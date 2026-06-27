Yorum at, kupon kazan: DH üyelerine özel 100 TL Amazon indirim kodu!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon'un yılın en büyük indirim etkinliklerinden biri olan Prime Day, 29 Haziran'da sona eriyor. Yüz binlerce üründe yılın en düşük fiyatları ve son ayların en avantajlı kampanyaları devam ederken, DonanımHaber takipçileri için bu fırsatları daha da cazip hale getirecek özel bir kampanya hazırladık.

DonanımHaber üyelerine özel olarak, 500 TL ve üzeri Amazon alışverişlerinizde geçerli 100 TL indirim kodu dağıtıyoruz. Böylece Prime Day kapsamında indirime giren ürünleri, ekstra 100 TL indirimle satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz.

💡 500 TL'ye 100 TL indirim kodu nasıl alınır?

Telefonunuzdan kampanya sayfasına tıklayın: https://www.amazon.com.tr/primeday Bu konunun altına DH üyeliğinizle herhangi bir yorum yapın. İndirim kodunuz otomatik olarak Özel Mesaj’la iletilecek. Özel Mesaj kutunuzu kontrol ediniz. İndirim kodunu yalnızca Amazon mobil uygulamasından yapılacak alışverişlerde kullanabilirsiniz.

⚠️Koşullar

Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve en az 10 mesaj (Sıcak Fırsatlar hariç) sayısına sahip tüm üyelerimiz kod alabilir.

Kodlar kişiye özeldir ve 1 üye en fazla 1 kod alabilir.

Kupon kodu yalnızca Amazon mobil uygulamasından yapılan alışverişlerde yalnızca 1 defa kullanılabilir.

yapılan alışverişlerde yalnızca 1 defa kullanılabilir. İndirim kuponu 29 Haziran saat 23.59'a kadar geçerlidir.

Gerekli koşulları sağlayan ilk 1.000 üyemize indirim kodu otomatik olarak iletilecek. İlk 1.000 kişi arasına giremezseniz üzülmeyin, önümüzdeki günlerde daha fazla kişiye indirim kodu dağıtacağız.

❓ Kupon Kodu Nasıl Kullanılır?

Amazon mobil uygulamasında ürünleri sepete ekleyin Ödeme adımına devam edin. Kart bilgilerinin altında yer alan "Hediye Kartları ve Promosyon Kodu Kullan" seçeneğine dokunun. Açılan alana özel mesajla gönderilen kupon kodunu (Örneğin: ABCD-ABC12-12345) girin ve Kullan butonuna basın. Sepetinizde 100 TL indirim uygulanacaktır.

Amazon Prime Day'in kaçırılmaması gereken indirimleri 22 sa. önce eklendi

Prime Day indirimleri DH'de

Amazon Prime Day boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

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