluyor. Alman yonga devi Infineon da düşüş yaşayan firmalardan.

Infineon krize çözüm arıyor

Alman devi Infineon son çeyrek mali tablolarına göre yüzde 10 düşüşle 3.7 milyar Euro gelir elde ederken net kâr de yüzde 50 düşüşle 403 milyon Euro oldu. Firmanın 2024 yılı gelir beklentisi ise düştü ve 15 milyar dolar olarak revize edildi.

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Firma rekabetin giderek arttığı pazarda mali yükten kurtulabilmek adına iş gücünü kesme kararı aldı. 58 binden fazla çalışanı olan firma 1400 kişinin işine son vereceğini duyurdu. 1400 kişi ise daha düşük maliyetlerin olduğu bölümlere kaydırılacak. Firma endişelenecek bir durum olmadığını ancak toparlanmanın biraz zaman alacağını belirtiyor.

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Yonga sektöründe işten çıkarmalar devam ediyor