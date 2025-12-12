Kesintisiz enerji üretme hedefi: Yörüngeden güneş santrallerine enerji aktarılacak

Güneş enerjisini yeniden tanımlamayı hedefleyen Overview Energy, yeryüzündeki mevcut güneş santrallerini geceleri de elektrik üreten tesislere dönüştürmeyi amaçlayan iddialı projesiyle sahneye çıktı. Şirket, yörüngede topladığı enerjiyi yeryüzüne göndermeyi hedefliyor.
Şirketin yaklaşımı, Dünya’dan yaklaşık 35 bin km yükseklikteki jeosenkron yörüngeye yerleştirilecek geniş güneş panelleriyle uzayda kesintisiz güneş ışığı toplamak ve bu enerjiyi kızılötesi lazerler aracılığıyla doğrudan yeryüzündeki büyük ölçekli güneş santrallerine iletmek üzerine kurulu. Bu sayede, gün ışığına bağlı olmadan neredeyse 24 saatlik enerji üretimi hedefleniyor.
İlk yörünge testi 2028’de
Girişim bugüne kadar 20 milyon dolar yatırım topladı ve bu bütçenin bir kısmı, teknolojinin havada yapılan bir gösterimi için kullanıldı. Hafif bir uçak üzerine yerleştirilen lazer sistemi, 5 kilometrelik mesafeden yere konuşlandırılmış bir alıcıya enerji aktararak sistemin çalışabilirliğini ortaya koydu.
Şirket, 2028’de ilk test amaçlı uydusunu alçak Dünya yörüngesine göndermeyi, ardından nihai sistemini 2030’da jeosenkron yörüngede devreye alarak megawatt düzeyinde enerji aktarımına başlamayı hedefliyor.
Rekabetsiz bir ortam değil
Overview Energy'nin avantajı, altyapı olarak mevcut güneş tarlalarını kullanarak daha kolay bir entegrasyon sunması. Yine de şirketin uzaydan gönderilen enerji ışınlarının güvenli olduğunu ve hedeften sapmayacağını kanıtlaması gerekiyor. Ayrıca lazerlerin verimliliği de önemli. Çünkü enerji uzayda toplandıktan sonra kızılötesine dönüştürülürken yaşanacak kayıplar sistemin tüm avantajını ortadan kaldırabilir.