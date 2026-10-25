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    YouTube 2027'de yeni formata geçiyor: Video kalitesi artacak!

    YouTube, 2027'nin başlarında platformuna AV2'yi getirmeyi planladığını duyurdu. Bu yeni codec, kullanıcıların videoları daha az kesintiyle daha hızlı ve kaliteli izlemelerine olanak tanıyacak.

    youtube av2 codec video kalitesi Tam Boyutta Gör
    YouTube, 2027 yılından itibaren AV2 formatına geçecek. Mevcut AV1 standardına göre yaklaşık %30 daha iyi sıkıştırma verimliliği sunan bu yeni kodek, aynı görüntü kalitesini daha düşük bit hızında sağlamaya veya bant genişliği gereksinimlerini artırmadan görüntü kalitesini yükseltmeye olanak tanıyor. Başka bir deyişle, bu yükseltme sayesinde YouTube, daha yavaş internet bağlantılarında dahi daha yüksek kaliteli videolar sunacak.

    Yeni AV2 codec neler sağlıyor?

    FlatpanelsHD'ye göre YouTube, AV2 codec’i 2027'nin başlarında kullanıma sunmayı hedefliyor. YouTube Mühendislik Direktörü Des Keane, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “YouTube, en az oynatma kesintisiyle en yüksek kalitede video sunan kodekleri destekliyor. 19 Mart 2026 itibarıyla, YouTube kataloğunun %90'ından fazlası AV1 formatında sunuluyor. Kullanıcılara çok daha iyi video kalitesi getiren ve yeni çoklu video özelliklerinin önünü açan AV2 ile yayın yapmaya başlayacağımız için heyecanlıyız. YouTube'daki AV2 yayınları, 2027'nin başlarından itibaren web platformunda sunulacak.

    Bu gelişmeye ek olarak, Chrome Mühendislik Başkan Yardımcısı Jim Bankoski, AV2'ye geçişin çoklu görüntüleme deneyimleri için de faydalı olabileceğine dikkat çekiyor: “AV2, daha hızlı ve daha kaliteli yayın deneyiminin ötesinde çoklu video görünümü seçeneklerinden daha yüksek çözünürlüklü ve daha verimli görüntülü görüşmelere kadar, tarayıcı tabanlı yeni deneyimler için bir temel oluşturuyor.” açıklamasında bulundu.

    2027'de, ilk webde uygulanacak 

    Bununla birlikte, teknolojinin yaygınlaşması kısmen donanım desteğine bağlı olacak. Donanım hızlandırmalı AV2 kod çözme (decoding), özellikle mobil cihazlarda oynatım verimliliğini artırabilir; ancak AOMedia, tüketici sınıfı işlemciler (CPU) ve grafik işlemcilerde (GPU) AV2 desteğinin ne zaman sunulacağına dair bir bilgi paylaşmadı. YouTube'un 2027 hedefi web üzerinden yapılan yayınları kapsıyor; mobil uygulamalar ya da akıllı televizyonlar için bir tarih verilmedi.

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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