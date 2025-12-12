Kesintisiz enerji üretme hedefi: Yörüngeden güneş santrallerine enerji aktarılacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Güneş enerjisini yeniden tanımlamayı hedefleyen Overview Energy, yeryüzündeki mevcut güneş santrallerini geceleri de elektrik üreten tesislere dönüştürmeyi amaçlayan iddialı projesiyle sahneye çıktı. Şirket, yörüngede topladığı enerjiyi yeryüzüne göndermeyi hedefliyor.

Şirketin yaklaşımı, Dünya’dan yaklaşık 35 bin km yükseklikteki jeosenkron yörüngeye yerleştirilecek geniş güneş panelleriyle uzayda kesintisiz güneş ışığı toplamak ve bu enerjiyi kızılötesi lazerler aracılığıyla doğrudan yeryüzündeki büyük ölçekli güneş santrallerine iletmek üzerine kurulu. Bu sayede, gün ışığına bağlı olmadan neredeyse 24 saatlik enerji üretimi hedefleniyor.

İlk yörünge testi 2028’de

Girişim bugüne kadar 20 milyon dolar yatırım topladı ve bu bütçenin bir kısmı, teknolojinin havada yapılan bir gösterimi için kullanıldı. Hafif bir uçak üzerine yerleştirilen lazer sistemi, 5 kilometrelik mesafeden yere konuşlandırılmış bir alıcıya enerji aktararak sistemin çalışabilirliğini ortaya koydu.

Uzay tabanlı enerji sistemleri uzun yıllar boyunca bilimkurgu olarak görülse de özellikle uzay fırlatma maliyetlerinin son on yılda belirgin biçimde düşmesi bu alanı ticari gerçekliğe biraz daha yaklaştırdı. Yine de çözülmesi gereken önemli engeller var. Jeosenkron yörüngeye dev güneş panelleri göndermek halen yeryüzünde panel kurmaktan çok daha maliyetli. Ayrıca, uzaydan Dünya'ya kablosuz enerji iletimi de erken geliştirme aşamasında.

Şirket, 2028’de ilk test amaçlı uydusunu alçak Dünya yörüngesine göndermeyi, ardından nihai sistemini 2030’da jeosenkron yörüngede devreye alarak megawatt düzeyinde enerji aktarımına başlamayı hedefliyor.

Rekabetsiz bir ortam değil

Benzer çözümler geliştiren başka şirketler de bulunuyor. Aetherflux, Overview gibi lazer tabanlı bir aktarma tekniği üzerinde çalışırken Emrod ile Orbital Composites/Virtus Solis ekipleri ise mikrodalga temelli daha farklı bir yöntem benimsiyor. Mikrodalgalar bulut ve nemden daha az etkileniyor, bu da hava koşullarına bağlı kesintileri azaltıyor. Ancak bu teknoloji mevcut güneş tarlalarına entegre edilemediğinden şirketlerin kendi yeni yer istasyonlarını kurması gerekiyor.

Overview Energy’nin avantajı, altyapı olarak mevcut güneş tarlalarını kullanarak daha kolay bir entegrasyon sunması. Yine de şirketin uzaydan gönderilen enerji ışınlarının güvenli olduğunu ve hedeften sapmayacağını kanıtlaması gerekiyor. Ayrıca lazerlerin verimliliği de önemli. Çünkü enerji uzayda toplandıktan sonra kızılötesine dönüştürülürken yaşanacak kayıplar sistemin tüm avantajını ortadan kaldırabilir.

